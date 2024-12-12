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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Esad gitti, misafirlik bitti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Esad gitti, misafirlik bitti
Sputnik Türkiye
Suriyeli sığınmacıların artık Türkiye'de kalmalarını gerektiren bir durum kalmadığını söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, meseleye ırkçı bir... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T14:02+0300
2024-12-12T14:02+0300
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Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri konusunda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Esad gitti, misafirlik bitti. Artık Türkiye'de kalmalarını gerektiren bir durum yok" dedi.Katıldığı televizyon programında Suriye'de yaşananlar kapsamında Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgedeki terör bağlantılarını kesmek için acil eylem planı uygulaması gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, "Milli Göç Doktrini" çerçevesinde Suriyelilerin insani koşullar gözetilerek ülkelerine dönmelerine ilişkin ayrıntılı bir planlama yaptıklarını belirterek, "Esad gitti, misafirlik bitti. Artık Türkiye'de kalmalarını gerektiren bir durum yok. Bu meseleye ırkçı bir pencereden değil, demografik yapı ve ekonomi açısından bakıyoruz." diye konuştu.Vatandaşlık verilen Suriyeliler vurgusu Bazı Suriyelilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesine değinen Dervişoğlu, "Kanuna aykırı olarak verilen bu vatandaşlıkların iptali gerekiyor. Suriyelilerin Türkiye'de gayrimenkul edinimi zaten yasak. Dolayısıyla bu şekilde elde edilen vatandaşlıklar da geçersizdir. Bu, Atatürk zamanında daha Hatay bağlanmadan kanunla yasaklanmış. Dolayısıyla bunun üzerinden verilmiş vatandaşlıkların tamamının iptali gerekiyor. Yasaya aykırı bir kanun hükmünde kararnameyle yapılmış bütün bunlar." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/msb-kaynaklarindan-suriye-aciklamasi-teror-orgutleriyle-mucadele-konusundaki-tutumumuzun-net-1091446672.html
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türkiye, iyi parti, müsavat dervişoğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Esad gitti, misafirlik bitti

14:02 12.12.2024
© AA / Güven Yılmazdervişoğlu
dervişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AA / Güven Yılmaz
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Suriyeli sığınmacıların artık Türkiye'de kalmalarını gerektiren bir durum kalmadığını söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, meseleye ırkçı bir pencereden değil demografik yapı ve ekonomi açısından baktığını söyledi.
Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri konusunda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Esad gitti, misafirlik bitti. Artık Türkiye'de kalmalarını gerektiren bir durum yok" dedi.
Katıldığı televizyon programında Suriye'de yaşananlar kapsamında Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgedeki terör bağlantılarını kesmek için acil eylem planı uygulaması gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, "Milli Göç Doktrini" çerçevesinde Suriyelilerin insani koşullar gözetilerek ülkelerine dönmelerine ilişkin ayrıntılı bir planlama yaptıklarını belirterek, "Esad gitti, misafirlik bitti. Artık Türkiye'de kalmalarını gerektiren bir durum yok. Bu meseleye ırkçı bir pencereden değil, demografik yapı ve ekonomi açısından bakıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlık verilen Suriyeliler vurgusu

Bazı Suriyelilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesine değinen Dervişoğlu, "Kanuna aykırı olarak verilen bu vatandaşlıkların iptali gerekiyor. Suriyelilerin Türkiye'de gayrimenkul edinimi zaten yasak. Dolayısıyla bu şekilde elde edilen vatandaşlıklar da geçersizdir. Bu, Atatürk zamanında daha Hatay bağlanmadan kanunla yasaklanmış. Dolayısıyla bunun üzerinden verilmiş vatandaşlıkların tamamının iptali gerekiyor. Yasaya aykırı bir kanun hükmünde kararnameyle yapılmış bütün bunlar." değerlendirmesinde bulundu.
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