https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/konut-kiralamayi-dusunenler-1-ocaka-dikkat-yeni-donem-basliyor-1091447417.html
Konut kiralamayı düşünenler 1 Ocak'a dikkat: Yeni dönem başlıyor
Konut kiralamayı düşünenler 1 Ocak'a dikkat: Yeni dönem başlıyor
Sputnik Türkiye
1 Ocak 2025 itibarıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kiralık ilanlarda zorunlu hale geliyor. Sadece yetki belgeli emlak işletmeleri ilan... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T13:02+0300
2024-12-12T13:02+0300
2024-12-12T13:02+0300
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Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), yılbaşından itibaren kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu hale geliyor. Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, yeni düzenlemelerle birlikte yalnızca yetki belgeli emlak işletmelerinin kiralık ilan verebileceğini belirtti. Satılık ilanlar, sistemin dışında kalmaya devam edecek.e-Devlet doğrulaması zorunlu olacak1 Ocak 2025'ten itibaren kiralık ilanlar için e-Devlet doğrulaması gerekecek. Yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri veya ilan sahipleri platformlara ilan yükleyemeyecek. Özelmacıklı, "E-Devlet üzerinden ilan verme izni alınmayan kiralık taşınmazlar platformlarda yer alamayacak. Ancak taşınmazın sahibi, birinci ve ikinci derece akrabalar veya eş için ilan girişi yapılabilecek," dedi. Ayrıca, doğrulanan ilanlarda EİDS logosu yer alacak.EİDS’in ikinci fazı olan yetki doğrulama süreci, satılık taşınmazlar için ertelenmiş durumda. Özelmacıklı, satılık ilanlar için sürecin netleşmediğini, ancak uygulamanın tüm ilan türlerini kapsayacak şekilde genişletileceğini ifade etti.Özelmacıklı, "Bu süreç, ilan platformlarına daha fazla hazırlık süresi tanıyacak olsa da, kiralık ve satılık ilanlar için farklı kuralların uygulanması kafa karışıklığı yaratabilir. Yine de sistemin temel amacı, sektördeki güvenilirliği artırmak ve sahte ilanları önlemek" diye ekledi.Kiralık i̇lan sayısında düşüş bekleniyorTürkiye genelinde yalnızca bir ilan platformunda aylık 250 binin üzerinde kiralık taşınmaz ilanı bulunduğunu belirten Özelmacıklı, yeni düzenlemeyle birlikte ilan sayısında bir miktar düşüş beklediklerini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/2025-resmi-tatil-takvimi-netlesti-14-gunluk-yillik-izinle-45-gun-tatil-formulu-1091443447.html
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konut, kiralık, kiralık ev, ilan
konut, kiralık, kiralık ev, ilan
Konut kiralamayı düşünenler 1 Ocak'a dikkat: Yeni dönem başlıyor
1 Ocak 2025 itibarıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kiralık ilanlarda zorunlu hale geliyor. Sadece yetki belgeli emlak işletmeleri ilan verebilecek, e-Devlet üzerinden doğrulama şartı aranacak.
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), yılbaşından itibaren kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu hale geliyor. Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, yeni düzenlemelerle birlikte yalnızca yetki belgeli emlak işletmelerinin kiralık ilan verebileceğini belirtti. Satılık ilanlar, sistemin dışında kalmaya devam edecek.
e-Devlet doğrulaması zorunlu olacak
1 Ocak 2025'ten itibaren kiralık ilanlar için e-Devlet doğrulaması gerekecek. Yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri veya ilan sahipleri platformlara ilan yükleyemeyecek. Özelmacıklı, "E-Devlet üzerinden ilan verme izni alınmayan kiralık taşınmazlar platformlarda yer alamayacak. Ancak taşınmazın sahibi, birinci ve ikinci derece akrabalar veya eş için ilan girişi yapılabilecek," dedi. Ayrıca, doğrulanan ilanlarda EİDS logosu yer alacak.
EİDS’in ikinci fazı olan yetki doğrulama süreci, satılık taşınmazlar için ertelenmiş durumda. Özelmacıklı, satılık ilanlar için sürecin netleşmediğini, ancak uygulamanın tüm ilan türlerini kapsayacak şekilde genişletileceğini ifade etti.
Özelmacıklı, "Bu süreç, ilan platformlarına daha fazla hazırlık süresi tanıyacak olsa da, kiralık ve satılık ilanlar için farklı kuralların uygulanması kafa karışıklığı yaratabilir. Yine de sistemin temel amacı, sektördeki güvenilirliği artırmak ve sahte ilanları önlemek" diye ekledi.
Kiralık i̇lan sayısında düşüş bekleniyor
Türkiye genelinde yalnızca bir ilan platformunda aylık 250 binin üzerinde kiralık taşınmaz ilanı bulunduğunu belirten Özelmacıklı, yeni düzenlemeyle birlikte ilan sayısında bir miktar düşüş beklediklerini söyledi.