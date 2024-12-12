https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/dunyanin-en-guclu-100-kadini-belli-oldu-rihanna-ve-taylor-swiftin-de-bulundugu-listedeki-turk-kadin-1091444210.html

Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu: Rihanna ve Taylor Swift'in de bulunduğu listedeki Türk kadın kim?

Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu: Rihanna ve Taylor Swift'in de bulunduğu listedeki Türk kadın kim?

Sputnik Türkiye

Forbes dergisi, dünyanın en güçlü kadınlarını sıraladı. Listenin ilk sırasında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yer aldı. İkinci sırada... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T13:03+0300

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yaşam

türkiye

abd

güler sabancı

christine lagarde

forbes

amazon

general motors

avrupa merkez bankası (ecb)

mary barra

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Forbes Dergisi'nin dünyanın en güçlü kadınlar listesinde tek Türk isim Güler Sabancı oldu. Sabancı Holding'in ilk kadın yöneticisi olan Güler Sabancı, listede 80. sırada yer aldı.Listenin ilk sırasında kim var?Listede ilk sırasında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yer aldı. İkinci sırada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bulunurken, üçüncü sırada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yer aldı.Dünyanın en güçlü 100 kadını kim?1) Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen2) Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde3) İtalya Başbakanı Giorgia Meloni4) Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum5) General Motors Company'nin yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü Mary Barra6) Amerikalı milyarder iş insanı Abigail Johnson7) Julie Terese Sweet, Amerikalı bir işletme yöneticisi ve avukattır.8) Melinda French Gates Amerikan hayırsever. Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu ve başkan yardımcısıdır. (Bill Gates'in eski eşi.)9) MacKenzie Scott, Amerikalı roman yazarı ve insansever. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi.10) Jane Fraser, Mart 2021'den bu yana görev yaptığı Citigroup'un icra kurulu başkanı olan İngiliz-Amerikalı bir bankacılık yöneticisidir.Taylor Swift ve Rihanna da listedeDünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve her konser verdiği şehirde ekonomiyi canlandırdığı söylenen Taylor Swift, 23. sırada yer aldı.Beyonce ise listeye 35. sıradan, Rihanna 76. sıradan girdi.Dünyanın en güçlü 100 kadınları listesindeki Türk kim?Listedeki tek Türk kadın, Güler Sabancı oldu.İş insanı Güler Sabancı, 80'inci sırada yer aldı. Sabancı Holding'i yöneten ilk kadın olan Güler Sabancı ile ilgili olarak Forbes şu ifadelere yer verdi:Güler Sabancı kimdir?1955 yılında Adana’da doğdu. Sabancı Holding’in kurucularından Hacı Ömer Sabancı’nın altı erkek çocuğundan en büyüğü olan ve 1979 yılında ölen İhsan Sabancı ile Yüksel Hanım’ın kızıdır. Sakıp Sabancı’nın yeğeni ve Sabancı Aile Şirketi’nin üçüncü kuşak üyesidir. Hacı Ömer Sabancı, “Kızım büyüyecek; okuyacak, araba kullanacak, pantolon giyecek, fabrikaya gidecek…” sözleri ile seviyordu torunu Güler’i. Güler, Sabancı ailesinin ilk kız çocuğuydu. Ortaöğrenimini TED Ankara Koleji’nde bitirdikten sonra yüksek öğrenimini Amerika’da yapmak istedi. Güler haşarı, yaramaz, dedesinin çok şımarttığı bir öğrenciydi. Ama California Üniversitesi’ne kabul edildiğinde babası yeni ölmüştü. Amcaları evden o kadar uzaklaşmasını istemediler, belki de gidip dönmemesinden korktular. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Fakültesi İşletme Bölümü’ne girdi.Güler Sabancı, profesyonel yöneticilik yaşamına ailenin Kocaeli’ndeki Lassa Lastik Fabrikası’nda başladı. Daha sonra Kord-Sa’nın Kord Bezi Sanayi Genel Müdürlüğü’nde on dört yıl çalıştı. Aynı dönemde yurtdışında ve yurtiçinde birçok yabancı ortaklı sanayi şirketinin kuruluş ve işletme çalışmalarında görev aldı. Son olarak Sabancı Holding Lastik ve Takviye Malzemeleri Grubu ve Sabancı İnsan Kaynakları Komitesi Başkanlığını yürüten Güler Hanım, üç yıl aradan sonra yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Amcası Sakıp Sabancı’nın 2004 yılında ölümünden sonra amcaları Şevket Sabancı ile Erol Sabancı’nın holdingi üçüncü kuşağa devretme kararıyla Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.İş dünyasında aktif rol alan Güler Sabancı, Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİA) Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yapmaktadır.Güler Sabancı, 2004 yılında “Financial Times” tarafından “Avrupa’nın en güçlü 30 kadını” arasında sekizinci olarak gösterildi. Eylül 2009’da İspanya Kralı I. Juan Carlos, Güler Sabancı’ya İspanya’nın önemli liyakat nişanı olan “Encomienda de Numero” nişanı veridi. Aynı yıl yine “Financial Times” tarafından ilk kez hazırlanan “Dünyanın Zirvedeki 50 İş Kadını” listesinde beşinci sırada yer aldı. Aynı yıl “Forbes” tarafından hazırlanan “Dünyanın Zirvedeki 50 İş Kadını” listesinde sekizinci oldu. 2010 yılında yine “Forbes” tarafından hazırlanan “Dünyanın Zirvedeki 50 İş Kadını” listesinde yedinci sırada yer aldı.Güler Sabancı’nın iş unvanları şöyledir: Hacı Ömer Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Sabancı Holding AŞ İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı, Kordsa AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Brisa AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Beksa AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Enerjisa AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Sakosa AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Nile Kordsa AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı.Sabancı; TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi, Genç İşadamları Derneği üyesi, Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği üyesi, Türkiye Sinema ve Audovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) üyesidir. Şarapçılık, üzüm yetiştiriciliği, çağdaş Türk resmi, tenis oynamak, dans etmek, karakalem resim çalışmak, bahçe bakımı, çiçek yetiştirme özel olarak ilgi duyduğu alanlardır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/forbes-2024-turkiyenin-en-zenginleri-listesini-acikladi-zirve-degisti-1091057414.html

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