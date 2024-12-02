Forbes 2024 Türkiye'nin en zenginleri listesini açıkladı: Zirve değişti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:18
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
İzmir'e aşık dünyaca ünlü yıldız
10:37
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
11:11
5 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
11:27
2 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
11:38
2 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
11:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
12:13
1 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
12:24
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
8 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Klinik Psikolog Dr. Bahar Önder: Parayla saadet olur. İnsan olarak hepimiz güzel yaşamları hak ediyoruz
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Ödüllü romancı Hikmet Hükümenoğlu: Dönem romanlarını yazmaya başlamadan önce uzun bir hazırlık evresi oluyor
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
18:22
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
18:50
5 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
19:00
33 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
21:26
2 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
21:44
2 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
22:49
4 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
23:19
3 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
23:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hasan Arat’tan Samet Aybaba’nın iddialarına karşı hamle
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Asgari ücretle, asgari yaşam mücadelesi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/forbes-2024-turkiyenin-en-zenginleri-listesini-acikladi-zirve-degisti-1091057414.html
Forbes 2024 Türkiye'nin en zenginleri listesini açıkladı: Zirve değişti
Forbes 2024 Türkiye'nin en zenginleri listesini açıkladı: Zirve değişti
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü Forbes dergisi, 2024 yılı Türkiye'nin en zengin iş insanları listesini yayınladı. Zirvede bu yıl sürpriz bir değişiklik yaşandı. Gıda devi Yıldız... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T11:56+0300
2024-12-02T11:56+0300
semahat sevim arsel
murat ülker
ibrahim erdemoğlu
forbes
borsa istanbul
ekonomi
zengin
liste
2024
koç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103899/76/1038997637_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b4a9b92ed37b837dee2a5257a346f95c.jpg
Forbes Dergisi, 2024 yılı Türkiye'nin en zengin iş insanları listesini açıklarken, zirvede bu yıl büyük bir değişim yaşandı. Gıda sektöründeki yatırımlarıyla tanınan Murat Ülker, 5.1 milyar dolar servetiyle zirveye yerleşti. Ülker’in başarıları, Türkiye’de gıda sektörünün büyüme potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.Erdemoğlu’nun büyük servet kaybıGeçtiğimiz yıl 5.3 milyar dolar servetiyle Türkiye’nin en zengini olan İbrahim Erdemoğlu, Borsa İstanbul'da şirketlerine ait hisselerin değer kaybetmesiyle 3 milyar doların üzerinde bir kayıp yaşadı. Erdemoğlu, bu düşüşle birlikte 2024 listesine ancak 10. sıradan dahil olabildi.Kadın i̇ş i̇nsanları öne çıktıListenin dikkat çeken bir diğer detayı ise Türkiye’nin en zengin kadını unvanını kazanan İpek Kıraç oldu. 3.2 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alan Kıraç, iş dünyasındaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Ayrıca Semahat Sevim Arsel, 3.1 milyar dolar servetiyle üçüncü sıradan listeye girdi.Koç ailesi yine zirvedeTürkiye’nin köklü ailelerinden Koç ailesi, listede her zamanki gibi üst sıralarda yer aldı. Mustafa Rahmi Koç ve Semahat Sevim Arsel, servetlerini artırarak ilk 10’a girmeyi başardı.Türkiye’nin En zengin 10 i̇smi ve servetleri2024 listesinde dikkat çeken noktalarBu yılki listede, sektör çeşitliliği dikkat çekti. Gıda, enerji, otomotiv ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanlarının zirvede yer alması, Türkiye ekonomisinin dinamik yapısını bir kez daha ortaya koydu. Servetlerin dağılımı ise pandeminin etkilerinin azalması ve piyasa hareketliliğiyle değişim gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/otomotiv-2024te-rekorlar-kirdi-2025te-ise-otv-ve-kdvsiz-yeni-donem-basliyor-yeni-yilda-arac-1091050203.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103899/76/1038997637_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_41e971a84201a946f54a786b2d1ae7a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
forbes 2024 türkiye’nin en zenginleri, türkiye’nin en zengin iş insanları, murat ülker serveti, türkiye’nin en zengin kadını kim, ipek kıraç serveti, semahat sevim arsel serveti, forbes listesi 2024 türkiye, en zengin iş insanları 2024, ibrahim erdemoğlu servet kaybı, forbes türkiye zenginler listesi 2024, türkiye’nin en zenginleri listesi, koç ailesi servet sıralaması, hamdi ulukaya serveti, şaban cemil kazancı zenginlik, murat ülker türkiye’nin en zengini, forbes zenginler listesi 2024 detayları, zenginler listesi türkiye, türkiye en zengin iş adamları, semahat sevim arsel kaçıncı sırada, türkiye’nin en zengin kadın iş insanı.
forbes 2024 türkiye’nin en zenginleri, türkiye’nin en zengin iş insanları, murat ülker serveti, türkiye’nin en zengin kadını kim, ipek kıraç serveti, semahat sevim arsel serveti, forbes listesi 2024 türkiye, en zengin iş insanları 2024, ibrahim erdemoğlu servet kaybı, forbes türkiye zenginler listesi 2024, türkiye’nin en zenginleri listesi, koç ailesi servet sıralaması, hamdi ulukaya serveti, şaban cemil kazancı zenginlik, murat ülker türkiye’nin en zengini, forbes zenginler listesi 2024 detayları, zenginler listesi türkiye, türkiye en zengin iş adamları, semahat sevim arsel kaçıncı sırada, türkiye’nin en zengin kadın iş insanı.

