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2025 resmi tatil takvimi netleşti: 14 günlük yıllık izinle 45 gün tatil formülü
2025 resmi tatil takvimi netleşti: 14 günlük yıllık izinle 45 gün tatil formülü
Sputnik Türkiye
2025 yılında çalışanlar, toplam 15 gün resmi tatilden faydalanabilecek. Yıllık izin günleriyle birleştirildiğinde, 14 günlük izin kullanarak toplamda 45 güne... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
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2024-12-12T11:55+0300
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2025 yılı yılbaşı tatili, 1 Ocak Çarşamba günü kutlanacak. 30 ve 31 Aralık’ta alınacak iki günlük izinle birlikte, çalışanlar 5 günlük bir tatil yapabilecek. Bu, yılın ilk uzun tatil fırsatını oluşturuyor.Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatil imkanıRamazan Bayramı tatili, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerine denk geliyor. 28 Mart Cuma günü izin alındığında, toplamda 5 günlük bir tatil elde edilebiliyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinin yıllık izinden düşürülmesiyle tatil süresi 9 güne kadar çıkarılabiliyor.23 Nisan ve 1 Mayıs23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2025 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta başında ya da sonunda alınacak iki günlük izinle, tatil 5 güne uzatılabiliyor.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ise Perşembe günü kutlanacak. Cuma günü yıllık izinden düşürülerek, hafta sonuyla birleşen 4 günlük bir tatil planı yapılabilir.19 Mayıs19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Pazartesi günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleşerek çalışanlara 3 günlük bir tatil imkanı sunuyor.2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün?Kurban Bayramı, 5 Haziran Perşembe günü başlayarak, 6-9 Haziran tarihlerini kapsıyor. Pazartesiden çarşambaya yıllık izin alınarak, toplamda 10 günlük bir tatil yapılabilecek.
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2025 resmi tatil takvimi, 2025 tatil planı, 2025 yılı resmi tatiller, 14 gün izinle 45 gün tatil, 2025 bayram tatilleri, yılbaşı tatili 2025, 2025 ramazan bayramı tatili, kurban bayramı tatili 2025, 1 mayıs 2025 kaç gün tatil, 23 nisan 2025 tatil planı, 19 mayıs 2025 tatil fırsatları, 30 ağustos zafer bayramı tatili, 2025 cumhuriyet bayramı tatili, uzun tatil planı 2025, yıllık izinle tatil planı, resmi tatil günleri 2025, 2025 tatil fırsatları, ramazan bayramı tatili kaç gün, kurban bayramı 10 gün tatil, 2025 tatil izin hesaplama, 14 günlük izin planı, tatil fırsatları 2025, bayram tatilleri ne zaman, uzun tatil nasıl yapılır
2025 resmi tatil takvimi, 2025 tatil planı, 2025 yılı resmi tatiller, 14 gün izinle 45 gün tatil, 2025 bayram tatilleri, yılbaşı tatili 2025, 2025 ramazan bayramı tatili, kurban bayramı tatili 2025, 1 mayıs 2025 kaç gün tatil, 23 nisan 2025 tatil planı, 19 mayıs 2025 tatil fırsatları, 30 ağustos zafer bayramı tatili, 2025 cumhuriyet bayramı tatili, uzun tatil planı 2025, yıllık izinle tatil planı, resmi tatil günleri 2025, 2025 tatil fırsatları, ramazan bayramı tatili kaç gün, kurban bayramı 10 gün tatil, 2025 tatil izin hesaplama, 14 günlük izin planı, tatil fırsatları 2025, bayram tatilleri ne zaman, uzun tatil nasıl yapılır

2025 resmi tatil takvimi netleşti: 14 günlük yıllık izinle 45 gün tatil formülü

11:55 12.12.2024
© AATatil planı
Tatil planı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AA
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2025 yılında çalışanlar, toplam 15 gün resmi tatilden faydalanabilecek. Yıllık izin günleriyle birleştirildiğinde, 14 günlük izin kullanarak toplamda 45 güne kadar tatil yapılabilecek. Yılbaşı, Ramazan ve Kurban Bayramları gibi önemli tatillerle uzun tatil planları mümkün. İşte 2025'te uzun tatil yapabilmenin formülü...
2025 yılı yılbaşı tatili, 1 Ocak Çarşamba günü kutlanacak. 30 ve 31 Aralık’ta alınacak iki günlük izinle birlikte, çalışanlar 5 günlük bir tatil yapabilecek. Bu, yılın ilk uzun tatil fırsatını oluşturuyor.

Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatil imkanı

Ramazan Bayramı tatili, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerine denk geliyor. 28 Mart Cuma günü izin alındığında, toplamda 5 günlük bir tatil elde edilebiliyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinin yıllık izinden düşürülmesiyle tatil süresi 9 güne kadar çıkarılabiliyor.

23 Nisan ve 1 Mayıs

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2025 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta başında ya da sonunda alınacak iki günlük izinle, tatil 5 güne uzatılabiliyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ise Perşembe günü kutlanacak. Cuma günü yıllık izinden düşürülerek, hafta sonuyla birleşen 4 günlük bir tatil planı yapılabilir.

19 Mayıs

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Pazartesi günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleşerek çalışanlara 3 günlük bir tatil imkanı sunuyor.

2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı, 5 Haziran Perşembe günü başlayarak, 6-9 Haziran tarihlerini kapsıyor. Pazartesiden çarşambaya yıllık izin alınarak, toplamda 10 günlük bir tatil yapılabilecek.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Salı gününe denk geliyor. 14 Temmuz Pazartesi günü izin alınarak, hafta sonuyla birleşen 4 günlük bir tatil planlanabilir.
30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumartesi günü kutlanacak. Pazar günüyle birlikte 2 günlük bir tatil fırsatı sunuyor.
Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Çarşamba günü kutlanacak. Pazartesi ve Salı günleri izin alarak, 5 günlük bir tatil organize edilebilir.
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