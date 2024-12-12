https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/disisleri-bakanligi-acikladi-blinken-turkiyeye-geliyor-1091427090.html
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Blinken Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Blinken Türkiye'ye geliyor
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini, ziyaretin 2 gün süreceğini duyurdu. 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T00:01+0300
2024-12-12T00:01+0300
2024-12-12T00:05+0300
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dışişleri bakanlığı
türkiye
antony blinken
son dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 12-13 Aralık 2024 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak.Görüşmenin detaylarına ilişkin bir bilgi ise paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bakan-bayraktar-ulkemizin-70-yillik-nukleer-enerji-hayalini-akkuyu-nukleer-guc-santrali-ile-gercegi-1091426930.html
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abd, dışişleri bakanlığı, türkiye, antony blinken, son dakika
abd, dışişleri bakanlığı, türkiye, antony blinken, son dakika
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Blinken Türkiye'ye geliyor
00:01 12.12.2024 (güncellendi: 00:05 12.12.2024)
Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini, ziyaretin 2 gün süreceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 12-13 Aralık 2024 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak.
Görüşmenin detaylarına ilişkin bir bilgi ise paylaşılmadı.