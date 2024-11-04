https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/corumdaki-dogalgaz-patlamasinda-evde-mahsur-kalan-kedisine-bir-gun-sonra-kavustu-1090009573.html

Çorum’daki doğalgaz patlamasında evde mahsur kalan kedisine bir gün sonra kavuştu

Çorum’daki doğalgaz patlamasında evde mahsur kalan kedisine bir gün sonra kavuştu

Sputnik Türkiye

Çorum’da yaşanan doğalngaz patlaması sebebiyle evde mahsur kalan "Mia" isimli kedi, sahibi ve itfaiye ekipleri tarafından bir gün sonra dışarı çıkartıldı. 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T14:16+0300

2024-11-04T14:16+0300

2024-11-04T14:16+0300

türkiye

çorum

patlama

doğalgaz

kedi

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Çorum’da dün meydana gelen doğalgaz patlaması sebebiyle olayın yaşandığı Hilal Apartmanı’nın çevresinde bulunan binalar da zarar gördü. Toplam 15 binada yaşayan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi. Alınan güvenlik önlemi sebebiyle vatandaşların evlerine dönmelerine izin vermiyor. Dün yaşanan patlama sebebiyle, Hilal Apartmanı’nın yanında bulunan binada yaşayan Selma Yiğit, kedisini alamadan dışarı çıktı. Bir gün evde mahsur kalan “Mia” isimli kedi, binaya giren Selma Yiğit ve itfaiye ekipleri tarafından alınarak dışarı çıkartıldı. Bir kişinin de evinde mahsur kalan kuşu ekipler tarafından alındı.Binaya giremediği içine evindeki kedisini alamadığını söyleyen Selma Yiğit, “Ev kullanılmayacak haldeydi. Her taraf yıkılmıştı. Çalışan arkadaşlar da ayrılacaktılar. Sonra ekiplerle aldık. Biz yan binada yaşıyoruz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/antalyada-deniz-suyu-sicakligi-hava-sicakligini-yakaladi-1090008624.html

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