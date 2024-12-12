https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/diyabetli-cocuklar-sensor-bekliyordu-beklenen-haber-sgkdan-geldi-geri-odeme-listesine-alindi-1091440795.html

Diyabetli çocuklar 'sensör' bekliyordu: Beklenen haber SGK'dan geldi, geri ödeme listesine alındı

Diyabetli çocuklar 'sensör' bekliyordu: Beklenen haber SGK'dan geldi, geri ödeme listesine alındı

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altı tip 1 diyabet hastası çocuklarda parmak ucuna iğne batırılarak yapılan şeker ölçümlerini ortadan... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T11:19+0300

2024-12-12T11:19+0300

2024-12-12T11:19+0300

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Tip 1 diyabet hastası çocukların "diyabet sensörü" SGK'nin geri ödeme listesine alındı.SGK kapsamına alındıBakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastası çocuklar için sensörlü glikoz izlem cihazlarının Sosyal Güvenlik Kurumunca geri ödeme kapsamına alınacağını duyurduğunu anımsattı.Bu kapsamda, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını aktaran Işıkhan, böylelikle tip 1 diyabet hastası çocuklar için önemli bir iyileştirmeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:Kan bileşenleri ve hemodiyaliz tedavisine ilişkin destek yüzde 45 artırıldıBakan Işıkhan'ın açıklamasında paylaştığı görselde ise SUT ile ilgili diğer düzenlemeler de yer aldı.Buna göre, kan bileşenleri ve hemodiyaliz tedavisinin SGK geri ödeme fiyatları yüzde 45 artırıldı. Kemik iliği nakli öncesi hazırlık sürecinde kullanılan ilacın hasta onay kuralı kaldırılarak ilaca erişim kolaylaştırıldı. Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan akıllı ilaca hastaların daha erken dönemde erişimleri sağlandı.Ayrıca mitokondriyal sitopati hastalarına aylık 800 lira ödeme yapılmasına karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/diyabetli-cocuklar-artik-parmaklarini-delmek-istemiyor-hayatlarini-kolaylastiracak-sensoru-bekliyor-1090343358.html

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