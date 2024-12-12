https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/canan-karatay-bunlar-cok-tehlikeli-diyerek-uyardi-vucuda-girdiginde-alerji-basliyor-hayati-tehlike-1091452478.html
Canan Karatay 'bunlar çok tehlikeli' diyerek uyardı: Vücuda girdiğinde alerji başlıyor, hayati tehlike taşıyor
Canan Karatay 'bunlar çok tehlikeli' diyerek uyardı: Vücuda girdiğinde alerji başlıyor, hayati tehlike taşıyor
Sputnik Türkiye
Ezber bozan açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, protein alerjisiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Alerjinin nedenlerini ve belirtilerini... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T16:12+0300
2024-12-12T16:12+0300
2024-12-12T16:16+0300
yaşam
canan karatay
protein
alerji
ekmek
gluten
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Prof. Dr. Canan Karatay, protein alerjisi ve ödem konularında önemli açıklamalarda bulundu. Karatay, özellikle buğday kaynaklı proteinlerin vücutta ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu belirterek, gluten ve lektin tüketiminin tehlikelerine dikkat çekti. Karatay, vücuda giren yabancı proteinlerin bağışıklık sistemini çökerttiğini ve alerjiye neden olduklarını ifade etti.Karatay, vücuda giren yabancı proteinlerin bağışıklık sistemini çökerttiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:Canan Karatay'dan ödem ve alerjiye karşı çay önerisi"Protein alerjisi nasıl oluyor? Yabancı proteinlerin vücuda girmesiyle oluşuyor. Vücudumuzda zaten protein ve yağ bulunuyor. Bağışıklık sistemimiz çöktüğünde yabancı proteinler çok tehlikeli hale gelebilir. Bunların başında buğday proteinleri geliyor. Yani lektin ve gliadin dediğimiz proteinler ilk sırada yer alıyor. Gliadin dediğimiz buğday proteininin 23 bin türü var. Yani gluten alerjisi diyoruz… Ancak sadece 5-10 tanesine bakılabiliyor. Yaygın olarak bütün hastalıkların temelinde buğday proteini, gluten ve özellikle lektinin yol açtığı alerjiler yatmaktadır. Vücuda girdiğinde otoimmün denen bir reaksiyon başlıyor. Bazı durumlarda bu çok tehlikeli olur. Biliyorsunuz, ödem dediğimiz durum tıkanıklığa sebep olabilir ve ölüme kadar gidebilir. O halde ülkemizde bu sorunlara en çok neden olan maddeler gluten, gliadin ve lektindir. Bu nedenle "Ekmek yemeyin" diyorum. Köy yumurtası, hakiki olan değil de fabrikalarda üretilen yumurtaların proteinleri de alerji yapar. Aynı zamanda suni gıdalarla beslenen ineklerin sütü de alerjiye neden olur. Bunun sebebi, vücuda giren lektindir. Protein tozları da en tehlikelilerindendir. Süt tozlarından yapılan peynirler ve yoğurtlar… Bunlar gerçekten çok tehlikelidir ve ölüme bile götürebilir. El ve ayak şişmeleri, dizlerde ödemler gibi durumların altında genellikle yabancı proteinler yatmaktadır. Vücuttaki şişliği atan 2 çaydan bahsetmek istiyorum: Isırgan otu çayı ve zeytin yaprağı çayı. Isırgan otu çayı vücuttan ödemi çözüyor. Bu çayı yaz-kış içebiliriz. Çay gibi demlenecek, kaynatılmayacak. Bir de zeytin yaprağı çayı var. Zeytin yaprağı kuru ya da yaş olabilir. Biraz demleyip limon ekleyerek ödemleri atabilirsiniz. Bu çay alerjiye de çok iyi gelir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/canan-karatay-kahve-icmenin-en-dogru-zamanini-acikladi-filtre-kahve-yaparken-dikkat-en-tehlikeli-1091246420.html
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gluten nedir, gluten alerjisi belirtileri, canan karatay ekmek uyarısı, lektin nedir, buğday proteini zararları, gliadin nedir, ödem nasıl atılır, doğal çay önerileri, ısırgan otu çayı faydaları, zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır, protein alerjisi nedir, protein alerjisi belirtileri, süt tozu tehlikeleri, yabancı proteinler zararlı mı, canan karatay ödem attırıcı kür, canan karatay alerji önleyici
gluten nedir, gluten alerjisi belirtileri, canan karatay ekmek uyarısı, lektin nedir, buğday proteini zararları, gliadin nedir, ödem nasıl atılır, doğal çay önerileri, ısırgan otu çayı faydaları, zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır, protein alerjisi nedir, protein alerjisi belirtileri, süt tozu tehlikeleri, yabancı proteinler zararlı mı, canan karatay ödem attırıcı kür, canan karatay alerji önleyici
Canan Karatay 'bunlar çok tehlikeli' diyerek uyardı: Vücuda girdiğinde alerji başlıyor, hayati tehlike taşıyor
16:12 12.12.2024 (güncellendi: 16:16 12.12.2024)
Ezber bozan açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, protein alerjisiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Alerjinin nedenlerini ve belirtilerini sıralayan Karatay, 2 çay tarifini verdi. Karatay, "Bunlar gerçekten çok tehlikelidir ve ölüme bile götürebilir" uyarısını yaptı.
