https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/canan-karatay-bunlar-cok-tehlikeli-diyerek-uyardi-vucuda-girdiginde-alerji-basliyor-hayati-tehlike-1091452478.html

Canan Karatay 'bunlar çok tehlikeli' diyerek uyardı: Vücuda girdiğinde alerji başlıyor, hayati tehlike taşıyor

Canan Karatay 'bunlar çok tehlikeli' diyerek uyardı: Vücuda girdiğinde alerji başlıyor, hayati tehlike taşıyor

Sputnik Türkiye

Ezber bozan açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, protein alerjisiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Alerjinin nedenlerini ve belirtilerini... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T16:12+0300

2024-12-12T16:12+0300

2024-12-12T16:16+0300

yaşam

canan karatay

protein

alerji

ekmek

gluten

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Prof. Dr. Canan Karatay, protein alerjisi ve ödem konularında önemli açıklamalarda bulundu. Karatay, özellikle buğday kaynaklı proteinlerin vücutta ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu belirterek, gluten ve lektin tüketiminin tehlikelerine dikkat çekti. Karatay, vücuda giren yabancı proteinlerin bağışıklık sistemini çökerttiğini ve alerjiye neden olduklarını ifade etti.Karatay, vücuda giren yabancı proteinlerin bağışıklık sistemini çökerttiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:Canan Karatay'dan ödem ve alerjiye karşı çay önerisi"Protein alerjisi nasıl oluyor? Yabancı proteinlerin vücuda girmesiyle oluşuyor. Vücudumuzda zaten protein ve yağ bulunuyor. Bağışıklık sistemimiz çöktüğünde yabancı proteinler çok tehlikeli hale gelebilir. Bunların başında buğday proteinleri geliyor. Yani lektin ve gliadin dediğimiz proteinler ilk sırada yer alıyor. Gliadin dediğimiz buğday proteininin 23 bin türü var. Yani gluten alerjisi diyoruz… Ancak sadece 5-10 tanesine bakılabiliyor. Yaygın olarak bütün hastalıkların temelinde buğday proteini, gluten ve özellikle lektinin yol açtığı alerjiler yatmaktadır. Vücuda girdiğinde otoimmün denen bir reaksiyon başlıyor. Bazı durumlarda bu çok tehlikeli olur. Biliyorsunuz, ödem dediğimiz durum tıkanıklığa sebep olabilir ve ölüme kadar gidebilir. O halde ülkemizde bu sorunlara en çok neden olan maddeler gluten, gliadin ve lektindir. Bu nedenle "Ekmek yemeyin" diyorum. Köy yumurtası, hakiki olan değil de fabrikalarda üretilen yumurtaların proteinleri de alerji yapar. Aynı zamanda suni gıdalarla beslenen ineklerin sütü de alerjiye neden olur. Bunun sebebi, vücuda giren lektindir. Protein tozları da en tehlikelilerindendir. Süt tozlarından yapılan peynirler ve yoğurtlar… Bunlar gerçekten çok tehlikelidir ve ölüme bile götürebilir. El ve ayak şişmeleri, dizlerde ödemler gibi durumların altında genellikle yabancı proteinler yatmaktadır. Vücuttaki şişliği atan 2 çaydan bahsetmek istiyorum: Isırgan otu çayı ve zeytin yaprağı çayı. Isırgan otu çayı vücuttan ödemi çözüyor. Bu çayı yaz-kış içebiliriz. Çay gibi demlenecek, kaynatılmayacak. Bir de zeytin yaprağı çayı var. Zeytin yaprağı kuru ya da yaş olabilir. Biraz demleyip limon ekleyerek ödemleri atabilirsiniz. Bu çay alerjiye de çok iyi gelir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/canan-karatay-kahve-icmenin-en-dogru-zamanini-acikladi-filtre-kahve-yaparken-dikkat-en-tehlikeli-1091246420.html

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