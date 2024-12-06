https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/canan-karatay-kahve-icmenin-en-dogru-zamanini-acikladi-filtre-kahve-yaparken-dikkat-en-tehlikeli-1091246420.html

Canan Karatay kahve içmenin en doğru zamanını açıkladı: Filtre kahve yaparken dikkat, 'en tehlikeli zehirlerden biri'

Canan Karatay kahve içmenin en doğru zamanını açıkladı: Filtre kahve yaparken dikkat, 'en tehlikeli zehirlerden biri'

Sputnik Türkiye

Türk kahvesi doğru tüketildiğinde güçlü bir antioksidan kaynağı ve doğal bir detoks etkisi sunuyor. Açıklamalarıyla ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T15:03+0300

2024-12-06T15:03+0300

2024-12-06T15:21+0300

yaşam

türk kahvesi

kahve

canan karatay

filtre kahve

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074980299_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5353fba70c7e9c2c5606a0b8f6bcb62f.jpg

Kahve, binlerce yıldır farklı kültürlerde enerjinin ve keyifli sohbetlerin simgesi olmayı sürdürüyor. Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle Türk kahvesinin sağlık üzerindeki etkilerine vurgu yaparak, doğru şekilde tüketildiğinde bağırsak sağlığını destekleyen ve metabolizmayı hızlandırdığını belirtti. Karatay, Türk kahvesinin nasıl tüketilmesi gerektiğini ve filtre kahvenin yapılışındaki tehlikeyi açıkladı. Filtre kahve hazırlarken kullanılan kağıt filtrelerin bromür gibi zararlı kimyasallar içerdiğini belirten Karatay, bu maddelerin sıcak suyla birlikte vücuda geçebileceği konusunda uyarıda bulundu.Karatay, "Her kahve aynı değil. Her yağ ve kırmızı et aynı olmadığı gibi... Türk kahvesinin hazırlanma şekli çok önemlidir. Çok yüksek bir antioksidandır. Kahve çekirdeğinde bulunan antioksidanlar, çok önemlidir" dedi. Canan Karatay açıkladı: Kahve ne zaman içilmeli? Kahve nasıl tüketilmeli?Karatay açıklamalarının devamında şunları kaydetti:"İçinde bulunan kafein de bizi uyarır. Sabah kalktığımızda bir Türk kahvesi içmek ben "çatma kahve" diyorum. Türk kahvesini koyup üstüne sıcak su ekliyorum. Dışarıda satılan eriyen kahveler çok tehlikelidir, onlar kimyasal doludur. Kimyasalları sıcak olarak vücuda sokuyoruz.Ayrıca üzerine eklenen süt tozu da oldukça tehlikelidir. Türk kahvesi sade olarak içilecek. Türk kahvesi şekersiz olduğu sürece detokstur. Şeker yok ama içine saf yağ eklenebilir. Bağırsakları çalıştırır, kabızlığı önlemek için Türk kahvesi sabahları aç karnına içilmelidir. Uyku kaçırmasının yanı sıra beyni de çalıştırıyor. Sinir sistemini çok iyi çalıştırıyor. Filtre kahveyi hazırlarken dikkatKendimiz filtre kahve yapabiliriz. Yalnız filtre kahvenin, filtresi kağıtsa çok tehlikelidir. O kağıtlardaki bromür ve kimyasallar sıcak su içinden geçtiği zaman vücuda da geçer. En tehlikeli zehirlerden biridir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/prof-dr-canan-karatay-tursunun-sirrini-acikladi-olmazsa-olmazlarini-siraladi-tursu-salatasi-1090962692.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk kahvesi faydaları, türk kahvesi detoks, kahve metabolizmayı hızlandırır mı, türk kahvesi bağırsakları çalıştırır mı, canan karatay kahve önerileri, şekersiz türk kahvesi faydaları, filtre kahve zararları, hazır kahve zararlı mı, antioksidan kaynakları, kahve bağırsak sağlığı, kahve beyne faydaları, sabah kahve içmek faydalı mı, kahve nasıl tüketilmeli, kahve detoksu nasıl yapılır, kimyasal içeren kahveler, türk kahvesi mi hazır kahve mi, süt tozu zararları, sağlıklı kahve nasıl yapılır, sabah kahve içmek zararlı mı