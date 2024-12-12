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2025 asgari ücret için işverenin beklentisi ve yeni rakam belli oldu: 23 bin TL barajı aşılacak mı?
2025 asgari ücret için işverenin beklentisi ve yeni rakam belli oldu: 23 bin TL barajı aşılacak mı?
Sputnik Türkiye
2025 yılı için asgari ücret zammı tartışmaları hız kazandı. İşveren kesiminin yüzde 40 zam beklentisi ve 23 bin 750 TL’lik tahmini rakam gündeme damga vurdu... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T08:24+0300
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müsiad
asgari ücret
asgari geçim
asgari geçim indirimi (agi)
brüt asgari ücret
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Türkiye’de milyonları ilgilendiren asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 10 Aralık’ta gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısında herhangi bir rakam konuşulmazken, işveren ve işçi kesiminin beklentileri gündeme geldi. İşveren kesimini temsil eden TİSK’in zam oranı tahminleri dikkat çekerken, kritik ikinci toplantıda rakamların masaya yatırılması bekleniyor.İşverenin yüzde 40 zam beklentisiBağımsız bir araştırma şirketi olan AGS Global, sanayi ve ticaret şehirlerindeki iş sahipleriyle yaptığı “2025 İş Dünyası Beklentileri” araştırmasında asgari ücret zam tahminlerini de açıkladı. Araştırmaya göre, iş dünyası temsilcilerinin asgari ücret için ortalama beklentisi yüzde 40 artışla 23 bin 750 TL oldu.MÜSİAD’ın yüzde 25 çıkışı tepki çekmiştiMÜSİAD Başkanı’nın yüzde 25 zam önerisinin ardından işveren kesiminde yüzde 40 oranı konuşulmaya başlandı. Bu oran, işçi kesiminin zam beklentileri ile daha uyumlu bulundu ve asgari ücret konusundaki tartışmaların seyrini değiştirdi.Ekonomide dengelenme yılı tahminiAGS Global’in araştırmasına katılan iş dünyası temsilcileri, 2025’i bir dengelenme yılı olarak değerlendiriyor. Ancak karamsar bir tablo da var: Katılımcıların yüzde 49,5’i dünya ekonomisinin kötüye gideceğini söylerken, Türkiye için bu oran yüzde 58,4’e çıkıyor. Yüzde 29,9 oranında iyimserlik ise hem dünya hem Türkiye ekonomisi için eşit seviyede.Enflasyon ve faiz beklentileriKatılımcıların yüzde 36,4’ü hem enflasyon hem de faiz oranlarında düşüş beklerken, yüzde 37,7’si bu konuda olumsuz bir görüş bildiriyor. İş dünyası temsilcilerinin yarısı, 2025’te mevcut durumu korumaya odaklanacağını ifade ederken, dijital dönüşüm ve ihracatın öncelikli hedefler arasında yer aldığı görülüyor.Hibrit çalışma modeli öne çıkıyorAraştırmada dikkat çeken bir diğer veri ise 2025 yılında çalışan modelleriyle ilgili oldu. Şirketlerin yüzde 56,8’i tamamen ofis ortamında çalışmayı tercih ederken, çalışanların yüzde 46’sı hibrit çalışma modelini benimsiyor. Tamamen evden çalışmayı tercih edenlerin oranı ise çalışanlarda yüzde 17,6 seviyesinde.
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asgari ücret zammı 2025, işveren zam beklentisi, 23 bin 750 tl asgari ücret, 16 aralık asgari ücret toplantısı, müsıad zam oranı, yüzde 40 zam tahmini, iş dünyası beklentileri 2025, enflasyon ve faiz tahminleri, hibrit çalışma modeli
asgari ücret zammı 2025, işveren zam beklentisi, 23 bin 750 tl asgari ücret, 16 aralık asgari ücret toplantısı, müsıad zam oranı, yüzde 40 zam tahmini, iş dünyası beklentileri 2025, enflasyon ve faiz tahminleri, hibrit çalışma modeli

2025 asgari ücret için işverenin beklentisi ve yeni rakam belli oldu: 23 bin TL barajı aşılacak mı?

08:24 12.12.2024
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Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
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2025 yılı için asgari ücret zammı tartışmaları hız kazandı. İşveren kesiminin yüzde 40 zam beklentisi ve 23 bin 750 TL’lik tahmini rakam gündeme damga vurdu. Tüm gözler rakamların açıklanacağı kritik 16 Aralık toplantısına çevrildi. İşte iş dünyasının asgari ücret zammı beklentileri ve öngörüleri...
Türkiye’de milyonları ilgilendiren asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 10 Aralık’ta gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısında herhangi bir rakam konuşulmazken, işveren ve işçi kesiminin beklentileri gündeme geldi. İşveren kesimini temsil eden TİSK’in zam oranı tahminleri dikkat çekerken, kritik ikinci toplantıda rakamların masaya yatırılması bekleniyor.

İşverenin yüzde 40 zam beklentisi

Bağımsız bir araştırma şirketi olan AGS Global, sanayi ve ticaret şehirlerindeki iş sahipleriyle yaptığı “2025 İş Dünyası Beklentileri” araştırmasında asgari ücret zam tahminlerini de açıkladı. Araştırmaya göre, iş dünyası temsilcilerinin asgari ücret için ortalama beklentisi yüzde 40 artışla 23 bin 750 TL oldu.

MÜSİAD’ın yüzde 25 çıkışı tepki çekmişti

MÜSİAD Başkanı’nın yüzde 25 zam önerisinin ardından işveren kesiminde yüzde 40 oranı konuşulmaya başlandı. Bu oran, işçi kesiminin zam beklentileri ile daha uyumlu bulundu ve asgari ücret konusundaki tartışmaların seyrini değiştirdi.

Ekonomide dengelenme yılı tahmini

AGS Global’in araştırmasına katılan iş dünyası temsilcileri, 2025’i bir dengelenme yılı olarak değerlendiriyor. Ancak karamsar bir tablo da var: Katılımcıların yüzde 49,5’i dünya ekonomisinin kötüye gideceğini söylerken, Türkiye için bu oran yüzde 58,4’e çıkıyor. Yüzde 29,9 oranında iyimserlik ise hem dünya hem Türkiye ekonomisi için eşit seviyede.

Enflasyon ve faiz beklentileri

Katılımcıların yüzde 36,4’ü hem enflasyon hem de faiz oranlarında düşüş beklerken, yüzde 37,7’si bu konuda olumsuz bir görüş bildiriyor. İş dünyası temsilcilerinin yarısı, 2025’te mevcut durumu korumaya odaklanacağını ifade ederken, dijital dönüşüm ve ihracatın öncelikli hedefler arasında yer aldığı görülüyor.

Hibrit çalışma modeli öne çıkıyor

Araştırmada dikkat çeken bir diğer veri ise 2025 yılında çalışan modelleriyle ilgili oldu. Şirketlerin yüzde 56,8’i tamamen ofis ortamında çalışmayı tercih ederken, çalışanların yüzde 46’sı hibrit çalışma modelini benimsiyor. Tamamen evden çalışmayı tercih edenlerin oranı ise çalışanlarda yüzde 17,6 seviyesinde.
Vergi, sözleşme, anlaşma, imza - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
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