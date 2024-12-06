Canan Karatay kahve içmenin en doğru zamanını açıkladı: Filtre kahve yaparken dikkat, 'en tehlikeli zehirlerden biri'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Asgari ücret zam oranı ne olacak?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kadının seçme seçilme hakkı var, yaşam hakkı yok’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
12:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir dosyamızda bugün konumuz ikinci yeniciler.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Göz tedavisinde yapay zeka dönemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Eski Milletvekili Eryılmaz: HTŞ’nin yuları ABD ve İsrail’in elinde
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Suriye’deki çatışmalar uzun sürecek'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
17:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
18:18
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Olympique Lyon küme düşürüldü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Beşiktaş şu an dönüm noktası yakalayabilecek bir durumda değil
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir ve Siyaset
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/canan-karatay-kahve-icmenin-en-dogru-zamanini-acikladi-filtre-kahve-yaparken-dikkat-en-tehlikeli-1091246420.html
Canan Karatay kahve içmenin en doğru zamanını açıkladı: Filtre kahve yaparken dikkat, 'en tehlikeli zehirlerden biri'
Canan Karatay kahve içmenin en doğru zamanını açıkladı: Filtre kahve yaparken dikkat, 'en tehlikeli zehirlerden biri'
Sputnik Türkiye
Türk kahvesi doğru tüketildiğinde güçlü bir antioksidan kaynağı ve doğal bir detoks etkisi sunuyor. Açıklamalarıyla ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T15:03+0300
2024-12-06T15:21+0300
yaşam
türk kahvesi
kahve
canan karatay
filtre kahve
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074980299_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5353fba70c7e9c2c5606a0b8f6bcb62f.jpg
Kahve, binlerce yıldır farklı kültürlerde enerjinin ve keyifli sohbetlerin simgesi olmayı sürdürüyor. Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle Türk kahvesinin sağlık üzerindeki etkilerine vurgu yaparak, doğru şekilde tüketildiğinde bağırsak sağlığını destekleyen ve metabolizmayı hızlandırdığını belirtti. Karatay, Türk kahvesinin nasıl tüketilmesi gerektiğini ve filtre kahvenin yapılışındaki tehlikeyi açıkladı. Filtre kahve hazırlarken kullanılan kağıt filtrelerin bromür gibi zararlı kimyasallar içerdiğini belirten Karatay, bu maddelerin sıcak suyla birlikte vücuda geçebileceği konusunda uyarıda bulundu.Karatay, "Her kahve aynı değil. Her yağ ve kırmızı et aynı olmadığı gibi... Türk kahvesinin hazırlanma şekli çok önemlidir. Çok yüksek bir antioksidandır. Kahve çekirdeğinde bulunan antioksidanlar, çok önemlidir" dedi. Canan Karatay açıkladı: Kahve ne zaman içilmeli? Kahve nasıl tüketilmeli?Karatay açıklamalarının devamında şunları kaydetti:"İçinde bulunan kafein de bizi uyarır. Sabah kalktığımızda bir Türk kahvesi içmek ben "çatma kahve" diyorum. Türk kahvesini koyup üstüne sıcak su ekliyorum. Dışarıda satılan eriyen kahveler çok tehlikelidir, onlar kimyasal doludur. Kimyasalları sıcak olarak vücuda sokuyoruz.Ayrıca üzerine eklenen süt tozu da oldukça tehlikelidir. Türk kahvesi sade olarak içilecek. Türk kahvesi şekersiz olduğu sürece detokstur. Şeker yok ama içine saf yağ eklenebilir. Bağırsakları çalıştırır, kabızlığı önlemek için Türk kahvesi sabahları aç karnına içilmelidir. Uyku kaçırmasının yanı sıra beyni de çalıştırıyor. Sinir sistemini çok iyi çalıştırıyor. Filtre kahveyi hazırlarken dikkatKendimiz filtre kahve yapabiliriz. Yalnız filtre kahvenin, filtresi kağıtsa çok tehlikelidir. O kağıtlardaki bromür ve kimyasallar sıcak su içinden geçtiği zaman vücuda da geçer. En tehlikeli zehirlerden biridir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/prof-dr-canan-karatay-tursunun-sirrini-acikladi-olmazsa-olmazlarini-siraladi-tursu-salatasi-1090962692.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074980299_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_67d29dc74a7e0abfc39312a5aceae305.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türk kahvesi faydaları, türk kahvesi detoks, kahve metabolizmayı hızlandırır mı, türk kahvesi bağırsakları çalıştırır mı, canan karatay kahve önerileri, şekersiz türk kahvesi faydaları, filtre kahve zararları, hazır kahve zararlı mı, antioksidan kaynakları, kahve bağırsak sağlığı, kahve beyne faydaları, sabah kahve içmek faydalı mı, kahve nasıl tüketilmeli, kahve detoksu nasıl yapılır, kimyasal içeren kahveler, türk kahvesi mi hazır kahve mi, süt tozu zararları, sağlıklı kahve nasıl yapılır, sabah kahve içmek zararlı mı
türk kahvesi faydaları, türk kahvesi detoks, kahve metabolizmayı hızlandırır mı, türk kahvesi bağırsakları çalıştırır mı, canan karatay kahve önerileri, şekersiz türk kahvesi faydaları, filtre kahve zararları, hazır kahve zararlı mı, antioksidan kaynakları, kahve bağırsak sağlığı, kahve beyne faydaları, sabah kahve içmek faydalı mı, kahve nasıl tüketilmeli, kahve detoksu nasıl yapılır, kimyasal içeren kahveler, türk kahvesi mi hazır kahve mi, süt tozu zararları, sağlıklı kahve nasıl yapılır, sabah kahve içmek zararlı mı

