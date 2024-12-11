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ABD, Esad sonrası Suriye'deki 'bir numaralı önceliğini' açıkladı
ABD, Esad sonrası Suriye'deki 'bir numaralı önceliğini' açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra bir numaralı önceliklerinin bölgedeki ABD askerlerini korumak... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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Japonya'ya yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere konuşan Austin, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki izleyecekleri politikalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Austin, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından bir numaralı önceliklerinin bölgedeki ABD askerlerini korumak olduğunu belirtti.Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'ye atfen açıklamada bulunan Austin, "Onlarla iyi bir ilişkimiz var ve bunun böyle kalacağını düşünüyorum" cümlesini kaydetti.Austin, PKK/YPG'nin Münbiç'ten çekilmesinde ABD'nin rolünün bulunup bulunmadığına ilişkin ise yorum yapmadı.Austin, 'bölgedeki ortaklarla' yakın temas halinde olduklarını kaydederek, "Olaylar geliştikçe onlarla istişare edeceğiz, çıkarlarımızı korumak için doğru şeyleri yaptığımızdan emin olacağız" dedi.
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abd, baas, sdg, suriye, pkk, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, lloyd austin, pkk/ypg

ABD, Esad sonrası Suriye'deki 'bir numaralı önceliğini' açıkladı

17:33 11.12.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLIABD Savunma Bakanı Lloyd Austin İsrail
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
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ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra bir numaralı önceliklerinin bölgedeki ABD askerlerini korumak olduğunu söyledi.
Japonya'ya yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere konuşan Austin, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki izleyecekleri politikalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Austin, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından bir numaralı önceliklerinin bölgedeki ABD askerlerini korumak olduğunu belirtti.
Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'ye atfen açıklamada bulunan Austin, "Onlarla iyi bir ilişkimiz var ve bunun böyle kalacağını düşünüyorum" cümlesini kaydetti.
Austin, PKK/YPG'nin Münbiç'ten çekilmesinde ABD'nin rolünün bulunup bulunmadığına ilişkin ise yorum yapmadı.
Austin, 'bölgedeki ortaklarla' yakın temas halinde olduklarını kaydederek, "Olaylar geliştikçe onlarla istişare edeceğiz, çıkarlarımızı korumak için doğru şeyleri yaptığımızdan emin olacağız" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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