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Bilim dünyası mucizevi bitki karşısında şaşkın, sadece Toroslar'da yetişiyor: 'Bu keşfin çözmediği hastalık yok'
Bilim dünyası mucizevi bitki karşısında şaşkın, sadece Toroslar'da yetişiyor: 'Bu keşfin çözmediği hastalık yok'
Sputnik Türkiye
Çocukluk tutkusuyla başlayan doğa sevdası, fen bilgisi öğretmeni Süleyman Uysal'ı Toroslarda yepyeni bir bitki türünün keşfine taşıdı. Sadece Türkiye’de... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T08:15+0300
2024-12-09T08:16+0300
sağlik
türkiye
süleyman uysal
akseki
toroslar
karadeniz teknik üniversitesi (ktü)
bitki
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Fen bilgisi öğretmeni Süleyman Uysal, çocukluğundan bu yana doğayla iç içe yaşıyor. Toroslar'ın eteğindeki Akseki’de geçen yıllar, onun bitkilere olan ilgisini pekiştirdi. Yıllarca doğa yürüyüşleri sırasında bitkileri fotoğraflayan Uysal, 2022 yılında Akseki’de yaptığı bir yürüyüşte, daha önce hiç görmediği bir bitkiyle karşılaştı.Bi̇tki̇ni̇n sırrı ortaya çıkıyorFarklı yapısı ve canlı renkleriyle dikkat çeken bu bitki, bilim insanlarının radarına girdi. Süleyman öğretmen, fotoğraflarını ve örneklerini Polygonum grubu üzerinde çalışan bilim ekibine ulaştırdı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi’nden uzmanlar, iki yıl süren detaylı incelemeler sonucunda bitkinin dünyada daha önce tanımlanmamış yeni bir tür olduğunu belirledi.'Polygonum Yysali̇i̇' adı veri̇ldi̇Bitki, Süleyman Uysal’ın doğaya olan katkısını onurlandırmak için “Polygonum Uysalii” adıyla literatüre geçti. Türkçe adıyla “Akseki madımağı” olan bu bitki, sadece Toroslar’da ve Akseki çevresinde yetişiyor.Muci̇zevi̇ bi̇r bi̇tki̇: Sağlık ve kozmeti̇kte çığır açabi̇li̇rPolygonum Uysalii, sahip olduğu zengin antioksidan içeriğiyle birçok hastalığa deva olabilir. İşte bu bitkinin tıp ve kozmetik dünyasında sağlayabileceği faydalar:Bitkinin çay olarak tüketilmesi, nezle ve grip gibi rahatsızlıklara iyi gelmesiyle bilinen diğer Polygonum türleriyle benzer özellikler gösterdiği belirtiliyor.Keşi̇f Türki̇ye’ni̇n bi̇tki̇ çeşi̇tli̇li̇ği̇ni̇ gözler önüne seri̇yorTürkiye’nin zengin toprak yapısı, bu tür keşiflerin daha başlangıç olduğunu gösteriyor. RTEÜ Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Serdar Makbul, “Ülkemiz floristik açıdan dünyanın en zengin bölgelerinden biri. Yeni keşifler, Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğine ışık tutacak” ifadelerini kullandı.Türki̇ye’den yeni̇ keşi̇fler gelebi̇li̇r mi̇?Prof. Dr. Makbul’a göre, Türkiye’nin farklı iklim ve yeryüzü şekilleri, yeni türlerin keşfi için büyük bir potansiyel sunuyor. Dağlık alanların çeşitliliği sayesinde, bitki sistematikçileri her yıl yeni türler buluyor ve bu keşifler, ülkenin biyolojik zenginliğine katkı sağlıyor.
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polygonum uysalii nedir, akseki madımağı nedir, polygonum uysalii özellikleri, yeni bitki keşfi türkiye, süleyman uysal kimdir, polygonum uysalii ne işe yarar, akseki madımağı faydaları, toroslarda yeni bitki keşfi, endemik bitki türleri türkiye, akseki madımağı tıp kullanımı, polygonum bitkisi faydaları, polygonum uysalii antioksidan etkisi, polygonum uysalii kanser tedavisi, polygonum uysalii kozmetik kullanımı, polygonum uysalii nasıl bulundu, türkiye'nin endemik bitkileri, yeni keşfedilen bitkiler, polygonum grubu bitkiler, akseki madımağı çay faydaları, toros bitki çeşitliliği, polygonum uysalii bilimsel inceleme, polygonum uysalii nerede yetişir, polygonum uysalii sağlık etkileri, akseki madımağı doğal yaşam alanı, polygonum uysalii yaşlanma karşıtı krem, polygonum uysalii hangi bölgede yetişiyor
polygonum uysalii nedir, akseki madımağı nedir, polygonum uysalii özellikleri, yeni bitki keşfi türkiye, süleyman uysal kimdir, polygonum uysalii ne işe yarar, akseki madımağı faydaları, toroslarda yeni bitki keşfi, endemik bitki türleri türkiye, akseki madımağı tıp kullanımı, polygonum bitkisi faydaları, polygonum uysalii antioksidan etkisi, polygonum uysalii kanser tedavisi, polygonum uysalii kozmetik kullanımı, polygonum uysalii nasıl bulundu, türkiye'nin endemik bitkileri, yeni keşfedilen bitkiler, polygonum grubu bitkiler, akseki madımağı çay faydaları, toros bitki çeşitliliği, polygonum uysalii bilimsel inceleme, polygonum uysalii nerede yetişir, polygonum uysalii sağlık etkileri, akseki madımağı doğal yaşam alanı, polygonum uysalii yaşlanma karşıtı krem, polygonum uysalii hangi bölgede yetişiyor

