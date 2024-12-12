https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/hiv-oldugunu-karisindan-sakladi-kasten-oldurmeye-tesebbusten-20-yil-hapis-istemiyle-yargilanacak-1091445014.html

HIV olduğunu karısından sakladı: 'Kasten öldürmeye teşebbüs'ten 20 yıl hapis istemiyle yargılanacak

HIV olduğunu karısından sakladı: 'Kasten öldürmeye teşebbüs'ten 20 yıl hapis istemiyle yargılanacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da nikah öncesinde HIV pozitif olduğunu saklayan ve evlenen adam hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T12:05+0300

2024-12-12T12:05+0300

2024-12-12T12:06+0300

sağlik

istanbul

adli tıp kurumu

cumhuriyet başsavcılığı

hiv

hiv/aids

kasten öldürmeye teşebbüs

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103801/15/1038011533_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_7b0d83ef01192b2c156100fe52135096.jpg

İstanbul'da 26 Şubat 2023'te evlenmeden önce, nikah işlemleri için alınan sağlık raporunu belediyeye geç teslim edip HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan adam hakkında, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Nikah öncesinde eşinden hastalığını gizledi, yakalandıE.K'nin (35) 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023'te farklı hastanelerde yaptırdığı iki testin sonucu HIV pozitif çıktı. Tedaviye alınan ve ilaç kullanmaya başlayan E.K, 26 Şubat 2023'te K.K. (36) ile evlendi. Nikah işlemleri kapsamında alınan sağlık raporunu, işlerinin yoğun olduğunu söyleyerek eşinden sonra belediyeye teslim eden E.K, hastalığını karısından sakladı. E.K, kendisini ilaç kullanırken gören eşine, enfeksiyon nedeniyle bunları kullandığını, önemli bir rahatsızlığı olmadığını söyledi. K.K. ise evlendikten 1,5 ay sonra evde temizlik yaptığı sırada eşinin ilaç kutuları ile kıyafetinin cebinde "Hepatit B aşısı yapılması uygundur" yazılı bir not buldu. E.K, ilaçları çantaya arkadaşının koyduğunu söylese de karısıyla tekrar test yaptırdı. K.K. test sonucunda eşinin HIV virüsü taşıdığını öğrendi. Bunun üzerine K.K. hastalığını kendisinden saklayan eşi hakkında avukatı aracılığıyla şikayette bulundu. Dilekçede, kendisindeki mevcut hastalığı bilmesine rağmen eşine söylemediğini kabul eden E.K'nin, haksız fiil niteliğinde olan bu eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" niteliğinde olduğu belirtildi. Dilekçede, şüpheli hakkında bu suçlar yönünden soruşturma yürütülerek dava açılması istendi.Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan E.K, evlenme aşamasında yoğun olduğu için kan testini 2 gün sonra verdiğini, HIV virüsü taşıdığını bilmediğini iddia ettiBilerek evlendi, eşinin sağlığını hiçe saydıAdli Tıp Kurumu'nca 12 Haziran'da hazırlanan raporda ise virüsün bulaşma yöntemleri anlatılarak, ilk testten 4 hafta sonra yapılan 4. nesil antijen/antikor testlerinin negatif çıkması halinde virüsün bulaşmadığının kabul edildiği belirtildi. Raporda, 24 Temmuz'daki testte mağdur K.K'de HIV virüsünün negatif çıktığı kaydedildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli E.K. hakkında hazırlanan fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Savcılıkça düzenlenen iddianamede, İl Sağlık Müdürlüğün'den soruşturma dosyasına sunulan evraklar ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre, sanığın 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023'te iki farklı hastanede yaptırdığı testlerde HIV pozitif olduğunun evlilik tarihinden önce belirlendiği ve tedavisine başlandığı anlatıldı. İddianamede, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararına değinilerek, sanığın evlilikten önceki hastalığını bilmesi halinde, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan değerlendirme yapılacağı vurgulandı. Sanık E.K'nin evlenmeden önce virüsü taşıdığını bilmesine rağmen müştekinin sağlığını hiçe sayarak eşiyle cinsel birliktelik yaşadığı ifade edilen iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği kaydedildi. Sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame ağır ceza mahkemesince kabul edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/uzmanlar-uyardi-turkiyede-hiv-vakalari-artiyor-hiv-pozitif-olanlarin-yarisi-bu-virusu-tasidigini-1090401729.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, adli tıp kurumu, cumhuriyet başsavcılığı, hiv, hiv/aids, kasten öldürmeye teşebbüs