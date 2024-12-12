https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/kantinde-noodle-yiyen-45-ogrenci-hastanelik-oldu-1091465555.html

Kantinde noodle yiyen 45 öğrenci hastanelik oldu

Kantinde noodle yiyen 45 öğrenci hastanelik oldu

Sputnik Türkiye

Aydın'da kantinde hazır satılan tavuk çeşnili hazır makarna (noodle) yiyen 45 öğrenci hastanelik oldu. 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T18:12+0300

2024-12-12T18:12+0300

2024-12-12T18:12+0300

türkiye

aydın

gıda zehirlenmesi

toplu gıda zehirlenmesi

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Aydın Acarlar 60. Yıl Ortaokulu'nun kantininde satılan tavuk çeşnili hazır makarnayı (noodle) yiyen öğrenciler, bir süre sonra rahatsızlandı. Öğrencilerde mide bulantısı ve kusma gibi şikâyetler görülmesi üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, öğrencilere ilk müdahaleyi yaparak gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 45 öğrenci tedavi altına alındıİlk etapta 16 öğrenci hastanelere kaldırılırken, bu sayının 45'e yükseldiği öğrenildi. Şu ana kadar 45 öğrenci tedavi altına alınırken, tedavisi tamamlanan öğrencilerin büyük kısmının da taburcu edildiği öğrenildi. Konu ile ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üründen numune alıp tahlile göndereceği öğrenildi.

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türkiye

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aydın, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi