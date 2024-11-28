https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/kahve-fiyatlari-rekor-kirdi-unlu-marka-ambalajlari-kucultecek-1090904594.html
Kahve fiyatları rekor kırdı: Ünlü marka ambalajları küçültecek
Kahve fiyatları rekor kırdı: Ünlü marka ambalajları küçültecek
Sputnik Türkiye
Uzun süredir yüksek seviyelerde seyreden kahve fiyatları son 50 yılın rekorunu kırarak küresel emtia piyasalarında libre başına yüzde 5.9 artış yaşadı... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T00:47+0300
2024-11-28T00:47+0300
2024-11-28T00:47+0300
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Dünya piyasasında artan kahve fiyatları nedeniyle Nestle (Nescafe, Nespresso, Nestle Caro) ambalajları küçültecek.Küresel emtia piyasalarında son 50 yılın rekorunu kırarak Arabica kahve libre başına yüzde 5.9 artış yaşadı. Dünyada 500 gram ağırlığındaki kahvenin fiyatının yaklaşık 111 lira seviyesine yükseldiği ifade edildi. Finans Dergisi Blomberg'in haberine göre ünlü kahve markası Nestle artan kahve fiyatları nedeniyle ambalajlarında küçülmeye gidecek. Bu karar ile kahve tüketicisinin cebinden iki kat fazla paranın çıkacağı belirtildi. Dünya ve Türkiye'de tanınan Nestle kahve markası Nescafe, Nespresso, Nestle Caro gibi ürünlerle piyasada tanınıyor.Brezilya'da Arabica kahvenin sene başında yaşanan kuraklıktan etkilendiği ve kahve ağaçlarında zararlar oluştuğu açıklandı. Ayrıca bölgede bulunan portakal ve kakao ürünlerinde de hasar meydana geldiği ifade edildi. İklim krizinin yanı sıra dünya çapında artan kahve tüketiminin de kahve fiyatlarının yükselişinde etkili olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/gunun-ilk-kahvesi-saat-kacta-icilir-sabah-kahvesi-zararli-mi--1089280179.html
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Kahve fiyatları rekor kırdı: Ünlü marka ambalajları küçültecek
Uzun süredir yüksek seviyelerde seyreden kahve fiyatları son 50 yılın rekorunu kırarak küresel emtia piyasalarında libre başına yüzde 5.9 artış yaşadı. Uzmanlara göre kahve çekirdeği üretiminde yaşanan iklim krizi kaynaklı verim düşüşü ve artan kahve tüketimi yükselişte etkili oldu. Ünlü kahve markası Nestle ise ambalajları küçültme kararı aldı.
Dünya piyasasında artan kahve fiyatları nedeniyle Nestle (Nescafe, Nespresso, Nestle Caro) ambalajları küçültecek.
Küresel emtia piyasalarında son 50 yılın rekorunu kırarak Arabica kahve libre başına yüzde 5.9 artış yaşadı. Dünyada 500 gram ağırlığındaki kahvenin fiyatının yaklaşık 111 lira seviyesine yükseldiği ifade edildi. Finans Dergisi Blomberg'in haberine göre ünlü kahve markası Nestle artan kahve fiyatları nedeniyle ambalajlarında küçülmeye gidecek. Bu karar ile kahve tüketicisinin cebinden iki kat fazla paranın çıkacağı belirtildi. Dünya ve Türkiye'de tanınan Nestle kahve markası Nescafe, Nespresso, Nestle Caro gibi ürünlerle piyasada tanınıyor.
Brezilya'da Arabica kahvenin sene başında yaşanan kuraklıktan etkilendiği ve kahve ağaçlarında zararlar oluştuğu açıklandı. Ayrıca bölgede bulunan portakal ve kakao ürünlerinde de hasar meydana geldiği ifade edildi. İklim krizinin yanı sıra dünya çapında artan kahve tüketiminin de kahve fiyatlarının yükselişinde etkili olduğu belirtildi.