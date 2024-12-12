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Emeklilik için son günler, Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Maaş kaybı yaşamamak için acele edin, haklarınızı koruyun'
Emeklilik için son günler, Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Maaş kaybı yaşamamak için acele edin, haklarınızı koruyun'
Sputnik Türkiye
2025 yılında emekli olacaklar, 2024 emeklilerine göre yüzde 30 daha az maaş alabilir. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik dilekçesi tarihine dikkat çekerek... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T08:52+0300
2024-12-12T08:53+0300
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2024'ün sona ermesine kısa bir süre kala milyonlarca kişi, emeklilik dilekçesi hazırlığına başladı. 2025 yılında emekli olacakların, 2024 emeklilerine göre yüzde 30 daha az maaş alacak olması nedeniyle vatandaşlar işlemlerini hızlandırdı.SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu maaş farkının özellikle kamu çalışanları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kritik bir durum oluşturduğunu belirtti. Erdursun, "2024 emeklisi sayılmak isteyenlerin dilekçelerini zamanında vermesi gerekiyor" dedi.Kritik tarihler: Kamu çalışanları için 14 Ocak, SSK ve Bağ-Kur için 31 AralıkErdursun, kamu çalışanlarının 2024 emeklisi sayılabilmesi için en geç 14 Ocak 2025 tarihine kadar dilekçe vermesi gerektiğini açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise işlemlerini 31 Aralık 2024’e kadar tamamlamalı.1 Ekim 2008 öncesinde memur olanlar ise güncelleme katsayılarındaki değişimlerden etkilenmeyecek. Erdursun, bu grubun herhangi bir maaş kaybı yaşamayacağını ifade etti.Engelli emeklilikte büyük değişiklik kapıdaEngelli emekliliği (vergi indirimli emeklilik) konusunda önemli bir değişiklik gündemde. Erdursun, 25 Kasım 2024’te TBMM’ye sunulan kanun teklifinin engelli emekliliği oldukça zorlaştıracağını belirtti. “Bu yeni düzenleme, engelli emekliliği adeta iptal edebilir” diyen Erdursun, mevcut haktan yararlanmak isteyenlerin bir an önce başvuru yapmaları gerektiğini vurguladı.Emekli maaşı alırken çalışmak mümkün mü?Emeklilik sonrası çalışma konusunda da bilgi veren Erdursun, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile emeklilerin yeniden çalışmasının mümkün olduğunu söyledi. “Emekli aylıkları ve çalışırken elde edilecek gelir hesaplanarak doğru bir karar verilmesi gerekiyor” dedi.Emeklilik planınızı doğru yapınUzmanlar, kişilere dilekçelerini hazırlarken dikkatli olmalarını ve kritik tarihlere riayet etmelerini öneriyor. Özellikle maaş kaybı yaşamamak adına işlemlerin geciktirilmemesi gerektiği ifade ediliyor.'Acele edin, haklarınızı koruyun'2024'te emekli olmak, hem maaş avantajı hem de yasal hakların korunması açısından kritik önem taşıyor. Özellikle engelli emeklilikte yapılacak değişiklikler, bu süreçte hızlı hareket etmenin önemini artırıyor.
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emeklilik dilekçesi tarihi, yüzde 30 maaş kaybı, 2024 emeklisi avantajları, engelli emeklilik değişikliği, vergi indirimli emeklilik, sgk uzmanı özgür erdursun açıklamaları, ssk emeklisi başvuru süresi, bağ-kur emeklisi başvuru süresi, 2025 maaş farkı, sosyal güvenlik destek primi
emeklilik dilekçesi tarihi, yüzde 30 maaş kaybı, 2024 emeklisi avantajları, engelli emeklilik değişikliği, vergi indirimli emeklilik, sgk uzmanı özgür erdursun açıklamaları, ssk emeklisi başvuru süresi, bağ-kur emeklisi başvuru süresi, 2025 maaş farkı, sosyal güvenlik destek primi

Emeklilik için son günler, Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Maaş kaybı yaşamamak için acele edin, haklarınızı koruyun'

08:52 12.12.2024 (güncellendi: 08:53 12.12.2024)
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AA
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2025 yılında emekli olacaklar, 2024 emeklilerine göre yüzde 30 daha az maaş alabilir. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik dilekçesi tarihine dikkat çekerek kamu çalışanları için 14 Ocak, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise 31 Aralık'ın kritik olduğunu vurguladı. İşte detaylar...
2024'ün sona ermesine kısa bir süre kala milyonlarca kişi, emeklilik dilekçesi hazırlığına başladı. 2025 yılında emekli olacakların, 2024 emeklilerine göre yüzde 30 daha az maaş alacak olması nedeniyle vatandaşlar işlemlerini hızlandırdı.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu maaş farkının özellikle kamu çalışanları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kritik bir durum oluşturduğunu belirtti. Erdursun, "2024 emeklisi sayılmak isteyenlerin dilekçelerini zamanında vermesi gerekiyor" dedi.

Kritik tarihler: Kamu çalışanları için 14 Ocak, SSK ve Bağ-Kur için 31 Aralık

Erdursun, kamu çalışanlarının 2024 emeklisi sayılabilmesi için en geç 14 Ocak 2025 tarihine kadar dilekçe vermesi gerektiğini açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise işlemlerini 31 Aralık 2024’e kadar tamamlamalı.
1 Ekim 2008 öncesinde memur olanlar ise güncelleme katsayılarındaki değişimlerden etkilenmeyecek. Erdursun, bu grubun herhangi bir maaş kaybı yaşamayacağını ifade etti.

Engelli emeklilikte büyük değişiklik kapıda

Engelli emekliliği (vergi indirimli emeklilik) konusunda önemli bir değişiklik gündemde. Erdursun, 25 Kasım 2024’te TBMM’ye sunulan kanun teklifinin engelli emekliliği oldukça zorlaştıracağını belirtti. “Bu yeni düzenleme, engelli emekliliği adeta iptal edebilir” diyen Erdursun, mevcut haktan yararlanmak isteyenlerin bir an önce başvuru yapmaları gerektiğini vurguladı.

Emekli maaşı alırken çalışmak mümkün mü?

Emeklilik sonrası çalışma konusunda da bilgi veren Erdursun, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile emeklilerin yeniden çalışmasının mümkün olduğunu söyledi. “Emekli aylıkları ve çalışırken elde edilecek gelir hesaplanarak doğru bir karar verilmesi gerekiyor” dedi.

Emeklilik planınızı doğru yapın

Uzmanlar, kişilere dilekçelerini hazırlarken dikkatli olmalarını ve kritik tarihlere riayet etmelerini öneriyor. Özellikle maaş kaybı yaşamamak adına işlemlerin geciktirilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

'Acele edin, haklarınızı koruyun'

2024'te emekli olmak, hem maaş avantajı hem de yasal hakların korunması açısından kritik önem taşıyor. Özellikle engelli emeklilikte yapılacak değişiklikler, bu süreçte hızlı hareket etmenin önemini artırıyor.
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
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