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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon 'isyan' suçlamalarının asılsız olduğunu söyledi
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon 'isyan' suçlamalarının asılsız olduğunu söyledi
Sputnik Türkiye
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanının 'idari eylem' olduğunu savunarak neden isyanla suçlandığını anlamadığını... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Perşembe günü ülkede sıkıyönetim ilan ettikten sonra neden ayaklanma girişimiyle suçlandığını anlamadığını söyledi. 3 Aralık'ta yaklaşık 6 saat süren sıkıyönetim ilanının ardından ikinci kez televizyondan halka hitap eden Devlet Başkanı Yoon, 'sıkıyönetim ilanının idari bir eylem olduğunu' savunarak, 'azledilmesi ve yargılanması halinde karşı koyacağını' duyurdu.Devlet Başkanı Yoon, "Ülkeyi kurtarmak için alınan acil önlemleri ülkeyi yok etmek için bir iç savaş eylemi olarak görmek, anayasamızı ve hukuk sistemimizi ciddi bir riske atmaktır" dedi. Yoon ayrıca, 'başka bir seçenek olmadığından' alınan anayasal önlemlerin nasıl bir isyan olarak yorumlanabileceğini anlamadığını söyledi.Yoon, sıkıyönetim ilan etme yetkisini 'ulusu korumak ve devlet işlerini normalleştirmek' için kullandığını da sözlerine ekledi ve kararı 'son derece kalibre edilmiş bir siyasi karar' olarak nitelendirdi.Muhalefet onu bir suçlu olarak göstermeye çalıştı ve Güney Kore'de bu tür yetkiler iktidara gelirse ciddi zararlara yol açabileceklerini de sözlerine ekleyen Yoon, "Şimdi muhalefet ülkenin ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye atıyor... Hangi partiden oldukları ve bu parlamentonun kimin ülkesi olduğu belli değil" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/guney-korede-polis-cumhurbaskani-yoonun-ofisine-baskin-duzenledi-ancak-iceri-giremedi-1091394923.html
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asya & pasifik, asya, güney kore, sıkıyönetim, yoon suk-yeol, güney kore devlet başkanlığı, konuşma
asya & pasifik, asya, güney kore, sıkıyönetim, yoon suk-yeol, güney kore devlet başkanlığı, konuşma

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon 'isyan' suçlamalarının asılsız olduğunu söyledi

10:24 12.12.2024
© AP PhotoGüney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AP Photo
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanının 'idari eylem' olduğunu savunarak neden isyanla suçlandığını anlamadığını söyledi.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Perşembe günü ülkede sıkıyönetim ilan ettikten sonra neden ayaklanma girişimiyle suçlandığını anlamadığını söyledi. 3 Aralık'ta yaklaşık 6 saat süren sıkıyönetim ilanının ardından ikinci kez televizyondan halka hitap eden Devlet Başkanı Yoon, 'sıkıyönetim ilanının idari bir eylem olduğunu' savunarak, 'azledilmesi ve yargılanması halinde karşı koyacağını' duyurdu.
Devlet Başkanı Yoon, "Ülkeyi kurtarmak için alınan acil önlemleri ülkeyi yok etmek için bir iç savaş eylemi olarak görmek, anayasamızı ve hukuk sistemimizi ciddi bir riske atmaktır" dedi. Yoon ayrıca, 'başka bir seçenek olmadığından' alınan anayasal önlemlerin nasıl bir isyan olarak yorumlanabileceğini anlamadığını söyledi.
Yoon, sıkıyönetim ilan etme yetkisini 'ulusu korumak ve devlet işlerini normalleştirmek' için kullandığını da sözlerine ekledi ve kararı 'son derece kalibre edilmiş bir siyasi karar' olarak nitelendirdi.
Muhalefet onu bir suçlu olarak göstermeye çalıştı ve Güney Kore'de bu tür yetkiler iktidara gelirse ciddi zararlara yol açabileceklerini de sözlerine ekleyen Yoon, "Şimdi muhalefet ülkenin ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye atıyor... Hangi partiden oldukları ve bu parlamentonun kimin ülkesi olduğu belli değil" dedi.
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