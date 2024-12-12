https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/kantinde-noodle-yiyen-45-ogrenci-hastanelik-oldu-1091465555.html
Kantinde noodle yiyen 45 öğrenci hastanelik oldu
Kantinde noodle yiyen 45 öğrenci hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Aydın'da kantinde hazır satılan tavuk çeşnili hazır makarna (noodle) yiyen 45 öğrenci hastanelik oldu. 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T18:12+0300
2024-12-12T18:12+0300
2024-12-12T18:12+0300
türkiye
aydın
gıda zehirlenmesi
toplu gıda zehirlenmesi
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Aydın Acarlar 60. Yıl Ortaokulu'nun kantininde satılan tavuk çeşnili hazır makarnayı (noodle) yiyen öğrenciler, bir süre sonra rahatsızlandı. Öğrencilerde mide bulantısı ve kusma gibi şikâyetler görülmesi üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, öğrencilere ilk müdahaleyi yaparak gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 45 öğrenci tedavi altına alındıİlk etapta 16 öğrenci hastanelere kaldırılırken, bu sayının 45'e yükseldiği öğrenildi. Şu ana kadar 45 öğrenci tedavi altına alınırken, tedavisi tamamlanan öğrencilerin büyük kısmının da taburcu edildiği öğrenildi. Konu ile ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üründen numune alıp tahlile göndereceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bilim-insanlari-uyardi-turkiyede-sessiz-olum-vakalari-yukselise-gecti-1091416476.html
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aydın
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aydın, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi
aydın, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi
Kantinde noodle yiyen 45 öğrenci hastanelik oldu
Aydın'da kantinde hazır satılan tavuk çeşnili hazır makarna (noodle) yiyen 45 öğrenci hastanelik oldu.
Aydın Acarlar 60. Yıl Ortaokulu'nun kantininde satılan tavuk çeşnili hazır makarnayı (noodle) yiyen öğrenciler, bir süre sonra rahatsızlandı. Öğrencilerde mide bulantısı ve kusma gibi şikâyetler görülmesi üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, öğrencilere ilk müdahaleyi yaparak gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
45 öğrenci tedavi altına alındı
İlk etapta 16 öğrenci hastanelere kaldırılırken, bu sayının 45'e yükseldiği öğrenildi. Şu ana kadar 45 öğrenci tedavi altına alınırken, tedavisi tamamlanan öğrencilerin büyük kısmının da taburcu edildiği öğrenildi. Konu ile ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üründen numune alıp tahlile göndereceği öğrenildi.