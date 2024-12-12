https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/ege-denizinde-44-buyuklugunde-deprem-canakkale-ve-cevre-illerden-hissedildi-1091453169.html
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'ndeki depremi duyurdu: Çanakkale ve çevre illerden hissedildi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'ndeki depremi duyurdu: Çanakkale ve çevre illerden hissedildi
Sputnik Türkiye
Çanakkale ve çevre illerden hissedilen bir deprem son dakika haberi geldi. Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi Saros Körfezi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T14:48+0300
2024-12-12T14:48+0300
2024-12-12T15:03+0300
son depremler
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli
kandilli rasathanesi
deprem
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. "Çanakkale'de deprem mi oldu, az önce son dakika deprem mi oldu" sorusu sarsıntıyı hissedenler tarafından sorgulanıyor. AFAD, Saros Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Çanakkale Eceabat'a 13.52 kilometrede gerçekleşen deprem Çanakkale ve çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise Saros Körfezi'ndeki depremin büyüklüğünü 4.6; derinliğini ise 14.5 kilometre olarak duyurdu.AFAD ve Kandilli son depremler listesini güncel deprem verileriyle paylaşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/japon-deprem-uzmani-domino-tasi-gibi-diyerek-deprem-beklenen-illeri-tek-tek-saydi-en-guvenli-illeri-1091393750.html
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'ndeki depremi duyurdu: Çanakkale ve çevre illerden hissedildi
14:48 12.12.2024 (güncellendi: 15:03 12.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Çanakkale ve çevre illerden hissedilen bir deprem son dakika haberi geldi. Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi Saros Körfezi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi.
"Çanakkale'de deprem mi oldu, az önce son dakika deprem mi oldu" sorusu sarsıntıyı hissedenler tarafından sorgulanıyor. AFAD, Saros Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Çanakkale Eceabat'a 13.52 kilometrede gerçekleşen deprem Çanakkale ve çevre illerden de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ise Saros Körfezi'ndeki depremin büyüklüğünü 4.6; derinliğini ise 14.5 kilometre olarak duyurdu.
AFAD ve Kandilli son depremler listesini güncel deprem verileriyle paylaşıyor.