https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/guney-korede-polis-cumhurbaskani-yoonun-ofisine-baskin-duzenledi-ancak-iceri-giremedi-1091394923.html

Güney Kore'de polis, Cumhurbaşkanı Yoon'un ofisine baskın düzenledi ancak içeri giremedi

Güney Kore'de polis, Cumhurbaşkanı Yoon'un ofisine baskın düzenledi ancak içeri giremedi

Sputnik Türkiye

Güney Kore polisi, Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un geçen hafta sıkıyönetim ilan etme girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Seul'deki başkanlık... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T11:24+0300

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sıkıyönetim

azil

polis baskını

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Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un saatler süren sıkıyönetim ilan etmesi ve devamındaki gelişmeler sonrasında siyasi krize sürüklenen ülkede sular durulmuyor. Parlamentodaki azil sürecini iktidar partisinin milletvekillerinin parlamentoyu terk etmesiyle durduran Cumhurbaşkanı Yoon, çok sayıda soruşturmayla karşı karşıya kaldı. Yurtdışına çıkış yasağı getirilen Yoon'un ofisi bugün polis tarafından basıldı. Ancak Güney Kore basını, Başkanlık korumalarının polisin içeriye girmesine izin vermediğini duyurdu. Ulusal Polis Teşkilatı Soruşturma Ofisi'ne (NPA) göre, 18 polisten oluşan bir ekip başkanlık ofis binasına geldi ve Yoon'un 3 Aralık'ta sıkıyönetimi açıklamasından kısa bir süre önce yapılan Kabine toplantısının kayıtları da dahil olmak üzere sıkıyönetim kararnamesiyle ilgili materyalleri aramak istedi. Ancak polis halihazırda Başkanlık korumalarının engellemesi sebebiyle aramayı gerçekleştiremedi.

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güney kore, yoon suk-yeol, sıkıyönetim, azil, polis baskını