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Güney Kore'de polis, Cumhurbaşkanı Yoon'un ofisine baskın düzenledi ancak içeri giremedi
Güney Kore'de polis, Cumhurbaşkanı Yoon'un ofisine baskın düzenledi ancak içeri giremedi
Sputnik Türkiye
Güney Kore polisi, Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un geçen hafta sıkıyönetim ilan etme girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Seul'deki başkanlık... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T11:24+0300
2024-12-11T11:24+0300
dünya
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yoon suk-yeol
sıkıyönetim
azil
polis baskını
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Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un saatler süren sıkıyönetim ilan etmesi ve devamındaki gelişmeler sonrasında siyasi krize sürüklenen ülkede sular durulmuyor. Parlamentodaki azil sürecini iktidar partisinin milletvekillerinin parlamentoyu terk etmesiyle durduran Cumhurbaşkanı Yoon, çok sayıda soruşturmayla karşı karşıya kaldı. Yurtdışına çıkış yasağı getirilen Yoon'un ofisi bugün polis tarafından basıldı. Ancak Güney Kore basını, Başkanlık korumalarının polisin içeriye girmesine izin vermediğini duyurdu. Ulusal Polis Teşkilatı Soruşturma Ofisi'ne (NPA) göre, 18 polisten oluşan bir ekip başkanlık ofis binasına geldi ve Yoon'un 3 Aralık'ta sıkıyönetimi açıklamasından kısa bir süre önce yapılan Kabine toplantısının kayıtları da dahil olmak üzere sıkıyönetim kararnamesiyle ilgili materyalleri aramak istedi. Ancak polis halihazırda Başkanlık korumalarının engellemesi sebebiyle aramayı gerçekleştiremedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/sikiyonetim-ilani-nedeniyle-gozaltindaydi-guney-korenin-eski-savunma-bakani-kim-yong-hyun-intihar-1091385606.html
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güney kore, yoon suk-yeol, sıkıyönetim, azil, polis baskını
güney kore, yoon suk-yeol, sıkıyönetim, azil, polis baskını

Güney Kore'de polis, Cumhurbaşkanı Yoon'un ofisine baskın düzenledi ancak içeri giremedi

11:24 11.12.2024
© AP Photo / Lee Jin-manGüney Kore'de polis, Cumhurbaşkanı Yoon'un ofisine baskın düzenledi
Güney Kore'de polis, Cumhurbaşkanı Yoon'un ofisine baskın düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
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Güney Kore polisi, Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un geçen hafta sıkıyönetim ilan etme girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Seul'deki başkanlık ofisine baskın düzenledi ancak Başkanı'nın korumaları girişe izin vermedi. Öte yandan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un gözaltındayken intihar girişiminde bulunduğu basına yansıdı.
Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un saatler süren sıkıyönetim ilan etmesi ve devamındaki gelişmeler sonrasında siyasi krize sürüklenen ülkede sular durulmuyor. Parlamentodaki azil sürecini iktidar partisinin milletvekillerinin parlamentoyu terk etmesiyle durduran Cumhurbaşkanı Yoon, çok sayıda soruşturmayla karşı karşıya kaldı.
Yurtdışına çıkış yasağı getirilen Yoon'un ofisi bugün polis tarafından basıldı. Ancak Güney Kore basını, Başkanlık korumalarının polisin içeriye girmesine izin vermediğini duyurdu.
Ulusal Polis Teşkilatı Soruşturma Ofisi'ne (NPA) göre, 18 polisten oluşan bir ekip başkanlık ofis binasına geldi ve Yoon'un 3 Aralık'ta sıkıyönetimi açıklamasından kısa bir süre önce yapılan Kabine toplantısının kayıtları da dahil olmak üzere sıkıyönetim kararnamesiyle ilgili materyalleri aramak istedi. Ancak polis halihazırda Başkanlık korumalarının engellemesi sebebiyle aramayı gerçekleştiremedi.
Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong Hyun - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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Sıkıyönetim ilanı nedeniyle gözaltındaydı: Güney Kore'nin Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun intihar etmeye kalkıştı
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