Bilim dünyası mucizevi bitki karşısında şaşkın, sadece Toroslar'da yetişiyor: 'Bu keşfin çözmediği hastalık yok'

08:15 09.12.2024 (güncellendi: 08:16 09.12.2024)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBilim dünyası mucizevi bitki karşısında şaşkın, sadece Türkiye'de yetişiyor: 'Bu keşfin çözmediği hastalık yok'
Bilim dünyası mucizevi bitki karşısında şaşkın, sadece Türkiye'de yetişiyor: 'Bu keşfin çözmediği hastalık yok' - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Çocukluk tutkusuyla başlayan doğa sevdası, fen bilgisi öğretmeni Süleyman Uysal'ı Toroslarda yepyeni bir bitki türünün keşfine taşıdı. Sadece Türkiye’de yetişen bu bitki, hem sağlık hem de kozmetik alanında çığır açabilir! İşte Akseki madımağının keşfi ve bilim dünyasına sunduğu eşsiz potansiyel…
Fen bilgisi öğretmeni Süleyman Uysal, çocukluğundan bu yana doğayla iç içe yaşıyor. Toroslar'ın eteğindeki Akseki’de geçen yıllar, onun bitkilere olan ilgisini pekiştirdi. Yıllarca doğa yürüyüşleri sırasında bitkileri fotoğraflayan Uysal, 2022 yılında Akseki’de yaptığı bir yürüyüşte, daha önce hiç görmediği bir bitkiyle karşılaştı.

Bi̇tki̇ni̇n sırrı ortaya çıkıyor

Farklı yapısı ve canlı renkleriyle dikkat çeken bu bitki, bilim insanlarının radarına girdi. Süleyman öğretmen, fotoğraflarını ve örneklerini Polygonum grubu üzerinde çalışan bilim ekibine ulaştırdı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi’nden uzmanlar, iki yıl süren detaylı incelemeler sonucunda bitkinin dünyada daha önce tanımlanmamış yeni bir tür olduğunu belirledi.

'Polygonum Yysali̇i̇' adı veri̇ldi̇

Bitki, Süleyman Uysal’ın doğaya olan katkısını onurlandırmak için “Polygonum Uysalii” adıyla literatüre geçti. Türkçe adıyla “Akseki madımağı” olan bu bitki, sadece Toroslar’da ve Akseki çevresinde yetişiyor.

Muci̇zevi̇ bi̇r bi̇tki̇: Sağlık ve kozmeti̇kte çığır açabi̇li̇r

Polygonum Uysalii, sahip olduğu zengin antioksidan içeriğiyle birçok hastalığa deva olabilir. İşte bu bitkinin tıp ve kozmetik dünyasında sağlayabileceği faydalar:
Kanser ve şeker hastalıklarına karşı potansiyel tedavi
Bağırsak rahatsızlıklarını iyileştirme özelliği
Yaşlanma karşıtı krem üretiminde kullanım imkanı
Glütensiz besin yapımında katkı sağlama
Bitkinin çay olarak tüketilmesi, nezle ve grip gibi rahatsızlıklara iyi gelmesiyle bilinen diğer Polygonum türleriyle benzer özellikler gösterdiği belirtiliyor.

Keşi̇f Türki̇ye’ni̇n bi̇tki̇ çeşi̇tli̇li̇ği̇ni̇ gözler önüne seri̇yor

Türkiye’nin zengin toprak yapısı, bu tür keşiflerin daha başlangıç olduğunu gösteriyor. RTEÜ Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Serdar Makbul, “Ülkemiz floristik açıdan dünyanın en zengin bölgelerinden biri. Yeni keşifler, Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğine ışık tutacak” ifadelerini kullandı.

Türki̇ye’den yeni̇ keşi̇fler gelebi̇li̇r mi̇?

Prof. Dr. Makbul’a göre, Türkiye’nin farklı iklim ve yeryüzü şekilleri, yeni türlerin keşfi için büyük bir potansiyel sunuyor. Dağlık alanların çeşitliliği sayesinde, bitki sistematikçileri her yıl yeni türler buluyor ve bu keşifler, ülkenin biyolojik zenginliğine katkı sağlıyor.
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