https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/gokdogan-kuslarini-arap-seyhlerine-satacaklardi-bu-kuslarin-tanesi-100-bin-dolar--1091455101.html

Gökdoğan kuşlarını Arap şeyhlerine satacaklardı: Bu kuşların tanesi 100 bin dolar

Gökdoğan kuşlarını Arap şeyhlerine satacaklardı: Bu kuşların tanesi 100 bin dolar

Sputnik Türkiye

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 10 gökdoğan ele geçirildi. Kaçakçıların zenginlik simgesi olan bu kuşları Arap şeyhlerine tanesi 100... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T15:18+0300

2024-12-12T15:18+0300

2024-12-12T15:18+0300

türkiye

istanbul havalimanı

türkiye

gökdoğan kuşu

göksungur

kaçakçılık

istanbul gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğü

arap şeyhi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091454827_0:187:998:748_1920x0_80_0_0_b66434041dd42b75f8b0af2ef070c3a7.jpg

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Bölümü'nde düzenlenen operasyonda özel olarak üretilmiş Türkiye'nin endemik türlerinden olan Gökdoğan ya da diğer adıyla Göksungur olarak bilinen yırtıcı kuşlar ele geçirildi. Kuşların zenginliğin simgesi olarak Arap şeyhlerine tanesi 100 bin dolar karşılığında satılacağı tespit edildi. İki kişi gözaltına alındı. Tanesi 100 bin dolar İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar bölümünde yabancı uyruklu kişinin, özel olarak üretilmiş ahşap kafes içerisinde 10 yırtıcı kuşu yurt dışına kaçırmak istediğini tespit etti. Yapılan incelemelerde kuşların Türkiye'nin endemik türlerinden olan Gökdoğan olduğu belirlendi. Gökdoğan ya da diğer adıyla Göksungur olarak bilinen yırtıcı kuşların Türkiye'den kaçak yollarla Arap coğrafyasına kaçırılarak buradaki Arap şeyhlerine tanesi 100 bin dolar karşılığında satılacağı tespit edildi.Kuşları sahte pasaportla kaçırmaya çalıştıLibya'dan gelen kaçakçı, Gökdoğan kuşlarının yoğunlukla Samsun civarında olduğunu tespit etti. Şüpheli 10 Gökdoğanı yakalayarak her birine sahte pasaport hazırladı. Daha sonra kuşları sahte pasaportla yurt dışına çıkarmak için İstanbul Havalimanı'na geldi. Buradaki güvenlik noktasını geçtikten sonra, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube polisi ekipleri kaçakçıları durdurdu. Yapılan incelemede kafeslerde bulunan 10 Gökdoğan kuşuna el konuldu. Kuşları yurt dışına kaçırmak isteyen yabancı uyruklu 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Ele geçirilen Gökdoğanların doğaya bırakılacağı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/sophia-tarikati-lideri-yeliz-ergun-hakkinda-suc-duyurusu-sorusturma-baslatildi-1091441376.html

türkiye

istanbul havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul havalimanı, türkiye, gökdoğan kuşu , göksungur, kaçakçılık, istanbul gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğü, arap şeyhi