https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/israilin-suriye-saldirisinin-detaylari-ortaya-cikti-karadan-havaya-fuzelerin-yuzde-90indan-1091466568.html

İsrail'in Suriye saldırısının detayları ortaya çıktı: 'Karadan havaya füzelerin yüzde 90'ından fazlasını imha ettik'

İsrail'in Suriye saldırısının detayları ortaya çıktı: 'Karadan havaya füzelerin yüzde 90'ından fazlasını imha ettik'

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Kuvvetleri Basın Servisi, Suriye'ye düzenlenen saldırılarda tespit edilen karadan havaya füze stoğunun yüzde 90'ından fazlasını imha edildiğini... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T18:56+0300

2024-12-12T18:56+0300

2024-12-12T18:56+0300

dünya

israil

suriye

israil hava kuvvetleri

humus

insansız hava aracı (iha)

scud füzesi

hava saldırısı

israil ordusu (idf)

israil savunma kuvvetleri (idf)

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İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'ye savaş uçaklarını ve helikopterlerini, Scud füzelerini, İHA'larını, seyir füzelerini, karadan denize hassas güdümlü füzeleri, karadan havaya füzeleri, karadan karaya füzeleri, radarları, roketleri ve daha fazlasını vurduğu belirtildi.Beşar Esad'ın Suriye'yi terk etmesinin ardından 'düşman unsurların' eline geçebilecek gelişmiş silahları ortadan kaldırmayı amaçladığı ifade edilen bu bombardımanlarda Suriye'deki hava savunma sistemlerinin büyük çoğunluğunun yok edildiği vurgulandı.Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:Söz konusu saldırılarda ayrıca Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait üslerin de vurulduğu ifade edildi. Vurulan üslerden biri Şam'ın kuzeyindeki Tiyas Hava Üssü olduğu belirtilirken burada Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait iki filonun imha edildiği aktarıldı. Hedef alınan bir diğer üssün ise 3 savaş uçağı filosunu barındıran Ble Havaalanı olduğu ifade edilirken bu üsse yaklaşık 1.5 kilometre mesafedeki karadan karaya füze ve roketlerin depolandığı bir alanın da vurulduğu vurgulandı.Ayrıca İsrail Hava Kuvvetleri'nin, Humus bölgesindeki bir tesis de dahil olmak üzere merkezi üretim ve depolama alanlarını vurduğu belirtilirken bu tesisin Suriye'nin Scud füzesi projesinin önde gelen tesisi olduğu ve Suriye'nin imalat endüstrisindeki en önemli altyapılardan biri olarak kabul edildiği öne sürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/israil-son-birkac-gundeki-saldirilari-ile-suriyenin-tum-ucak-filosu-helikopter-ve-hava-savunmasini-1091352077.html

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israil, suriye, israil hava kuvvetleri, humus, insansız hava aracı (iha), scud füzesi, hava saldırısı, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf)