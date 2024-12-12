İstanbul Güngören'de bina çöktü: Çok sayıda ekip sevk edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rötar yapan havayolu şirketi yolculara tazminat ödeyecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gerçek işsizlik yüzde 27,6'ya yükseldi
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Tip 1 diyabet hastası çocuklar geleceğe umutla daha güvenli bir şekilde yürüyecek'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yeni yıl, yeni başlangıçlar ve umutlarla geliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Obeziteyle savaşan park
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Suriye’de serbest piyasa açıklaması, Batı’ya verilmiş bir mesaj’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Hep güldürdü, ancak kendi hiç gülemedi'
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
18:17
3 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
18:43
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye’deki yeni durumun bölgesel ve küresel boyutu
19:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni düzenleme kazalara sebep olabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Geçici hükümetin başbakanı El Beşir'den Suriyelilere ‘dönün’ çağrısı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: ‘Fiyatların gözle görülür bir şekilde düşmesini beklemek bir hayal’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yaklaşan yılbaşında hediyeleşme ritüeli.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İsrail'in yapay zeka ile silahlanması
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli gazeteci anlatıyor: Asgari ücret ne kadar olacak?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/istanbul-gungorende-bina-coktu-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1091449601.html
İstanbul Güngören'de bina çöktü: Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul Güngören'de bina çöktü: Çok sayıda ekip sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Güngören'de bina çöktü. Haznedar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir bina, çalışmalar sırasında çöktü. Olay yerine itfaiye... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T13:33+0300
2024-12-12T14:36+0300
türkiye
istanbul
çökme
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091449825_0:101:889:601_1920x0_80_0_0_97871f958ff5c492efaf097dd57b8e1f.png
Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 6 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.İstanbul'da bina çöktüHaznedar Mahallesi Marmara Caddesi'nde boşaltılan ve yıkımına başlanan, 3 katı iş merkezi, 3 katı da konut olarak kullanılan 6 katlı binada, çalışmalar sırasında çökme meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.Çöken binanın çevresine güvenlik şeridi çekilirken, enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlatıldı.Çökmenin etkisiyle binanın bitişiğinde bulunan 7 katlı başka bir binada ve park halindeki otomobilde hasar oluştu. 3. katındaki duvarları yıkılan ve bazı katları zarar gören binada ikamet edenler tahliye edildi.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Bu arada, binanın çökme anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, çökme sırasında bölgedeki vatandaşların olay yerinden uzaklaşmaya çalışması, bir otomobilin son anda enkaz altında kalmaktan kurtulması ve etrafın tozla kaplanması yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/kapadokyada-peribacasi-coktu-herkes-deprem-sandi-1091213050.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091449825_0:18:889:685_1920x0_80_0_0_9169788823399530a638ec4bbf52746c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul, çökme, son dakika
istanbul, çökme, son dakika

İstanbul Güngören'de bina çöktü: Çok sayıda ekip sevk edildi

13:33 12.12.2024 (güncellendi: 14:36 12.12.2024)
İstanbul Güngören'de bina çöktü: Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul Güngören'de bina çöktü: Çok sayıda ekip sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
Abone ol
İstanbul Güngören'de bina çöktü. Haznedar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir bina, çalışmalar sırasında çöktü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 6 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.

İstanbul'da bina çöktü

Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi'nde boşaltılan ve yıkımına başlanan, 3 katı iş merkezi, 3 katı da konut olarak kullanılan 6 katlı binada, çalışmalar sırasında çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Çöken binanın çevresine güvenlik şeridi çekilirken, enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlatıldı.
Çökmenin etkisiyle binanın bitişiğinde bulunan 7 katlı başka bir binada ve park halindeki otomobilde hasar oluştu. 3. katındaki duvarları yıkılan ve bazı katları zarar gören binada ikamet edenler tahliye edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Bu arada, binanın çökme anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, çökme sırasında bölgedeki vatandaşların olay yerinden uzaklaşmaya çalışması, bir otomobilin son anda enkaz altında kalmaktan kurtulması ve etrafın tozla kaplanması yer aldı.
peribacası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
TÜRKİYE
Kapadokya'da peribacası çöktü: Herkes deprem sandı
5 Aralık, 17:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала