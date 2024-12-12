https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/boguldum-izlenimi-verip-abdden-kacti-golde-yapilan-aramalar-on-binlerce-dolar-tuttugu-icin-tazminat-1091430173.html

'Boğuldum' izlenimi verip ABD'den kaçtı: Gölde yapılan aramalar on binlerce dolar tuttuğu için tazminat ödemesi istendi

'Boğuldum' izlenimi verip ABD'den kaçtı: Gölde yapılan aramalar on binlerce dolar tuttuğu için tazminat ödemesi istendi

Sputnik Türkiye

ABD'de aylar önce öldüğü izlenimi vererek ilk önce Kanada, oradan da Avrupa'ya kaçan adam 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T04:28+0300

2024-12-12T04:28+0300

2024-12-12T04:29+0300

yaşam

abd

kano

boğulma

kanada

avrupa

tazminat

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde Evli ve 3 çocuk babası Amerikalının, ağustos ayında Green Lake isimli gölde balık tutarken boğulduğu izlenimini uyandırarak Avrupa'ya kaçan Ryan Borgwardt (45), aylar sonra ülkesine dönerek mahkemede ifade verdi.Green Lake ilçesi Şerifi Mark Podoll, düzenlediği basın toplantısında, Borgwardt'ın, ortadan kaybolmasından yaklaşık 4 ay sonra 'kendi isteğiyle geri döndüğünü' ifade etti. Ayrıca Podoll, yetkililerin, gölün zemininde batan kanosu ve cep telefonu bulunan Borgwardt'ı, boğulduğunu sanarak 54 gün boyunca aradığını belirtti.Podoll, aylar sonra Borgwardt'ın ABD polisiyle iletişime geçtiğini, Avrupa'da bir yerde olduğunu ve 'boğuldum numarasını' ailevi bir mesele sebebiyle planladığını söylediğini ifade etti.Borgwardt, gözaltına alınarak mahkemede ifade verdi ve mahkeme kayıtlarında, ailesiyle irtibata geçirilen kişi için son defa izine rastlandığı gölde yapılan arama çalışmalarının 10 binlerce dolara mal olduğu ve bunun için Borgwardt'tan tazminat ödemesinin istenildiği yer aldı.Ayrıca Borgwardt'ın, ortaya çıktıktan sonra polise, elektrikli bir bisikletle gölden uzaklaştığını ve bir otobüse binerek önce Kanada'ya, oradan da Avrupa'ya geçtiğini anlattığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/izmirde-35-yillik-komsu-duvari-yikip-her-seyi-caldi-alkolluydum-1091429524.html

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abd, kano, boğulma, kanada, avrupa, tazminat