https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/bulgaristan-ve-romanya-schengene-tam-uye-oldu-1091452830.html
Bulgaristan ve Romanya Schengen'e tam üye oldu
Bulgaristan ve Romanya Schengen'e tam üye oldu
Sputnik Türkiye
Brüksel’de AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında, Bulgaristan ve Romanya’nın karadan da Schengen'e dahil edilmesine karar verildi ve iki ülke tamamen... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T14:43+0300
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Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e tam üye oldu. Brüksel’de AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında, Bulgaristan ve Romanya’nın karadan da Schengen'e dahil edilmesine karar verildi. İki ülke, 31 Mart'ta AB'nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan seyahatlerde dahil edilmişti. Son toplantıyla artık Bulgaristan ve Romanya'nın Schangen'e tam üye olduğu açıklandı. Duyuruyu, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ülkelerin bayraklarını paylaşarak sosyal medya üzerinden yaptı. Von der Leyen paylaşımına 'Tamamen Schengen'de. Ait olduğunuz yer' notunu ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/avusturyadan-romanya-ve-bulgaristanin-schengen-bolgesine-katilimina-onay-1091337712.html
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avrupa, avrupa birliği, ab, schengen, bulgaristan, romanya
avrupa, avrupa birliği, ab, schengen, bulgaristan, romanya
Bulgaristan ve Romanya Schengen'e tam üye oldu
Brüksel’de AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında, Bulgaristan ve Romanya’nın karadan da Schengen'e dahil edilmesine karar verildi ve iki ülke tamamen Schengen bölgesine dahil edildi.
Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e tam üye oldu. Brüksel’de AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında, Bulgaristan ve Romanya’nın karadan da Schengen'e dahil edilmesine karar verildi.
İki ülke, 31 Mart'ta AB'nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan seyahatlerde dahil edilmişti. Son toplantıyla artık Bulgaristan ve Romanya'nın Schangen'e tam üye olduğu açıklandı. Duyuruyu, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ülkelerin bayraklarını paylaşarak sosyal medya üzerinden yaptı. Von der Leyen paylaşımına 'Tamamen Schengen'de. Ait olduğunuz yer' notunu ekledi.