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Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde tarihi gün: Birinci reaktörün türbin şaftı başarıyla döndürüldü
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/elektrik-direginde-mahsur-kalan-kediyi-itfaiye-kurtardi-1091461859.html
Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Sputnik Türkiye
Kayseri'de elektrik direğinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için itfaiye seferber oldu. 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T17:00+0300
2024-12-12T17:00+0300
yaşam
kayseri
kedi
yavru kedi
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Kayseri'nin Yeşilpınar ilçesinde elektrik direğine çıkan kedi, aşağıya inemeyince itfaiye tarafından kurtarıldı. Sokakta çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, güvenli bir şekilde kurtardıkları kediyi doğal ortamına bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/corumdaki-dogalgaz-patlamasinda-evde-mahsur-kalan-kedisine-bir-gun-sonra-kavustu-1090009573.html
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kayseri, kedi, yavru kedi, itfaiye ekipleri
kayseri, kedi, yavru kedi, itfaiye ekipleri

Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

17:00 12.12.2024
© Kayseri Büyükşehir Belediyesikayseri
kayseri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© Kayseri Büyükşehir Belediyesi
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Kayseri'de elektrik direğinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için itfaiye seferber oldu.
Kayseri'nin Yeşilpınar ilçesinde elektrik direğine çıkan kedi, aşağıya inemeyince itfaiye tarafından kurtarıldı.
© Kayseri Büyükşehir Belediyesikayseri
kayseri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
kayseri
© Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Sokakta çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, güvenli bir şekilde kurtardıkları kediyi doğal ortamına bıraktı.
Çorum doğalgaz patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
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Çorum’daki doğalgaz patlamasında evde mahsur kalan kedisine bir gün sonra kavuştu
4 Kasım, 14:16
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