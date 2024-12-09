https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/bilim-dunyasi-mucizevi-bitki-karsisinda-saskin-sadece-turkiyede-yetisiyor-bu-kesfin-cozmedigi-1091306675.html

Bilim dünyası mucizevi bitki karşısında şaşkın, sadece Toroslar'da yetişiyor: 'Bu keşfin çözmediği hastalık yok'

Bilim dünyası mucizevi bitki karşısında şaşkın, sadece Toroslar'da yetişiyor: 'Bu keşfin çözmediği hastalık yok'

Sputnik Türkiye

Çocukluk tutkusuyla başlayan doğa sevdası, fen bilgisi öğretmeni Süleyman Uysal'ı Toroslarda yepyeni bir bitki türünün keşfine taşıdı. Sadece Türkiye’de... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T08:15+0300

2024-12-09T08:15+0300

2024-12-09T08:16+0300

sağlik

türkiye

süleyman uysal

akseki

toroslar

karadeniz teknik üniversitesi (ktü)

bitki

tıbbi bitki

şifa

şifa merkezi

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Fen bilgisi öğretmeni Süleyman Uysal, çocukluğundan bu yana doğayla iç içe yaşıyor. Toroslar'ın eteğindeki Akseki’de geçen yıllar, onun bitkilere olan ilgisini pekiştirdi. Yıllarca doğa yürüyüşleri sırasında bitkileri fotoğraflayan Uysal, 2022 yılında Akseki’de yaptığı bir yürüyüşte, daha önce hiç görmediği bir bitkiyle karşılaştı.Bi̇tki̇ni̇n sırrı ortaya çıkıyorFarklı yapısı ve canlı renkleriyle dikkat çeken bu bitki, bilim insanlarının radarına girdi. Süleyman öğretmen, fotoğraflarını ve örneklerini Polygonum grubu üzerinde çalışan bilim ekibine ulaştırdı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi’nden uzmanlar, iki yıl süren detaylı incelemeler sonucunda bitkinin dünyada daha önce tanımlanmamış yeni bir tür olduğunu belirledi.'Polygonum Yysali̇i̇' adı veri̇ldi̇Bitki, Süleyman Uysal’ın doğaya olan katkısını onurlandırmak için “Polygonum Uysalii” adıyla literatüre geçti. Türkçe adıyla “Akseki madımağı” olan bu bitki, sadece Toroslar’da ve Akseki çevresinde yetişiyor.Muci̇zevi̇ bi̇r bi̇tki̇: Sağlık ve kozmeti̇kte çığır açabi̇li̇rPolygonum Uysalii, sahip olduğu zengin antioksidan içeriğiyle birçok hastalığa deva olabilir. İşte bu bitkinin tıp ve kozmetik dünyasında sağlayabileceği faydalar:Bitkinin çay olarak tüketilmesi, nezle ve grip gibi rahatsızlıklara iyi gelmesiyle bilinen diğer Polygonum türleriyle benzer özellikler gösterdiği belirtiliyor.Keşi̇f Türki̇ye’ni̇n bi̇tki̇ çeşi̇tli̇li̇ği̇ni̇ gözler önüne seri̇yorTürkiye’nin zengin toprak yapısı, bu tür keşiflerin daha başlangıç olduğunu gösteriyor. RTEÜ Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Serdar Makbul, “Ülkemiz floristik açıdan dünyanın en zengin bölgelerinden biri. Yeni keşifler, Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğine ışık tutacak” ifadelerini kullandı.Türki̇ye’den yeni̇ keşi̇fler gelebi̇li̇r mi̇?Prof. Dr. Makbul’a göre, Türkiye’nin farklı iklim ve yeryüzü şekilleri, yeni türlerin keşfi için büyük bir potansiyel sunuyor. Dağlık alanların çeşitliliği sayesinde, bitki sistematikçileri her yıl yeni türler buluyor ve bu keşifler, ülkenin biyolojik zenginliğine katkı sağlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/dunya-onun-pesinde-ama-sadece-turkiyenin-2-sehrinde-yetisiyor-sayisiz-faydasiyla-nasil-saglik-1090869676.html

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