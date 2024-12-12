https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/istanbul-gungorende-bina-coktu-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1091449601.html

İstanbul Güngören'de bina çöktü: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Güngören'de bina çöktü: Çok sayıda ekip sevk edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Güngören'de bina çöktü. Haznedar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir bina, çalışmalar sırasında çöktü. Olay yerine itfaiye... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T13:33+0300

2024-12-12T13:33+0300

2024-12-12T14:36+0300

türkiye

istanbul

çökme

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091449825_0:101:889:601_1920x0_80_0_0_97871f958ff5c492efaf097dd57b8e1f.png

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 6 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.İstanbul'da bina çöktüHaznedar Mahallesi Marmara Caddesi'nde boşaltılan ve yıkımına başlanan, 3 katı iş merkezi, 3 katı da konut olarak kullanılan 6 katlı binada, çalışmalar sırasında çökme meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.Çöken binanın çevresine güvenlik şeridi çekilirken, enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlatıldı.Çökmenin etkisiyle binanın bitişiğinde bulunan 7 katlı başka bir binada ve park halindeki otomobilde hasar oluştu. 3. katındaki duvarları yıkılan ve bazı katları zarar gören binada ikamet edenler tahliye edildi.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Bu arada, binanın çökme anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, çökme sırasında bölgedeki vatandaşların olay yerinden uzaklaşmaya çalışması, bir otomobilin son anda enkaz altında kalmaktan kurtulması ve etrafın tozla kaplanması yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/kapadokyada-peribacasi-coktu-herkes-deprem-sandi-1091213050.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, çökme, son dakika