Canan Karatay kahve içmenin en doğru zamanını açıkladı: Filtre kahve yaparken dikkat, 'en tehlikeli zehirlerden biri'

15:03 06.12.2024 (güncellendi: 15:21 06.12.2024)
© AACanan Karatay
Canan Karatay - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AA
Abone ol
Türk kahvesi doğru tüketildiğinde güçlü bir antioksidan kaynağı ve doğal bir detoks etkisi sunuyor. Açıklamalarıyla ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle Türk kahvesinin faydalarına dikkat çekerek nasıl yapılması gerektiğini anlattı. Karatay, filtre kahvenin hazırlanışındaki tehlikeyi ise "En tehlikeli zehirlerden biri" diyerek açıkladı.
Kahve, binlerce yıldır farklı kültürlerde enerjinin ve keyifli sohbetlerin simgesi olmayı sürdürüyor. Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle Türk kahvesinin sağlık üzerindeki etkilerine vurgu yaparak, doğru şekilde tüketildiğinde bağırsak sağlığını destekleyen ve metabolizmayı hızlandırdığını belirtti. Karatay, Türk kahvesinin nasıl tüketilmesi gerektiğini ve filtre kahvenin yapılışındaki tehlikeyi açıkladı. Filtre kahve hazırlarken kullanılan kağıt filtrelerin bromür gibi zararlı kimyasallar içerdiğini belirten Karatay, bu maddelerin sıcak suyla birlikte vücuda geçebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Karatay, "Her kahve aynı değil. Her yağ ve kırmızı et aynı olmadığı gibi... Türk kahvesinin hazırlanma şekli çok önemlidir. Çok yüksek bir antioksidandır. Kahve çekirdeğinde bulunan antioksidanlar, çok önemlidir" dedi.

Canan Karatay açıkladı: Kahve ne zaman içilmeli? Kahve nasıl tüketilmeli?

Karatay açıklamalarının devamında şunları kaydetti:
"İçinde bulunan kafein de bizi uyarır. Sabah kalktığımızda bir Türk kahvesi içmek ben "çatma kahve" diyorum. Türk kahvesini koyup üstüne sıcak su ekliyorum. Dışarıda satılan eriyen kahveler çok tehlikelidir, onlar kimyasal doludur. Kimyasalları sıcak olarak vücuda sokuyoruz.
Ayrıca üzerine eklenen süt tozu da oldukça tehlikelidir. Türk kahvesi sade olarak içilecek. Türk kahvesi şekersiz olduğu sürece detokstur. Şeker yok ama içine saf yağ eklenebilir. Bağırsakları çalıştırır, kabızlığı önlemek için Türk kahvesi sabahları aç karnına içilmelidir. Uyku kaçırmasının yanı sıra beyni de çalıştırıyor. Sinir sistemini çok iyi çalıştırıyor.

Filtre kahveyi hazırlarken dikkat

Kendimiz filtre kahve yapabiliriz. Yalnız filtre kahvenin, filtresi kağıtsa çok tehlikelidir. O kağıtlardaki bromür ve kimyasallar sıcak su içinden geçtiği zaman vücuda da geçer. En tehlikeli zehirlerden biridir."
Prof. Dr. Canan Karatay - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
SAĞLIK
Prof. Dr. Canan Karatay turşunun sırrını açıkladı, olmazsa olmazlarını sıraladı: Turşu salatası tarifini de verdi
29 Kasım, 11:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала