https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/corumdaki-dogalgaz-patlamasinda-evde-mahsur-kalan-kedisine-bir-gun-sonra-kavustu-1090009573.html
Çorum’daki doğalgaz patlamasında evde mahsur kalan kedisine bir gün sonra kavuştu
Çorum’daki doğalgaz patlamasında evde mahsur kalan kedisine bir gün sonra kavuştu
Sputnik Türkiye
Çorum’da yaşanan doğalngaz patlaması sebebiyle evde mahsur kalan "Mia" isimli kedi, sahibi ve itfaiye ekipleri tarafından bir gün sonra dışarı çıkartıldı. 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T14:16+0300
2024-11-04T14:16+0300
2024-11-04T14:16+0300
türkiye
çorum
patlama
doğalgaz
kedi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/04/1090009656_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_882a90b2d970e1e6953406c89f279f8a.jpg
Çorum’da dün meydana gelen doğalgaz patlaması sebebiyle olayın yaşandığı Hilal Apartmanı’nın çevresinde bulunan binalar da zarar gördü. Toplam 15 binada yaşayan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi. Alınan güvenlik önlemi sebebiyle vatandaşların evlerine dönmelerine izin vermiyor. Dün yaşanan patlama sebebiyle, Hilal Apartmanı’nın yanında bulunan binada yaşayan Selma Yiğit, kedisini alamadan dışarı çıktı. Bir gün evde mahsur kalan “Mia” isimli kedi, binaya giren Selma Yiğit ve itfaiye ekipleri tarafından alınarak dışarı çıkartıldı. Bir kişinin de evinde mahsur kalan kuşu ekipler tarafından alındı.Binaya giremediği içine evindeki kedisini alamadığını söyleyen Selma Yiğit, “Ev kullanılmayacak haldeydi. Her taraf yıkılmıştı. Çalışan arkadaşlar da ayrılacaktılar. Sonra ekiplerle aldık. Biz yan binada yaşıyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/antalyada-deniz-suyu-sicakligi-hava-sicakligini-yakaladi-1090008624.html
türkiye
çorum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/04/1090009656_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_86f7276db0ab8eaed93922b990300509.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çorum, patlama, doğalgaz, kedi
çorum, patlama, doğalgaz, kedi
Çorum’daki doğalgaz patlamasında evde mahsur kalan kedisine bir gün sonra kavuştu
Çorum’da yaşanan doğalngaz patlaması sebebiyle evde mahsur kalan "Mia" isimli kedi, sahibi ve itfaiye ekipleri tarafından bir gün sonra dışarı çıkartıldı.
Çorum’da dün meydana gelen doğalgaz patlaması sebebiyle olayın yaşandığı Hilal Apartmanı’nın çevresinde bulunan binalar da zarar gördü. Toplam 15 binada yaşayan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi. Alınan güvenlik önlemi sebebiyle vatandaşların evlerine dönmelerine izin vermiyor. Dün yaşanan patlama sebebiyle, Hilal Apartmanı’nın yanında bulunan binada yaşayan Selma Yiğit, kedisini alamadan dışarı çıktı.
Bir gün evde mahsur kalan “Mia” isimli kedi, binaya giren Selma Yiğit ve itfaiye ekipleri tarafından alınarak dışarı çıkartıldı. Bir kişinin de evinde mahsur kalan kuşu ekipler tarafından alındı.
Binaya giremediği içine evindeki kedisini alamadığını söyleyen Selma Yiğit, “Ev kullanılmayacak haldeydi. Her taraf yıkılmıştı. Çalışan arkadaşlar da ayrılacaktılar. Sonra ekiplerle aldık. Biz yan binada yaşıyoruz” dedi.