https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/hatayda-anne-ve-uc-cocugu-evlerinde-olu-bulundu-1091468345.html
Hatay'da anne ve üç çocuğu evlerinde ölü bulundu
Hatay'da anne ve üç çocuğu evlerinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Hatay'da anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu, baygın haldeki baba tedaviye alındı. 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T19:47+0300
2024-12-12T19:47+0300
2024-12-12T19:47+0300
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anne
çocuk
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Hatay İskenderun'da yaşayan Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.Anne ve çocukları hayatlarını kaybettiJandarma eşliğinde apartmanın 2. katındaki daireye giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan anne Kader (35) ile çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe Kökçü'nün (14) hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde bulunan baba Emrah Kökçü (43) hastaneye kaldırıldı.Yaşamını yitiren 4 kişinin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bilim-insanlari-uyardi-turkiyede-sessiz-olum-vakalari-yukselise-gecti-1091416476.html
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hatay, türkiye, anne, çocuk
hatay, türkiye, anne, çocuk
Hatay'da anne ve üç çocuğu evlerinde ölü bulundu
Hatay'da anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu, baygın haldeki baba tedaviye alındı.
Hatay İskenderun'da yaşayan Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Anne ve çocukları hayatlarını kaybetti
Jandarma eşliğinde apartmanın 2. katındaki daireye giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan anne Kader (35) ile çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe Kökçü'nün (14) hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde bulunan baba Emrah Kökçü (43) hastaneye kaldırıldı.
Yaşamını yitiren 4 kişinin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.