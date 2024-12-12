https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/kotu-koku-ekipleri-harekete-gecirdi-bir-evin-bahcesinden-2-kamyon-cop-cikti-1091444126.html
Kötü koku ekipleri harekete geçirdi: Bir evin bahçesinden 2 kamyon çöp çıktı
Kötü koku ekipleri harekete geçirdi: Bir evin bahçesinden 2 kamyon çöp çıktı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Serik ilçesinde apartman sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayet ettikleri zemin kattaki evin bahçesinden 2 kamyon çöp çıkarıldı. 12.12.2024, Sputnik Türkiye
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Antalya’nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi’nde, apartman sakinlerinin kötü koku şikayeti üzerine harekete geçen Serik Belediyesi zabıta ve temizlik ekipleri, zemin kattaki evin bahçesinden 2 kamyon çöp çıkardı. Çöpler arasında evsel atıklar, plastikler ve hurdalar bulundu.Apartman sakinleri, yalnız yaşayan yaşlı kadının çöp toplama alışkanlığından dolayı hem evin içinin hem de bahçenin atıklarla dolduğunu belirtti. Mahalle halkından Semra Sarıdağ, "Çocuğum kötü koku yüzünden bahçeye inemiyor, vücudunda alerji oluştu. Defalarca şikayet etmemize rağmen çözüm bulunamadı" diyerek yaşanan sıkıntıları dile getirdi.Mevlüt Ekici ise sorunun 10 yıldır devam ettiğini ve çöp birikintilerinden fare ile hamam böcekleri çıktığını söyledi.Belediye daha önce de temizlik yapmışBelediye ekiplerinin, daha önce de aynı adreste temizlik çalışması yaptığı ancak evde bulunmayan yaşlı kadının gündüz saatlerinde çöp toplamaya devam ettiğini belirtti. Kadının yakınlarının, yaşlılıktan kaynaklanan sorunları nedeniyle yardım etmediği de ifade edildi.Mahalleli, kötü kokuların ve çöp yığınlarının oluşturduğu sağlık sorunlarına karşı kalıcı bir çözüm bulunmasını talep ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/2025-resmi-tatil-takvimi-netlesti-14-gunluk-yillik-izinle-45-gun-tatil-formulu-1091443447.html
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çöp, antalya, belediye
Kötü koku ekipleri harekete geçirdi: Bir evin bahçesinden 2 kamyon çöp çıktı
Antalya'nın Serik ilçesinde apartman sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayet ettikleri zemin kattaki evin bahçesinden 2 kamyon çöp çıkarıldı.
Antalya’nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi’nde, apartman sakinlerinin kötü koku şikayeti üzerine harekete geçen Serik Belediyesi zabıta ve temizlik ekipleri, zemin kattaki evin bahçesinden 2 kamyon çöp çıkardı. Çöpler arasında evsel atıklar, plastikler ve hurdalar bulundu.
Apartman sakinleri, yalnız yaşayan yaşlı kadının çöp toplama alışkanlığından dolayı hem evin içinin hem de bahçenin atıklarla dolduğunu belirtti. Mahalle halkından Semra Sarıdağ, "Çocuğum kötü koku yüzünden bahçeye inemiyor, vücudunda alerji oluştu. Defalarca şikayet etmemize rağmen çözüm bulunamadı" diyerek yaşanan sıkıntıları dile getirdi.
Mevlüt Ekici ise sorunun 10 yıldır devam ettiğini ve çöp birikintilerinden fare ile hamam böcekleri çıktığını söyledi.
Belediye daha önce de temizlik yapmış
Belediye ekiplerinin, daha önce de aynı adreste temizlik çalışması yaptığı ancak evde bulunmayan yaşlı kadının gündüz saatlerinde çöp toplamaya devam ettiğini belirtti. Kadının yakınlarının, yaşlılıktan kaynaklanan sorunları nedeniyle yardım etmediği de ifade edildi.
Mahalleli, kötü kokuların ve çöp yığınlarının oluşturduğu sağlık sorunlarına karşı kalıcı bir çözüm bulunmasını talep ediyor.