Prof. Dr. Canan Karatay, protein alerjisi ve ödem konularında önemli açıklamalarda bulundu. Karatay, özellikle buğday kaynaklı proteinlerin vücutta ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu belirterek, gluten ve lektin tüketiminin tehlikelerine dikkat çekti. Karatay, vücuda giren yabancı proteinlerin bağışıklık sistemini çökerttiğini ve alerjiye neden olduklarını ifade etti.
Karatay, vücuda giren yabancı proteinlerin bağışıklık sistemini çökerttiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:
"Vücudumuzda doğal olarak protein ve yağ bulunur. Ancak yabancı proteinler, bağışıklık sistemi zayıfladığında tehlikeli hale gelir. Özellikle buğdayda bulunan lektin
ve gliadin
proteinleri sağlık için büyük risk taşır. Buğday proteini olan gliadinin 23 bin farklı türü var ancak sadece 5-10 tanesi test edilebiliyor.
Gluten alerjisi
, otoimmün reaksiyonlara yol açarak ciddi hastalıkları tetikleyebilir. Ödem ve tıkanıklık gibi durumlar ölüme kadar gidebilir.
Canan Karatay'dan ödem ve alerjiye karşı çay önerisi
Isırgan Otu Çayı: "Isırgan otu çayı vücuttaki ödemi çözer. Yaz-kış içilebilir. Ancak kaynatılmamalı, çay gibi demlenmelidir."
Zeytin Yaprağı Çayı: "Zeytin yaprağı, ister kuru ister yaş olsun, demlenip biraz limon eklenerek tüketildiğinde ödemi ve alerjiyi önler."
"Protein alerjisi nasıl oluyor? Yabancı proteinlerin vücuda girmesiyle oluşuyor. Vücudumuzda zaten protein ve yağ bulunuyor. Bağışıklık sistemimiz çöktüğünde yabancı proteinler çok tehlikeli hale gelebilir. Bunların başında buğday proteinleri geliyor. Yani lektin ve gliadin dediğimiz proteinler ilk sırada yer alıyor. Gliadin dediğimiz buğday proteininin 23 bin türü var. Yani gluten alerjisi diyoruz… Ancak sadece 5-10 tanesine bakılabiliyor. Yaygın olarak bütün hastalıkların temelinde buğday proteini, gluten ve özellikle lektinin yol açtığı alerjiler yatmaktadır. Vücuda girdiğinde otoimmün denen bir reaksiyon başlıyor. Bazı durumlarda bu çok tehlikeli olur. Biliyorsunuz, ödem dediğimiz durum tıkanıklığa sebep olabilir ve ölüme kadar gidebilir. O halde ülkemizde bu sorunlara en çok neden olan maddeler gluten, gliadin ve lektindir. Bu nedenle "Ekmek yemeyin" diyorum.
Köy yumurtası, hakiki olan değil de fabrikalarda üretilen yumurtaların proteinleri de alerji yapar. Aynı zamanda suni gıdalarla beslenen ineklerin sütü de alerjiye neden olur. Bunun sebebi, vücuda giren lektindir. Protein tozları da en tehlikelilerindendir. Süt tozlarından yapılan peynirler ve yoğurtlar… Bunlar gerçekten çok tehlikelidir ve ölüme bile götürebilir. El ve ayak şişmeleri, dizlerde ödemler gibi durumların altında genellikle yabancı proteinler yatmaktadır.
Vücuttaki şişliği atan 2 çaydan bahsetmek istiyorum: Isırgan otu çayı ve zeytin yaprağı çayı. Isırgan otu çayı vücuttan ödemi çözüyor. Bu çayı yaz-kış içebiliriz. Çay gibi demlenecek, kaynatılmayacak. Bir de zeytin yaprağı çayı var. Zeytin yaprağı kuru ya da yaş olabilir. Biraz demleyip limon ekleyerek ödemleri atabilirsiniz. Bu çay alerjiye de çok iyi gelir."