https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/burhan-koroglu-sama-gecici-maslahatguzar-olarak-atandi-1091472828.html
Burhan Köroğlu Şam'a geçici maslahatgüzar olarak atandı
Burhan Köroğlu Şam'a geçici maslahatgüzar olarak atandı
Sputnik Türkiye
Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi. Köroğlu'na yeni görevi Dışişleri Bakanı Fidan tarafından... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T22:37+0300
2024-12-12T22:37+0300
2024-12-12T22:45+0300
dünya
şam
maslahatgüzar
türkiye
burhan köroğlu
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etti.Suriye'nin Şam'da bulunan Türk Büyükelçiliği 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu. Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de Türkiye'ye dönmüştü. Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/blinken-ankarada-disisleri-bakani-fidan-ile-gorusme-yarin--1091470410.html
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maslahatgüzar,burhan köroğlu,büyükelçi,burhan köroğlu,nuakşot büyükelçiliği,burhan köroğlu kimdir,burhan köroğlu yeni görev
Burhan Köroğlu Şam'a geçici maslahatgüzar olarak atandı
22:37 12.12.2024 (güncellendi: 22:45 12.12.2024)
Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi. Köroğlu'na yeni görevi Dışişleri Bakanı Fidan tarafından tebliğ edildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etti.
Suriye'nin Şam'da bulunan Türk Büyükelçiliği 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu. Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de Türkiye'ye dönmüştü. Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.