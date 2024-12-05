https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/kapadokyada-peribacasi-coktu-herkes-deprem-sandi-1091213050.html
Kapadokya'da peribacası çöktü: Herkes deprem sandı
Kapadokya'da peribacası çöktü: Herkes deprem sandı
Sputnik Türkiye
Nevşehir'de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan peribacası gece saatlerinde kar yağışının etkisiyle çöktü. Uzmanlar kar yağışının ardından tüf kayadan... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T17:24+0300
2024-12-05T17:24+0300
2024-12-05T17:25+0300
türkiye
deprem
peribacaları
çökme
çökme tehlikesi
turizm
iç turizm
kültür ve turizm bakanlığı
turizm sektörü
sarsıntı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091212345_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_300fdf6b47e92bf2a84233a9387a8acc.jpg
Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kültürel varlığı peribacasında yıkım yaşandı.Nevşehir'de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan peribacası gece saatlerinde kar yağışının etkisiyle çöktü. Uzmanlar kar yağışının ardından tüf kayadan oluşan yapının gevşemesiyle yıkımın meydana geldiğini duyurdu. Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkılan yapı bölge halkına deprem korkusu yaşatırken Kapadokya Alan Başkanlığı ve Uçhisar Belediyesi ekipleri yıkım alanında inceleme başlattı. Bölgede güvenlik güvenlik nedeniyle çalışmalar dururken turistlerin girişlerine kısıtlama getirildi. Çökme olayının geçmişte de yaşandığını belirten uzmanlar şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/kapadokya-ilk-kez-aydinlatildi-guvercinlik-vadisi-geceleri-ziyarete-aciliyor-1089901372.html
türkiye
kapadokya
nevşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091212345_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_5e124694276774a55e9cf45d0fadf2d1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, peribacaları, çökme, çökme tehlikesi, turizm, iç turizm, kültür ve turizm bakanlığı, turizm sektörü, sarsıntı, afet, doğal afet, afet bölgesi, kapadokya, nevşehir
deprem, peribacaları, çökme, çökme tehlikesi, turizm, iç turizm, kültür ve turizm bakanlığı, turizm sektörü, sarsıntı, afet, doğal afet, afet bölgesi, kapadokya, nevşehir
Kapadokya'da peribacası çöktü: Herkes deprem sandı
17:24 05.12.2024 (güncellendi: 17:25 05.12.2024)
Nevşehir'de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan peribacası gece saatlerinde kar yağışının etkisiyle çöktü. Uzmanlar kar yağışının ardından tüf kayadan oluşan yapının gevşemesiyle yıkımın meydana geldiğini açıkladı. Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkılan yapı bölge halkına deprem korkusu yaşattı.
Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kültürel varlığı peribacasında yıkım yaşandı.
Nevşehir'de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan peribacası gece saatlerinde kar yağışının etkisiyle çöktü. Uzmanlar kar yağışının ardından tüf kayadan oluşan yapının gevşemesiyle yıkımın meydana geldiğini duyurdu. Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkılan yapı bölge halkına deprem korkusu yaşatırken Kapadokya Alan Başkanlığı ve Uçhisar Belediyesi ekipleri yıkım alanında inceleme başlattı.
Bölgede güvenlik güvenlik nedeniyle çalışmalar dururken turistlerin girişlerine kısıtlama getirildi. Çökme olayının geçmişte de yaşandığını belirten uzmanlar şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadığını belirtti.