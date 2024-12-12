https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/donbass-karis-karis-nazi-isgalinden-kurtuluyor-rus-ordusu-bir-koyu-daha-ele-gecirdi-1091449646.html
Donbass karış karış Nazi işgalinden kurtuluyor: Rus ordusu bir köyü daha ele geçirdi
Donbass karış karış Nazi işgalinden kurtuluyor: Rus ordusu bir köyü daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rus birliklerin ilerleyişini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, son bir... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T13:27+0300
2024-12-12T13:27+0300
2024-12-12T13:35+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
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özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grububirimleri aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zarya yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtardı. Ayrıca 9 karşı saldırı püskürtülürken düşmanın 390 askeri etkisiz hale getirildi ve bir tankı imha edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde kararlı eylemlerine devam etti. Ukrayna ordusu 65 kadar asker kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumu iyileştirdi ve yedi karşı saldırıyı bastırdı. Düşman güçlerin 410 askeri etkisiz hale getirilirken bir tank imha edildi.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Ukraynalı oluşumların kaybı 295 asker ve iki adet zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Üç karşı saldırısı püskürtülen düşman 150 asker kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu da düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun kaybı 35 asker oldu.Ukrayna’nın 137 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu insansız hava araçlarının üretildiği bir atölye ve Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 37 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/kremlin-ukraynanin-taganrog-saldirisina-uygun-goruldugu-zaman-ve-sekilde-karsilik-verilecek-1091446515.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, harkov, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, harkov, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, himars
Donbass karış karış Nazi işgalinden kurtuluyor: Rus ordusu bir köyü daha ele geçirdi
13:27 12.12.2024 (güncellendi: 13:35 12.12.2024)
Rus birliklerin ilerleyişini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, son bir gün içerisinde bin 345 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grububirimleri aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zarya yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtardı. Ayrıca 9 karşı saldırı püskürtülürken düşmanın 390 askeri etkisiz hale getirildi ve bir tankı imha edildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde kararlı eylemlerine devam etti. Ukrayna ordusu 65 kadar asker kaybetti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumu iyileştirdi ve yedi karşı saldırıyı bastırdı. Düşman güçlerin 410 askeri etkisiz hale getirilirken bir tank imha edildi.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Ukraynalı oluşumların kaybı 295 asker ve iki adet zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Üç karşı saldırısı püskürtülen düşman 150 asker kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu da düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun kaybı 35 asker oldu.
Ukrayna’nın 137 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu insansız hava araçlarının üretildiği bir atölye ve Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 37 insansız hava aracını engelledi.