Forbes 2024 Türkiye'nin en zenginleri listesini açıkladı: Zirve değişti

11:56 02.12.2024
© Flickriş adamı - grafik
iş adamı - grafik - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© Flickr
Abone ol
Dünyaca ünlü Forbes dergisi, 2024 yılı Türkiye'nin en zengin iş insanları listesini yayınladı. Zirvede bu yıl sürpriz bir değişiklik yaşandı. Gıda devi Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, listenin ilk sırasına yerleşti. İşte Türkiye’nin en zengin 10 ismi ve servetleriyle dikkat çeken detaylar!
Forbes Dergisi, 2024 yılı Türkiye'nin en zengin iş insanları listesini açıklarken, zirvede bu yıl büyük bir değişim yaşandı. Gıda sektöründeki yatırımlarıyla tanınan Murat Ülker, 5.1 milyar dolar servetiyle zirveye yerleşti. Ülker’in başarıları, Türkiye’de gıda sektörünün büyüme potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Erdemoğlu’nun büyük servet kaybı

Geçtiğimiz yıl 5.3 milyar dolar servetiyle Türkiye’nin en zengini olan İbrahim Erdemoğlu, Borsa İstanbul'da şirketlerine ait hisselerin değer kaybetmesiyle 3 milyar doların üzerinde bir kayıp yaşadı. Erdemoğlu, bu düşüşle birlikte 2024 listesine ancak 10. sıradan dahil olabildi.

Kadın i̇ş i̇nsanları öne çıktı

Listenin dikkat çeken bir diğer detayı ise Türkiye’nin en zengin kadını unvanını kazanan İpek Kıraç oldu. 3.2 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alan Kıraç, iş dünyasındaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Ayrıca Semahat Sevim Arsel, 3.1 milyar dolar servetiyle üçüncü sıradan listeye girdi.

Koç ailesi yine zirvede

Türkiye’nin köklü ailelerinden Koç ailesi, listede her zamanki gibi üst sıralarda yer aldı. Mustafa Rahmi Koç ve Semahat Sevim Arsel, servetlerini artırarak ilk 10’a girmeyi başardı.

Türkiye’nin En zengin 10 i̇smi ve servetleri

1.
Murat Ülker - 5.1 milyar dolar
2.
İpek Kıraç - 3.2 milyar dolar
3.
Semahat Sevim Arsel - 3.1 milyar dolar
4.
Şaban Cemil Kazancı - 3.1 milyar dolar
5.
Mustafa Rahmi Koç - 2.8 milyar dolar
6.
Erman Ilıcak - 2.6 milyar dolar
7.
Hamdi Ulukaya - 2.5 milyar dolar
8.
Mehmet Sinan Tara - 2.4 milyar dolar
9.
Ferit Faik Şahenk - 2.2 milyar dolar
10.
İbrahim Erdemoğlu - 2.2 milyar dolar

2024 listesinde dikkat çeken noktalar

Bu yılki listede, sektör çeşitliliği dikkat çekti. Gıda, enerji, otomotiv ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanlarının zirvede yer alması, Türkiye ekonomisinin dinamik yapısını bir kez daha ortaya koydu. Servetlerin dağılımı ise pandeminin etkilerinin azalması ve piyasa hareketliliğiyle değişim gösterdi.
Otomotiv 2024’te rekorlar kırdı, 2025’te ise ÖTV ve KDV'siz yeni dönem başlıyor: Yeni yılda araç fiyatları nasıl olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
EKONOMİ
Otomotiv 2024’te rekorlar kırdı, 2025’te ise ÖTV ve KDV'siz yeni dönem başlıyor: Yeni yılda araç fiyatları nasıl olacak?
11:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала