https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/2025-resmi-tatil-takvimi-netlesti-14-gunluk-yillik-izinle-45-gun-tatil-formulu-1091443447.html

2025 resmi tatil takvimi netleşti: 14 günlük yıllık izinle 45 gün tatil formülü

2025 resmi tatil takvimi netleşti: 14 günlük yıllık izinle 45 gün tatil formülü

Sputnik Türkiye

2025 yılında çalışanlar, toplam 15 gün resmi tatilden faydalanabilecek. Yıllık izin günleriyle birleştirildiğinde, 14 günlük izin kullanarak toplamda 45 güne... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T11:55+0300

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2024-12-12T11:55+0300

türkiye

yılbaşı tatili 2025

zafer bayramı

resmi tatil

kurban bayramı

ramazan bayramı

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2025 yılı yılbaşı tatili, 1 Ocak Çarşamba günü kutlanacak. 30 ve 31 Aralık’ta alınacak iki günlük izinle birlikte, çalışanlar 5 günlük bir tatil yapabilecek. Bu, yılın ilk uzun tatil fırsatını oluşturuyor.Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatil imkanıRamazan Bayramı tatili, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerine denk geliyor. 28 Mart Cuma günü izin alındığında, toplamda 5 günlük bir tatil elde edilebiliyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinin yıllık izinden düşürülmesiyle tatil süresi 9 güne kadar çıkarılabiliyor.23 Nisan ve 1 Mayıs23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2025 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta başında ya da sonunda alınacak iki günlük izinle, tatil 5 güne uzatılabiliyor.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ise Perşembe günü kutlanacak. Cuma günü yıllık izinden düşürülerek, hafta sonuyla birleşen 4 günlük bir tatil planı yapılabilir.19 Mayıs19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Pazartesi günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleşerek çalışanlara 3 günlük bir tatil imkanı sunuyor.2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün?Kurban Bayramı, 5 Haziran Perşembe günü başlayarak, 6-9 Haziran tarihlerini kapsıyor. Pazartesiden çarşambaya yıllık izin alınarak, toplamda 10 günlük bir tatil yapılabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/koy-kanunu-resmi-gazetede-yayimlandi-ek-sure-tanindi-yikim-karari-verilebilir-1091441592.html

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