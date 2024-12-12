https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/istanbul-gungorende-bina-coktu-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1091449601.html
İstanbul Güngören'de bina çöktü: Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul Güngören'de bina çöktü: Çok sayıda ekip sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Güngören'de bina çöktü. Haznedar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir bina, çalışmalar sırasında çöktü. Olay yerine itfaiye... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T13:33+0300
2024-12-12T13:33+0300
2024-12-12T14:36+0300
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Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 6 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.İstanbul'da bina çöktüHaznedar Mahallesi Marmara Caddesi'nde boşaltılan ve yıkımına başlanan, 3 katı iş merkezi, 3 katı da konut olarak kullanılan 6 katlı binada, çalışmalar sırasında çökme meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.Çöken binanın çevresine güvenlik şeridi çekilirken, enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlatıldı.Çökmenin etkisiyle binanın bitişiğinde bulunan 7 katlı başka bir binada ve park halindeki otomobilde hasar oluştu. 3. katındaki duvarları yıkılan ve bazı katları zarar gören binada ikamet edenler tahliye edildi.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Bu arada, binanın çökme anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, çökme sırasında bölgedeki vatandaşların olay yerinden uzaklaşmaya çalışması, bir otomobilin son anda enkaz altında kalmaktan kurtulması ve etrafın tozla kaplanması yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/kapadokyada-peribacasi-coktu-herkes-deprem-sandi-1091213050.html
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istanbul, çökme, son dakika
istanbul, çökme, son dakika
İstanbul Güngören'de bina çöktü: Çok sayıda ekip sevk edildi
13:33 12.12.2024 (güncellendi: 14:36 12.12.2024)
İstanbul Güngören'de bina çöktü. Haznedar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir bina, çalışmalar sırasında çöktü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 6 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.
Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi'nde boşaltılan ve yıkımına başlanan, 3 katı iş merkezi, 3 katı da konut olarak kullanılan 6 katlı binada, çalışmalar sırasında çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Çöken binanın çevresine güvenlik şeridi çekilirken, enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlatıldı.
Çökmenin etkisiyle binanın bitişiğinde bulunan 7 katlı başka bir binada ve park halindeki otomobilde hasar oluştu. 3. katındaki duvarları yıkılan ve bazı katları zarar gören binada ikamet edenler tahliye edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Bu arada, binanın çökme anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, çökme sırasında bölgedeki vatandaşların olay yerinden uzaklaşmaya çalışması, bir otomobilin son anda enkaz altında kalmaktan kurtulması ve etrafın tozla kaplanması yer aldı.