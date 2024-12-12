https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/guney-kore-devlet-baskani-yoon-isyan-suclamalarinin-asilsiz-oldugunu-soyledi-1091437278.html

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon 'isyan' suçlamalarının asılsız olduğunu söyledi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon 'isyan' suçlamalarının asılsız olduğunu söyledi

Sputnik Türkiye

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanının 'idari eylem' olduğunu savunarak neden isyanla suçlandığını anlamadığını... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T10:24+0300

2024-12-12T10:24+0300

2024-12-12T10:24+0300

dünya

asya & pasifik

asya

güney kore

sıkıyönetim

yoon suk-yeol

güney kore devlet başkanlığı

konuşma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091436313_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_892e500598f458280cd64b8f4b0ae4ed.jpg

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Perşembe günü ülkede sıkıyönetim ilan ettikten sonra neden ayaklanma girişimiyle suçlandığını anlamadığını söyledi. 3 Aralık'ta yaklaşık 6 saat süren sıkıyönetim ilanının ardından ikinci kez televizyondan halka hitap eden Devlet Başkanı Yoon, 'sıkıyönetim ilanının idari bir eylem olduğunu' savunarak, 'azledilmesi ve yargılanması halinde karşı koyacağını' duyurdu.Devlet Başkanı Yoon, "Ülkeyi kurtarmak için alınan acil önlemleri ülkeyi yok etmek için bir iç savaş eylemi olarak görmek, anayasamızı ve hukuk sistemimizi ciddi bir riske atmaktır" dedi. Yoon ayrıca, 'başka bir seçenek olmadığından' alınan anayasal önlemlerin nasıl bir isyan olarak yorumlanabileceğini anlamadığını söyledi.Yoon, sıkıyönetim ilan etme yetkisini 'ulusu korumak ve devlet işlerini normalleştirmek' için kullandığını da sözlerine ekledi ve kararı 'son derece kalibre edilmiş bir siyasi karar' olarak nitelendirdi.Muhalefet onu bir suçlu olarak göstermeye çalıştı ve Güney Kore'de bu tür yetkiler iktidara gelirse ciddi zararlara yol açabileceklerini de sözlerine ekleyen Yoon, "Şimdi muhalefet ülkenin ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye atıyor... Hangi partiden oldukları ve bu parlamentonun kimin ülkesi olduğu belli değil" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/guney-korede-polis-cumhurbaskani-yoonun-ofisine-baskin-duzenledi-ancak-iceri-giremedi-1091394923.html

asya

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, asya, güney kore, sıkıyönetim, yoon suk-yeol, güney kore devlet başkanlığı, konuşma