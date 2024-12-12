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İsrail'in Suriye saldırısının detayları ortaya çıktı: 'Karadan havaya füzelerin yüzde 90'ından fazlasını imha ettik'
İsrail'in Suriye saldırısının detayları ortaya çıktı: 'Karadan havaya füzelerin yüzde 90'ından fazlasını imha ettik'
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri Basın Servisi, Suriye'ye düzenlenen saldırılarda tespit edilen karadan havaya füze stoğunun yüzde 90'ından fazlasını imha edildiğini... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'ye savaş uçaklarını ve helikopterlerini, Scud füzelerini, İHA'larını, seyir füzelerini, karadan denize hassas güdümlü füzeleri, karadan havaya füzeleri, karadan karaya füzeleri, radarları, roketleri ve daha fazlasını vurduğu belirtildi.Beşar Esad'ın Suriye'yi terk etmesinin ardından 'düşman unsurların' eline geçebilecek gelişmiş silahları ortadan kaldırmayı amaçladığı ifade edilen bu bombardımanlarda Suriye'deki hava savunma sistemlerinin büyük çoğunluğunun yok edildiği vurgulandı.Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:Söz konusu saldırılarda ayrıca Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait üslerin de vurulduğu ifade edildi. Vurulan üslerden biri Şam'ın kuzeyindeki Tiyas Hava Üssü olduğu belirtilirken burada Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait iki filonun imha edildiği aktarıldı. Hedef alınan bir diğer üssün ise 3 savaş uçağı filosunu barındıran Ble Havaalanı olduğu ifade edilirken bu üsse yaklaşık 1.5 kilometre mesafedeki karadan karaya füze ve roketlerin depolandığı bir alanın da vurulduğu vurgulandı.Ayrıca İsrail Hava Kuvvetleri'nin, Humus bölgesindeki bir tesis de dahil olmak üzere merkezi üretim ve depolama alanlarını vurduğu belirtilirken bu tesisin Suriye'nin Scud füzesi projesinin önde gelen tesisi olduğu ve Suriye'nin imalat endüstrisindeki en önemli altyapılardan biri olarak kabul edildiği öne sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/israil-son-birkac-gundeki-saldirilari-ile-suriyenin-tum-ucak-filosu-helikopter-ve-hava-savunmasini-1091352077.html
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israil, suriye, israil hava kuvvetleri, humus, insansız hava aracı (iha), scud füzesi, hava saldırısı, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf)
israil, suriye, israil hava kuvvetleri, humus, insansız hava aracı (iha), scud füzesi, hava saldırısı, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf)

İsrail'in Suriye saldırısının detayları ortaya çıktı: 'Karadan havaya füzelerin yüzde 90'ından fazlasını imha ettik'

18:56 12.12.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREYİsrail ordusu Gazze Şeridi'nde
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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İsrail Savunma Kuvvetleri Basın Servisi, Suriye'ye düzenlenen saldırılarda tespit edilen karadan havaya füze stoğunun yüzde 90'ından fazlasını imha edildiğini açıkladı.
İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'ye savaş uçaklarını ve helikopterlerini, Scud füzelerini, İHA'larını, seyir füzelerini, karadan denize hassas güdümlü füzeleri, karadan havaya füzeleri, karadan karaya füzeleri, radarları, roketleri ve daha fazlasını vurduğu belirtildi.
Beşar Esad'ın Suriye'yi terk etmesinin ardından 'düşman unsurların' eline geçebilecek gelişmiş silahları ortadan kaldırmayı amaçladığı ifade edilen bu bombardımanlarda Suriye'deki hava savunma sistemlerinin büyük çoğunluğunun yok edildiği vurgulandı.
Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:

Saldırıların çoğu Suriye'nin hava savunma sistemlerinde önemli hasara yol açmış ve tespit edilen stratejik karadan havaya füzelerin yüzde 90'ından fazlası imha edilmiştir. Suriye'nin hava savunma ağı Ortadoğu'daki en güçlü ağlardan biridir ve yapılan saldırılar, İsrail Hava Kuvvetleri'nin bölgedeki üstünlüğü açısından önemli bir başarıdır.

Söz konusu saldırılarda ayrıca Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait üslerin de vurulduğu ifade edildi. Vurulan üslerden biri Şam'ın kuzeyindeki Tiyas Hava Üssü olduğu belirtilirken burada Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait iki filonun imha edildiği aktarıldı. Hedef alınan bir diğer üssün ise 3 savaş uçağı filosunu barındıran Ble Havaalanı olduğu ifade edilirken bu üsse yaklaşık 1.5 kilometre mesafedeki karadan karaya füze ve roketlerin depolandığı bir alanın da vurulduğu vurgulandı.
Ayrıca İsrail Hava Kuvvetleri'nin, Humus bölgesindeki bir tesis de dahil olmak üzere merkezi üretim ve depolama alanlarını vurduğu belirtilirken bu tesisin Suriye'nin Scud füzesi projesinin önde gelen tesisi olduğu ve Suriye'nin imalat endüstrisindeki en önemli altyapılardan biri olarak kabul edildiği öne sürüldü.
Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
DÜNYA
'İsrail, son birkaç gündeki saldırıları ile Suriye’nin tüm uçak filosu, helikopter ve hava savunmasını yok etti’
10 Aralık, 11:05
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