https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/esadin-babasi-hafiz-esadin-mezari-atese-verildi-1091442804.html
Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarı ateşe verildi
Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarı ateşe verildi
Sputnik Türkiye
Suriye'de Başer Esad'ın ülkeyi terk etmesini takiben silahlı muhalif gruplar ülkede yönetime geldi. Beşar Esad'ın babası eski Suriye Cumhurbaşkanı Hafız... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T11:42+0300
2024-12-12T11:42+0300
2024-12-12T11:42+0300
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mezar
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Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesini takiben başlayan yeni dönemde silahlı muhalif gruplar, geçiş hükümetini kuracaklarını duyurdu. HTŞ başta olmak üzere muhaliflerin kontrol ettiği bölgelerdeki gelişmeler başta sosyal medya olmak üzere dünya basınına yansımaya devam ediyor. Muhalif grupların kontrolündeki büyük kent ve bölgelerde merhum Hafız Esad ve oğlu Beşar Esad'ın heykelleri ve posterleri, iktidarın sona ermesini kutlayanların tezahüratları eşliğinde ülke genelinde indiriliyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kıyı Lazkiye bölgesinin kuzeybatısındaki Kardaha'da merhum Hafız Esad'ın mezarının yakıldığı ve etrafında yürüyen silahlı kişilerin slogan attığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/abd-esad-sonrasi-suriyedeki-bir-numarali-onceliginiacikladi-1091415816.html
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hafız esad, beşar esad, lazkiye, suriye, mezar, anıt mezar
hafız esad, beşar esad, lazkiye, suriye, mezar, anıt mezar
Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarı ateşe verildi
Suriye'de Başer Esad'ın ülkeyi terk etmesini takiben silahlı muhalif gruplar ülkede yönetime geldi. Beşar Esad'ın babası eski Suriye Cumhurbaşkanı Hafız Esad'ın memleketindeki mezarı ateşe verildi.
Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesini takiben başlayan yeni dönemde silahlı muhalif gruplar, geçiş hükümetini kuracaklarını duyurdu. HTŞ başta olmak üzere muhaliflerin kontrol ettiği bölgelerdeki gelişmeler başta sosyal medya olmak üzere dünya basınına yansımaya devam ediyor.
Muhalif grupların kontrolündeki büyük kent ve bölgelerde merhum Hafız Esad ve oğlu Beşar Esad'ın heykelleri ve posterleri, iktidarın sona ermesini kutlayanların tezahüratları eşliğinde ülke genelinde indiriliyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kıyı Lazkiye bölgesinin kuzeybatısındaki Kardaha'da merhum Hafız Esad'ın mezarının yakıldığı ve etrafında yürüyen silahlı kişilerin slogan attığı görüldü.