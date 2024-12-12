https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/istanbulda-yasamanin-maliyeti-belli-oldu-et-fiyatinda-buyuk-artis-1091448654.html

İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu: Et fiyatında büyük artış

İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu: Et fiyatında büyük artış

Sputnik Türkiye

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre, kasım ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti yüzde 2.68 artarak 75 bin 717 liraya çıktı... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T13:25+0300

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ekonomi

yaşam

et fiyatı

istanbul planlama ajansı (ipa)

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İstanbul Planlama Ajansı’nın kasım ayı verilerine göre, İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 2.68 artışla 75 bin 717 liraya yükseldi. Yaşam maliyeti bir ayda 1978 lira artış kaydetti.Son bir yıla bakıldığında yaşam maliyetinde yüzde 59.43 artış görüldü. Yılbaşında 53 bin 58 lira olan yaşam maliyeti 11 ayda yüzde 42.7 artış gösterdi.Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın kasım ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en dikkat çeken fiyat artışlarından biri yüzde 72.37 ile et-kıymada görüldü.

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Sputnik Türkiye

yaşam, et fiyatı, istanbul planlama ajansı (ipa)