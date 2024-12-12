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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/istanbulda-mezar-yerlerine-yuzde-60-zam-en-pahali-mezar-yeri-ucreti-111-bin-632-lira-oldu-1091469656.html
İstanbul'da mezar yerlerine yüzde 60 zam: En pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu
İstanbul'da mezar yerlerine yüzde 60 zam: En pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisince belirlenen tarifeye göre, kentteki boş mezar yeri ücretlerine yüzde 60 zam yapılırken mezar yeri ücretleri... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T20:37+0300
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İBB Meclisi aralık ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Toplantıda 2025 yılındaki mezarlık ücret ve hizmet bedelleri ele alınırken Toplantıda meclis tarafından 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık ücretleri belirlendi.Komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edilen tarifeye göre gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler, ücretsiz verilmeye devam edecek.Boş mezar yeri bedeline yüzde 60 zamTabutlu defin ücreti 740 liradan 1184 liraya, briket lahit 1850 liradan 3 bin 700 liraya, yer bedeli hariç kabir nakli 3 bin 730 liradan 5 bin 968 liraya, tek katlı lahit mezar 4 bin 820 liradan 9 bin 240 bin liraya, çift katlı lahit mezar 6 bin 170 liradan 12 bin 340 liraya yükseldi.Birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te 11 bin 190 lira olan yer bedeli 17 bin 904 liraya çıktı.Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 34 bin 890 liradan 55 bin 824 liraya, boş mezar yeri bedeli 69 bin 770 liradan yüzde 60 zamla 111 bin 632 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 11 bin 190 liradan 17 bin 904 liraya yükseldi.Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce ve Avcılar'ın bulunduğu ikinci gruptaki mezarlıklarda 2 bin 30 lira olan yer bedeli 3 bin 248 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 13 bin 990 liradan 22 bin 384 liraya, boş mezar yeri bedeli 27 bin 980 liradan 44 bin 788 liraya çıktı. 2 bin 30 lira olan çocuk cenazesi için yer bedeli ise 3 bin 248 lira oldu.Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci ve Kayabaşı'nın içinde olduğu üçüncü gruptaki mezarlıklarda yer bedeli 170 liradan 272 liraya, boş mezar yeri 9 bin 330 liradan 14 bin 928 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 4 bin 660 liradan 7 bin 456 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 80 liradan 128 liraya çıktı.Daha önce köy statüsünde olan Ayazağa, Bahçeköy, Kemerburgaz ve Kısırkaya'nın içinde bulunduğu dördüncü gruptaki mezarlıklarda yer bedeli 170 liradan 272 liraya, boş mezar yeri 4 bin 470 liradan 7 bin 152 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 2 bin 240 liradan 3 bin 584 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 80 liradan 128 liraya çıkarıldı.Gayrimüslimlere ait mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 850 liradan 1360 liraya, cenazenin yanındaki boş mezar yeri 8 bin 960 liradan 14 bin 336 liraya, boş mezar yeri 14 bin 550 liradan 23 bin 280 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 340 liradan 544 liraya yükseldi.
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İstanbul'da mezar yerlerine yüzde 60 zam: En pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu

20:37 12.12.2024
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisince belirlenen tarifeye göre, kentteki boş mezar yeri ücretlerine yüzde 60 zam yapılırken mezar yeri ücretleri bulunduğu gruba göre 7 bin 152 lira ile 111 bin 632 lira arasında değişiklik gösterdi.
İBB Meclisi aralık ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Toplantıda 2025 yılındaki mezarlık ücret ve hizmet bedelleri ele alınırken Toplantıda meclis tarafından 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık ücretleri belirlendi.
Komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edilen tarifeye göre gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler, ücretsiz verilmeye devam edecek.

Boş mezar yeri bedeline yüzde 60 zam

Tabutlu defin ücreti 740 liradan 1184 liraya, briket lahit 1850 liradan 3 bin 700 liraya, yer bedeli hariç kabir nakli 3 bin 730 liradan 5 bin 968 liraya, tek katlı lahit mezar 4 bin 820 liradan 9 bin 240 bin liraya, çift katlı lahit mezar 6 bin 170 liradan 12 bin 340 liraya yükseldi.
Birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te 11 bin 190 lira olan yer bedeli 17 bin 904 liraya çıktı.
Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 34 bin 890 liradan 55 bin 824 liraya, boş mezar yeri bedeli 69 bin 770 liradan yüzde 60 zamla 111 bin 632 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 11 bin 190 liradan 17 bin 904 liraya yükseldi.
Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce ve Avcılar'ın bulunduğu ikinci gruptaki mezarlıklarda 2 bin 30 lira olan yer bedeli 3 bin 248 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 13 bin 990 liradan 22 bin 384 liraya, boş mezar yeri bedeli 27 bin 980 liradan 44 bin 788 liraya çıktı. 2 bin 30 lira olan çocuk cenazesi için yer bedeli ise 3 bin 248 lira oldu.
Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci ve Kayabaşı'nın içinde olduğu üçüncü gruptaki mezarlıklarda yer bedeli 170 liradan 272 liraya, boş mezar yeri 9 bin 330 liradan 14 bin 928 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 4 bin 660 liradan 7 bin 456 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 80 liradan 128 liraya çıktı.
Daha önce köy statüsünde olan Ayazağa, Bahçeköy, Kemerburgaz ve Kısırkaya'nın içinde bulunduğu dördüncü gruptaki mezarlıklarda yer bedeli 170 liradan 272 liraya, boş mezar yeri 4 bin 470 liradan 7 bin 152 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 2 bin 240 liradan 3 bin 584 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 80 liradan 128 liraya çıkarıldı.
Gayrimüslimlere ait mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 850 liradan 1360 liraya, cenazenin yanındaki boş mezar yeri 8 bin 960 liradan 14 bin 336 liraya, boş mezar yeri 14 bin 550 liradan 23 bin 280 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 340 liradan 544 liraya yükseldi.
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