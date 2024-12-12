Diyabetli çocuklar 'sensör' bekliyordu: Beklenen haber SGK'dan geldi, geri ödeme listesine alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rötar yapan havayolu şirketi yolculara tazminat ödeyecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gerçek işsizlik yüzde 27,6'ya yükseldi
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Tip 1 diyabet hastası çocuklar geleceğe umutla daha güvenli bir şekilde yürüyecek'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yeni yıl, yeni başlangıçlar ve umutlarla geliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Obeziteyle savaşan park
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Suriye’de serbest piyasa açıklaması, Batı’ya verilmiş bir mesaj’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Hep güldürdü, ancak kendi hiç gülemedi'
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
18:17
3 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
18:43
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yeni düzenleme kazalara sebep olabilir'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Geçici hükümetin başbakanı El Beşir'den Suriyelilere ‘dönün’ çağrısı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Kira sözleşmesi içinde hizmet bedeli alınacak
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/diyabetli-cocuklar-sensor-bekliyordu-beklenen-haber-sgkdan-geldi-geri-odeme-listesine-alindi-1091440795.html
Diyabetli çocuklar 'sensör' bekliyordu: Beklenen haber SGK'dan geldi, geri ödeme listesine alındı
Diyabetli çocuklar 'sensör' bekliyordu: Beklenen haber SGK'dan geldi, geri ödeme listesine alındı
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altı tip 1 diyabet hastası çocuklarda parmak ucuna iğne batırılarak yapılan şeker ölçümlerini ortadan... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T11:19+0300
2024-12-12T11:19+0300
sağlik
diyabet
diyabet
tip-1 diyabet
tip 1 diyabet tedavisi
tip 2 diyabet
sağlık bakanlığı
sgk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091440593_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c55f8d7afe20be80fe8e2eed51ce00e5.jpg
Tip 1 diyabet hastası çocukların "diyabet sensörü" SGK'nin geri ödeme listesine alındı.SGK kapsamına alındıBakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastası çocuklar için sensörlü glikoz izlem cihazlarının Sosyal Güvenlik Kurumunca geri ödeme kapsamına alınacağını duyurduğunu anımsattı.Bu kapsamda, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını aktaran Işıkhan, böylelikle tip 1 diyabet hastası çocuklar için önemli bir iyileştirmeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:Kan bileşenleri ve hemodiyaliz tedavisine ilişkin destek yüzde 45 artırıldıBakan Işıkhan'ın açıklamasında paylaştığı görselde ise SUT ile ilgili diğer düzenlemeler de yer aldı.Buna göre, kan bileşenleri ve hemodiyaliz tedavisinin SGK geri ödeme fiyatları yüzde 45 artırıldı. Kemik iliği nakli öncesi hazırlık sürecinde kullanılan ilacın hasta onay kuralı kaldırılarak ilaca erişim kolaylaştırıldı. Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan akıllı ilaca hastaların daha erken dönemde erişimleri sağlandı.Ayrıca mitokondriyal sitopati hastalarına aylık 800 lira ödeme yapılmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/diyabetli-cocuklar-artik-parmaklarini-delmek-istemiyor-hayatlarini-kolaylastiracak-sensoru-bekliyor-1090343358.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091440593_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4184827b4879eba9f309e5dc62041980.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tip 1 diyabet, tip 1 diyabet hastası çocuklar, sensör cihazı diyabet
tip 1 diyabet, tip 1 diyabet hastası çocuklar, sensör cihazı diyabet

Diyabetli çocuklar 'sensör' bekliyordu: Beklenen haber SGK'dan geldi, geri ödeme listesine alındı

11:19 12.12.2024
© AAdiyabet sensörü
diyabet sensörü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AA
Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altı tip 1 diyabet hastası çocuklarda parmak ucuna iğne batırılarak yapılan şeker ölçümlerini ortadan kaldıran, sürekli kan şekeri takibine olanak sağlayan "sensörlü glikoz izlem cihazlarının" geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi.
Tip 1 diyabet hastası çocukların "diyabet sensörü" SGK'nin geri ödeme listesine alındı.

SGK kapsamına alındı

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastası çocuklar için sensörlü glikoz izlem cihazlarının Sosyal Güvenlik Kurumunca geri ödeme kapsamına alınacağını duyurduğunu anımsattı.
Bu kapsamda, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını aktaran Işıkhan, böylelikle tip 1 diyabet hastası çocuklar için önemli bir iyileştirmeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.
Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:
"18 yaş altı tip 1 diyabet hastası çocuklarımızın kan şekeri takibini yapabilmek için ihtiyaç duydukları 'sürekli cilt altı glikoz izlem sistemi' Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından geri ödeme listesine dahil edilmiştir. Vatandaşlarımız, Bilimsel Komisyon'dan onay alacak ölçüm cihazlarını, uzman hekimlerimizin reçete etmesi ile kısa sürede medikallerden temin edebilecek. Çocuklarımızın sağlığı, huzuru bizim en büyük önceliğimiz. Tip 1 diyabet hastası kıymetli evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza şifalar diliyorum."
diyabet - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
SAĞLIK
Diyabetli çocuklar artık parmaklarını delmek istemiyor, hayatlarını kolaylaştıracak 'sensör'ü bekliyor
13 Kasım, 15:04

Kan bileşenleri ve hemodiyaliz tedavisine ilişkin destek yüzde 45 artırıldı

Bakan Işıkhan'ın açıklamasında paylaştığı görselde ise SUT ile ilgili diğer düzenlemeler de yer aldı.
Buna göre, kan bileşenleri ve hemodiyaliz tedavisinin SGK geri ödeme fiyatları yüzde 45 artırıldı. Kemik iliği nakli öncesi hazırlık sürecinde kullanılan ilacın hasta onay kuralı kaldırılarak ilaca erişim kolaylaştırıldı. Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan akıllı ilaca hastaların daha erken dönemde erişimleri sağlandı.
Ayrıca mitokondriyal sitopati hastalarına aylık 800 lira ödeme yapılmasına karar verildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала