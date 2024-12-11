https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/abd-esad-sonrasi-suriyedeki-bir-numarali-onceliginiacikladi-1091415816.html

ABD, Esad sonrası Suriye'deki 'bir numaralı önceliğini' açıkladı

ABD, Esad sonrası Suriye'deki 'bir numaralı önceliğini' açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra bir numaralı önceliklerinin bölgedeki ABD askerlerini korumak... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T17:33+0300

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2024-12-11T17:33+0300

dünya

abd

baas

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suriye

pkk

abd savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı

lloyd austin

pkk/ypg

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Japonya'ya yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere konuşan Austin, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki izleyecekleri politikalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Austin, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından bir numaralı önceliklerinin bölgedeki ABD askerlerini korumak olduğunu belirtti.Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'ye atfen açıklamada bulunan Austin, "Onlarla iyi bir ilişkimiz var ve bunun böyle kalacağını düşünüyorum" cümlesini kaydetti.Austin, PKK/YPG'nin Münbiç'ten çekilmesinde ABD'nin rolünün bulunup bulunmadığına ilişkin ise yorum yapmadı.Austin, 'bölgedeki ortaklarla' yakın temas halinde olduklarını kaydederek, "Olaylar geliştikçe onlarla istişare edeceğiz, çıkarlarımızı korumak için doğru şeyleri yaptığımızdan emin olacağız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/peskov-turk-dostlarimizla-temaslarimizi-surduruyoruz-1091414108.html

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abd, baas, sdg, suriye, pkk, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, lloyd austin, pkk/ypg