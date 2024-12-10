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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/israil-son-birkac-gundeki-saldirilari-ile-suriyenin-tum-ucak-filosu-helikopter-ve-hava-savunmasini-1091352077.html
'İsrail, son birkaç gündeki saldırıları ile Suriye’nin tüm uçak filosu, helikopter ve hava savunmasını yok etti’
'İsrail, son birkaç gündeki saldırıları ile Suriye’nin tüm uçak filosu, helikopter ve hava savunmasını yok etti’
Sputnik Türkiye
Otorite boşluğundan yararlanan İsrail, son 4 gündür yaptığı saldırıda 250'den fazla hedefi vurdu. Başbakan Netanyahu, Golan Tepeleri'ndeki 400 kilometrekarelik... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail'in son günlerde güneyinden kuzeyine Suriye'yi bombardımana tutması ardından birçok kişi hayatını kaybetti. Savaş uçaklarının 250'den fazla hedefi vurduğu açıklanırken, saldırıların askeri üsler, hava üsleri, havaalanları, gemiler ve mühimmat depolarına gerçekleştirildiği bildirildi.Kimyasal silah üretimine karıştığı iddia edildiği için yaptırım uygulanan Suriye Araştırma Merkezi'nin ofisi de saldırıya uğradı.Bunun dışında, İsrail'in tanklar ile de Golan Tepeleri'nde işgale devam ettiği ve Şam'a sadece 20 kilometre uzakta olduğu açıklandı.'400 kilometrekarelik bir tampon bölge işgal edilecek'Yasa dışı şekilde ihlak ettiği Golan Tepeleri'nde sınırlarını genişleten İsrail, 'çöken Esad hükümetinden kalan grupların Lübnan'a gitmesini engellemek' bahanesi ile son günlerde çok güçlü bir şekilde ülkeye saldırılar gerçekleştiriyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Suriye topraklarındaki yaklaşık 400 kilometrekarelik bir silahsızlandırılmış tampon bölgeyi kontrol altına almaya çalıştığını söyledi. Golan Tepeleri ile Suriye arasındaki tampon bölge, 1973 Orta Doğu savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler tarafından oluşturuldu. O zamandan beri yaklaşık bin 100 kişilik bir BM gücü bu bölgeyi devriye ile koruyor.'Orta Doğu için tarihi bir gün'Pazar günü Golan Tepeleri’nden Suriye’ye bakan bir tepeye yaptığı ziyarette Netanyahu, Suriye birliklerinin pozisyonlarını terk etmesi nedeniyle İsrail’in tampon bölgeye hareketinin 'geçici bir savunma pozisyonu' olarak gerekli olduğunu söyledi.X'te paylaşım yapan Netanyahu, "Bu, Orta Doğu için tarihi bir gündür. Şam'daki tiranlık olan Esad rejiminin çöküşü büyük fırsatlar sunuyor ancak aynı zamanda önemli tehlikelerle de dolu. Suriye'de sınırlarımızın ötesinde yaşayan herkese barış elimizi uzatıyoruz: Dürzilere, Kürtlere, Hıristiyanlara ve İsrail ile barış içinde yaşamak isteyen Müslümanlara" yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/israil-suriyedeki-saldirilarini-genisletiyor-samdan-bmye-israil-cagrisi-1091348142.html
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suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye krizi, kuzey suriye, israil, israil savunma bakanlığı, israil-filistin, israil parlamentosu (knesset), israil ordusu, htş, heyet tahrir şam (htş), iran, hizbullah, hizbullah tugayları
suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye krizi, kuzey suriye, israil, israil savunma bakanlığı, israil-filistin, israil parlamentosu (knesset), israil ordusu, htş, heyet tahrir şam (htş), iran, hizbullah, hizbullah tugayları

'İsrail, son birkaç gündeki saldırıları ile Suriye’nin tüm uçak filosu, helikopter ve hava savunmasını yok etti’

11:05 10.12.2024 (güncellendi: 11:13 10.12.2024)
© AP Photo / Omar SanadikiSuriye
Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
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Otorite boşluğundan yararlanan İsrail, son 4 gündür yaptığı saldırıda 250'den fazla hedefi vurdu. Başbakan Netanyahu, Golan Tepeleri'ndeki 400 kilometrekarelik bir bölgenin savunma amaçlı 'geçiçi' olarak işgal edileceğini açıkladı.
İsrail'in son günlerde güneyinden kuzeyine Suriye'yi bombardımana tutması ardından birçok kişi hayatını kaybetti. Savaş uçaklarının 250'den fazla hedefi vurduğu açıklanırken, saldırıların askeri üsler, hava üsleri, havaalanları, gemiler ve mühimmat depolarına gerçekleştirildiği bildirildi.
Kimyasal silah üretimine karıştığı iddia edildiği için yaptırım uygulanan Suriye Araştırma Merkezi'nin ofisi de saldırıya uğradı.
Bunun dışında, İsrail'in tanklar ile de Golan Tepeleri'nde işgale devam ettiği ve Şam'a sadece 20 kilometre uzakta olduğu açıklandı.

'400 kilometrekarelik bir tampon bölge işgal edilecek'

Yasa dışı şekilde ihlak ettiği Golan Tepeleri'nde sınırlarını genişleten İsrail, 'çöken Esad hükümetinden kalan grupların Lübnan'a gitmesini engellemek' bahanesi ile son günlerde çok güçlü bir şekilde ülkeye saldırılar gerçekleştiriyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Suriye topraklarındaki yaklaşık 400 kilometrekarelik bir silahsızlandırılmış tampon bölgeyi kontrol altına almaya çalıştığını söyledi.
Golan Tepeleri ile Suriye arasındaki tampon bölge, 1973 Orta Doğu savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler tarafından oluşturuldu. O zamandan beri yaklaşık bin 100 kişilik bir BM gücü bu bölgeyi devriye ile koruyor.

'Orta Doğu için tarihi bir gün'

Pazar günü Golan Tepeleri’nden Suriye’ye bakan bir tepeye yaptığı ziyarette Netanyahu, Suriye birliklerinin pozisyonlarını terk etmesi nedeniyle İsrail’in tampon bölgeye hareketinin 'geçici bir savunma pozisyonu' olarak gerekli olduğunu söyledi.
X'te paylaşım yapan Netanyahu, "Bu, Orta Doğu için tarihi bir gündür. Şam'daki tiranlık olan Esad rejiminin çöküşü büyük fırsatlar sunuyor ancak aynı zamanda önemli tehlikelerle de dolu. Suriye'de sınırlarımızın ötesinde yaşayan herkese barış elimizi uzatıyoruz: Dürzilere, Kürtlere, Hıristiyanlara ve İsrail ile barış içinde yaşamak isteyen Müslümanlara" yazmıştı.
Şam - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
DÜNYA
İsrail, Suriye'deki saldırılarını genişletiyor: Şam'dan BM'ye çağrı
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