https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/avusturyadan-romanya-ve-bulgaristanin-schengen-bolgesine-katilimina-onay-1091337712.html

Avusturya’dan Romanya ve Bulgaristan’ın Schengen bölgesine katılımına onay

Avusturya’dan Romanya ve Bulgaristan’ın Schengen bölgesine katılımına onay

Sputnik Türkiye

Avusturya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Viyana’nın Romanya ve Bulgaristan’ın Schengen bölgesine katılımına onay vereceği belirtildi. 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T22:32+0300

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2024-12-09T22:32+0300

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Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Avusturya'nın Schengen anlaşmasının genişletilmesine ilişkin vetoyu kaldırmayı planladığını ve şimdi Romanya ve Bulgaristan’ın Schengen bölgesine katılımını onaylayacağını açıkladı.Avusturya Haber Ajansı’na (APA) konuşan Karner, “‘Schengen ülkesi’ artık Romanya ve Bulgaristan’a da açık” ifadelerini kullandı.Avusturya'nın Schengen anlaşmasının genişletilmesine ilişkin vetoyu kaldıracağına dikkat çekilen haberde, Avusturya’nın AB İçişleri Bakanları Konseyi’nin Perşembe günü Brüksel’de yapacağı toplantıda Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen’e katılımını onaylamak niyetinde olduğu ifade edildi.Avusturya yasadışı göçle ilgili kaygılar nedeniyle 2022'den bu yana iki ülkenin Schengen bölgesine tam katılımını engelliyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/turkiye-romanya-ve-bulgaristan-ile-askeri-anlasma-yapti-1089353392.html

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avrupa, avusturya, romanya, bulgaristan, avusturya haber ajansı (apa), brüksel