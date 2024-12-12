https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/kuzey-irakta-45-buyuklugunde-deprem-1091466231.html
Kuzey Irak'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
Kuzey Irak'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Irak'ın kuzeyinde bulunan Bayji'de 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntının yerin 7 km altında yaşandığı... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T18:32+0300
2024-12-12T18:32+0300
2024-12-12T18:36+0300
son depremler
irak
kuzey irak
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090077602_0:0:798:449_1920x0_80_0_0_4e914cdb2a483182f9a74f01be5dcacb.jpg
AFAD, Kuzey Irak'ta bulunan Bayji'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Irak'ın kuzeyinde bulunan Bayji'de 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntının yerin 7 km altında yaşandığı açıklandı. Can ve mal kaybı konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.AFAD X paylaşımı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/ege-denizinde-44-buyuklugunde-deprem-canakkale-ve-cevre-illerden-hissedildi-1091453169.html
irak
kuzey irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090077602_100:0:699:449_1920x0_80_0_0_12ee69a83d6393dd22e2eba7bbb197e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem son dakika, son depremler, deprem nerede, deprem mi oldu, iraq eartquake
deprem son dakika, son depremler, deprem nerede, deprem mi oldu, iraq eartquake
Kuzey Irak'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
18:32 12.12.2024 (güncellendi: 18:36 12.12.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Irak'ın kuzeyinde bulunan Bayji'de 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntının yerin 7 km altında yaşandığı açıklandı.
AFAD, Kuzey Irak'ta bulunan Bayji'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Irak'ın kuzeyinde bulunan Bayji'de 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntının yerin 7 km altında yaşandığı açıklandı. Can ve mal kaybı konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.