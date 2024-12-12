https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/kahve-tutkunlarina-kotu-haber-kahve-fiyatlari-son-50-yilin-en-yuksek-seviyesine-ulasti-1091450821.html

Kahve tutkunlarına kötü haber: Kahve fiyatları son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Kahve tutkunlarına kötü haber: Kahve fiyatları son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Sputnik Türkiye

Dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısı Brezilya'daki hava değişikleri kahve üretimini düşündü bu da kahve çekirdeği fiyatlarında yükselişe neden... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T13:49+0300

2024-12-12T13:49+0300

2024-12-12T13:49+0300

ekonomi

vietnam

brezilya

kahve

kahve çekirdeği

kuraklık

fiyat artışı

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Dünyanın en çok tüketilen içeceği olan kahvede alarm zilleri çalıyor. Kahve çekirdeklerinin maliyetleri yükselirken, uzmanlardan da 'yükseliş devam edecek' uyarısı geldi. Arabica çekirdeğinin maliyeti bu hafta neredeyse son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken bu yıl yüzde 18'den fazla arttı. Robusta çekirdeğinin fiyatı da yükseldi. Fiyatlardaki yükselişin nedeni ise Brezilya gibi yetiştirici ülkelerdeki hava durumu endişeleri. Önce kuraklık sonra şiddetli yağış vurduDaha ucuz olan robusta çekirdeğinin dünyadaki en büyük üreticisi olan Vietnam'da, kahve yetiştiren bölgeler dönem boyunca kuraklıktan muzdaripti. Hasat başlangıcında ise şiddetli yağmur bölgeyi vurdu. Bu durum robusta üretiminin azalmasına ve fiyatının arabica'ya yaklaşmasına neden oldu. Sonuç olarak, birçok kahve şirketi daha kaliteli arabica çekirdeklerine yönelerek talebi ve dolayısıyla bu pazardaki fiyatı da artırdı. Önemli bir arabica çekirdeği üreticisi olan Brezilya da bu yılın başlarında uzun bir kuraklık dönemi geçirdi ve bu durum ülkeden gelecek arz konusunda endişelere yol açtı.Daha da yükselecek uyarısı Kahve, ham petrolden sonra hacim bakımından dünyanın en çok ticareti yapılan ikinci emtiası ve popülaritesi giderek artıyor. Örneğin, Çin'deki tüketim son on yılda iki kattan fazla artmıştır. Fiyatlandırma analistleri kahve fiyatlarındaki artış eğiliminin bir süre daha devam etmesini beklediklerini vurguladılar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/kahve-fiyatlari-rekor-kirdi-unlu-marka-ambalajlari-kucultecek-1090904594.html

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vietnam, brezilya, kahve, kahve çekirdeği, kuraklık, fiyat artışı