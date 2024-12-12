https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/gokdogan-kuslarini-arap-seyhlerine-satacaklardi-bu-kuslarin-tanesi-100-bin-dolar--1091455101.html
Gökdoğan kuşlarını Arap şeyhlerine satacaklardı: Bu kuşların tanesi 100 bin dolar
Gökdoğan kuşlarını Arap şeyhlerine satacaklardı: Bu kuşların tanesi 100 bin dolar
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 10 gökdoğan ele geçirildi. Kaçakçıların zenginlik simgesi olan bu kuşları Arap şeyhlerine tanesi 100... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T15:18+0300
2024-12-12T15:18+0300
2024-12-12T15:18+0300
türkiye
istanbul havalimanı
türkiye
gökdoğan kuşu
göksungur
kaçakçılık
istanbul gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğü
arap şeyhi
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İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Bölümü'nde düzenlenen operasyonda özel olarak üretilmiş Türkiye'nin endemik türlerinden olan Gökdoğan ya da diğer adıyla Göksungur olarak bilinen yırtıcı kuşlar ele geçirildi. Kuşların zenginliğin simgesi olarak Arap şeyhlerine tanesi 100 bin dolar karşılığında satılacağı tespit edildi. İki kişi gözaltına alındı. Tanesi 100 bin dolar İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar bölümünde yabancı uyruklu kişinin, özel olarak üretilmiş ahşap kafes içerisinde 10 yırtıcı kuşu yurt dışına kaçırmak istediğini tespit etti. Yapılan incelemelerde kuşların Türkiye'nin endemik türlerinden olan Gökdoğan olduğu belirlendi. Gökdoğan ya da diğer adıyla Göksungur olarak bilinen yırtıcı kuşların Türkiye'den kaçak yollarla Arap coğrafyasına kaçırılarak buradaki Arap şeyhlerine tanesi 100 bin dolar karşılığında satılacağı tespit edildi.Kuşları sahte pasaportla kaçırmaya çalıştıLibya'dan gelen kaçakçı, Gökdoğan kuşlarının yoğunlukla Samsun civarında olduğunu tespit etti. Şüpheli 10 Gökdoğanı yakalayarak her birine sahte pasaport hazırladı. Daha sonra kuşları sahte pasaportla yurt dışına çıkarmak için İstanbul Havalimanı'na geldi. Buradaki güvenlik noktasını geçtikten sonra, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube polisi ekipleri kaçakçıları durdurdu. Yapılan incelemede kafeslerde bulunan 10 Gökdoğan kuşuna el konuldu. Kuşları yurt dışına kaçırmak isteyen yabancı uyruklu 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Ele geçirilen Gökdoğanların doğaya bırakılacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/sophia-tarikati-lideri-yeliz-ergun-hakkinda-suc-duyurusu-sorusturma-baslatildi-1091441376.html
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istanbul havalimanı, türkiye, gökdoğan kuşu , göksungur, kaçakçılık, istanbul gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğü, arap şeyhi
istanbul havalimanı, türkiye, gökdoğan kuşu , göksungur, kaçakçılık, istanbul gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğü, arap şeyhi
Gökdoğan kuşlarını Arap şeyhlerine satacaklardı: Bu kuşların tanesi 100 bin dolar
İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 10 gökdoğan ele geçirildi. Kaçakçıların zenginlik simgesi olan bu kuşları Arap şeyhlerine tanesi 100 bin dolardan satmaya hazırlandıkları tespit edildi.
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Bölümü'nde düzenlenen operasyonda özel olarak üretilmiş Türkiye'nin endemik türlerinden olan Gökdoğan ya da diğer adıyla Göksungur olarak bilinen yırtıcı kuşlar ele geçirildi. Kuşların zenginliğin simgesi olarak Arap şeyhlerine tanesi 100 bin dolar karşılığında satılacağı tespit edildi. İki kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar bölümünde yabancı uyruklu kişinin, özel olarak üretilmiş ahşap kafes içerisinde 10 yırtıcı kuşu yurt dışına kaçırmak istediğini tespit etti. Yapılan incelemelerde kuşların Türkiye'nin endemik türlerinden olan Gökdoğan olduğu belirlendi. Gökdoğan ya da diğer adıyla Göksungur olarak bilinen yırtıcı kuşların Türkiye'den kaçak yollarla Arap coğrafyasına kaçırılarak buradaki Arap şeyhlerine tanesi 100 bin dolar karşılığında satılacağı tespit edildi.
Kuşları sahte pasaportla kaçırmaya çalıştı
Libya'dan gelen kaçakçı, Gökdoğan kuşlarının yoğunlukla Samsun civarında olduğunu tespit etti. Şüpheli 10 Gökdoğanı yakalayarak her birine sahte pasaport hazırladı. Daha sonra kuşları sahte pasaportla yurt dışına çıkarmak için İstanbul Havalimanı'na geldi. Buradaki güvenlik noktasını geçtikten sonra, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube polisi ekipleri kaçakçıları durdurdu. Yapılan incelemede kafeslerde bulunan 10 Gökdoğan kuşuna el konuldu. Kuşları yurt dışına kaçırmak isteyen yabancı uyruklu 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Ele geçirilen Gökdoğanların doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Kuşlar Arap coğrafyasında çok popüler
Gökdoğan, alıcı kuşların en nadide türleri arasında yer alıyor. Dünyanın en hızlı hayvanı olan Gökdoğanların hızının av sırasında 390 kilometreye çıktığı biliniyor. Zenginliğin simgesi ve Arap coğrafyasında çok popüler olan yırtıcı kuş türünün fiyatı 100 bin dolara kadar çıkıyor.