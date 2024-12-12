https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/ege-denizinde-44-buyuklugunde-deprem-canakkale-ve-cevre-illerden-hissedildi-1091453169.html

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'ndeki depremi duyurdu: Çanakkale ve çevre illerden hissedildi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'ndeki depremi duyurdu: Çanakkale ve çevre illerden hissedildi

Sputnik Türkiye

Çanakkale ve çevre illerden hissedilen bir deprem son dakika haberi geldi. Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi Saros Körfezi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T14:48+0300

2024-12-12T14:48+0300

2024-12-12T15:03+0300

son depremler

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli

kandilli rasathanesi

deprem

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. "Çanakkale'de deprem mi oldu, az önce son dakika deprem mi oldu" sorusu sarsıntıyı hissedenler tarafından sorgulanıyor. AFAD, Saros Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Çanakkale Eceabat'a 13.52 kilometrede gerçekleşen deprem Çanakkale ve çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise Saros Körfezi'ndeki depremin büyüklüğünü 4.6; derinliğini ise 14.5 kilometre olarak duyurdu.AFAD ve Kandilli son depremler listesini güncel deprem verileriyle paylaşıyor.

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