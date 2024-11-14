https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/uzmanlar-uyardi-turkiyede-hiv-vakalari-artiyor-hiv-pozitif-olanlarin-yarisi-bu-virusu-tasidigini-1090401729.html

Uzmanlar uyardı: Türkiye'de HIV vakaları artıyor, HIV pozitif olanların yarısı bu virüsü taşıdığını bilmiyor

Uzmanlar uyardı: Türkiye'de HIV vakaları artıyor, HIV pozitif olanların yarısı bu virüsü taşıdığını bilmiyor

Sputnik Türkiye

İzmir'de 13 yaşındaki çocuğun AIDS nedeniyle yaşamını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürerken, uzmanlar Türkiye'de HIV virüsündeki artışa dikkat çektiler. En... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T19:15+0300

2024-11-14T19:15+0300

2024-11-14T19:15+0300

sağlik

aids

hiv/aids

aids testi

izmir

türk klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları derneği (klimik)

radyo sputnik

mustafa hoş

dr. asuman inan

sputnik

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Türkiye, İzmir'de 13 yaşındaki çocuğun AIDS nedeniyle yaşamını yitirmesini konuşuyor. Kemik erimesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede son evrede olduğu ortaya çıkan çocuğun, annesinin HIV negatif, babasının ise HIV pozitif olduğu belirlenirken, çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma da sürüyor. Radyo Sputnik'te Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına katılan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği HIV/AIDS Çalışma Grubu Başkanı Dr. Asuman İnan, Türkiye'de HIV vakalarındaki artışa dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı'na yılda 5 bin hastanın bildirildiğini söyleyen Dr. İnan, "Daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Toplamda 1985'den bu zamana kadar 41 bin hasta bildirilmiş ama bizim çalışmalarımız rakamların çok daha fazla olduğunu gösteriyor" diye konuştu. Türkiye'de HIV artıyor ama farkındalık azHIV vakalarındaki artışın nedenini 'farkında olmamak' diye açıklayan Dr. İnan, 'HIV ile enfekte olan kişilerin sadece yüzde 50'sinin HIV ile enfekte olduğunu biliyor' dedi. Dr. İnan sözlerini şöyle sürdürdü; Bu çocuk da geç kalınmış İzmir'deki çocuğun ise 'geç kalındığı' için hayatını kaybettiğini dile getiren Dr. İnan, HIV virüsünü nereden ve nasıl bulaştığına dair net bilgi olmadığını söyledi. Çocuklarda vaka sayısındaki artış dikkat çekiciNTV'nin haberine göre ise Türkiye’de çocuk HIV vakalarının takip edildiği merkezlerden İstanbul Tıp Fakültesi'nde 2000 yılından beri 100 HIV pozitif çocuk takip ediliyor. Çocukların 80’ine doğumda, 20’sine ise cinsel yolla virüsün bulaştığı tespit edildi. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonu Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer, “Bizim eski yıllarda böyle vakalarımız tek tüktü. Ama son 5-6 yıldır bu vakalarda artış oldu.” dedi.100 vakanın 20’sinin cinsel yolla bulaşan vaka olduğunu belirten Somer, şu ana kadar 5 vakanın hayatını kaybettiğini söyledi. Türkiye’de bilinen, teşhis koyulan 250’ye yakın HIV pozitif çocuk var.AIDS nedir?Cinsel yolla bulaşan hastalığın ilk 10 yıl kendini belli etmediği daha sonra ise kişide aşırı zayıflama ve halsizlikle ölüm yaşattığı ifade edildi. HIV pozitif olan kişilerin ilaç tedavisi ile uzun yıllar yaşayabildiği ancak tedavi olmayanların diğer bireylere de kan ve cinsel yolla virüsü bulaştırabildiği açıklandı. Uzmanlar, tedavi edilmediği takdirde HIV pozitif hastalığının AIDS'e döneceğini açıkladıAIDS belirtileri nelerdir?AIDS hastalığının ilk belirtileri nelerdir? HIV ilerleyip AIDS evresine geçtiğinde, hızlı kilo kaybı, gece terlemeleri ve tekrar eden ateş, aşırı yorgunluk, lenf bezlerinde şişme, ağız ve cinsel organda oluşan beyaz leke görünümünde yaralar, deri döküntüleri ve kronikleşen ishal aids belirtileri olarak yaşanır.AIDS tedavisi var mı?AIDS hastalığını tamamen tedavi edebilecek bir yöntem henüz yok. AIDS aşısı ise henüz geliştirilme aşamasında olan bir tedavi yöntemi. Hastalık süresince kullanılan ilaçlar, HIV virüsünü kontrol altında tutarak hastanın yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/izmirde-aids-olan-13-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1090367237.html

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