https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/kapadokyada-peribacasi-coktu-herkes-deprem-sandi-1091213050.html

Kapadokya'da peribacası çöktü: Herkes deprem sandı

Kapadokya'da peribacası çöktü: Herkes deprem sandı

Sputnik Türkiye

Nevşehir'de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan peribacası gece saatlerinde kar yağışının etkisiyle çöktü. Uzmanlar kar yağışının ardından tüf kayadan... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T17:24+0300

2024-12-05T17:24+0300

2024-12-05T17:25+0300

türkiye

deprem

peribacaları

çökme

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turizm

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kültür ve turizm bakanlığı

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Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kültürel varlığı peribacasında yıkım yaşandı.Nevşehir'de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan peribacası gece saatlerinde kar yağışının etkisiyle çöktü. Uzmanlar kar yağışının ardından tüf kayadan oluşan yapının gevşemesiyle yıkımın meydana geldiğini duyurdu. Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkılan yapı bölge halkına deprem korkusu yaşatırken Kapadokya Alan Başkanlığı ve Uçhisar Belediyesi ekipleri yıkım alanında inceleme başlattı. Bölgede güvenlik güvenlik nedeniyle çalışmalar dururken turistlerin girişlerine kısıtlama getirildi. Çökme olayının geçmişte de yaşandığını belirten uzmanlar şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadığını belirtti.

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