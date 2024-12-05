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Kapadokya'da peribacası çöktü: Herkes deprem sandı
Kapadokya'da peribacası çöktü: Herkes deprem sandı
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Nevşehir'de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan peribacası gece saatlerinde kar yağışının etkisiyle çöktü. Uzmanlar kar yağışının ardından tüf kayadan... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T17:24+0300
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Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kültürel varlığı peribacasında yıkım yaşandı.Nevşehir'de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan peribacası gece saatlerinde kar yağışının etkisiyle çöktü. Uzmanlar kar yağışının ardından tüf kayadan oluşan yapının gevşemesiyle yıkımın meydana geldiğini duyurdu. Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkılan yapı bölge halkına deprem korkusu yaşatırken Kapadokya Alan Başkanlığı ve Uçhisar Belediyesi ekipleri yıkım alanında inceleme başlattı. Bölgede güvenlik güvenlik nedeniyle çalışmalar dururken turistlerin girişlerine kısıtlama getirildi. Çökme olayının geçmişte de yaşandığını belirten uzmanlar şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/kapadokya-ilk-kez-aydinlatildi-guvercinlik-vadisi-geceleri-ziyarete-aciliyor-1089901372.html
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deprem, peribacaları, çökme, çökme tehlikesi, turizm, iç turizm, kültür ve turizm bakanlığı, turizm sektörü, sarsıntı, afet, doğal afet, afet bölgesi, kapadokya, nevşehir
deprem, peribacaları, çökme, çökme tehlikesi, turizm, iç turizm, kültür ve turizm bakanlığı, turizm sektörü, sarsıntı, afet, doğal afet, afet bölgesi, kapadokya, nevşehir

Kapadokya'da peribacası çöktü: Herkes deprem sandı

17:24 05.12.2024 (güncellendi: 17:25 05.12.2024)
© İHA / ASIM ÇAPACI-AW344018peribacası
peribacası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© İHA / ASIM ÇAPACI-AW344018
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Nevşehir'de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan peribacası gece saatlerinde kar yağışının etkisiyle çöktü. Uzmanlar kar yağışının ardından tüf kayadan oluşan yapının gevşemesiyle yıkımın meydana geldiğini açıkladı. Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkılan yapı bölge halkına deprem korkusu yaşattı.
Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kültürel varlığı peribacasında yıkım yaşandı.
Nevşehir'de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan peribacası gece saatlerinde kar yağışının etkisiyle çöktü. Uzmanlar kar yağışının ardından tüf kayadan oluşan yapının gevşemesiyle yıkımın meydana geldiğini duyurdu. Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkılan yapı bölge halkına deprem korkusu yaşatırken Kapadokya Alan Başkanlığı ve Uçhisar Belediyesi ekipleri yıkım alanında inceleme başlattı.
Bölgede güvenlik güvenlik nedeniyle çalışmalar dururken turistlerin girişlerine kısıtlama getirildi. Çökme olayının geçmişte de yaşandığını belirten uzmanlar şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadığını belirtti.
Kapadokya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
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