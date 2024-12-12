https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/izmirde-35-yillik-komsu-duvari-yikip-her-seyi-caldi-alkolluydum-1091429524.html

İzmir'de 35 yıllık komşu duvarı yıkıp her şeyi çaldı: 'Alkollüydüm'

İzmir'de 35 yıllık komşu duvarı yıkıp her şeyi çaldı: 'Alkollüydüm'

Sputnik Türkiye

İzmir'de bir adamın evlendiği zaman kullanmak üzere aldığı tüm eşyalar 35 yıllık komşuları tarafından çalındı. Evler arasında duvarı yıkıp yeniden ören... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde kasım ayında yaşanan olayda 2025'in şubat ayında evlenecek olan Ahmet Sağlam evi için aldığı eşyaları ailesinin evindeki bir odaya koydu.Evin hemen bitişiğinde oturan ailenin 35 yıllık komşusu F.C., ve beraberindeki G.C., balyozla önce kendi evlerinin ardından Sağlam'ın evinin duvarını kırdı.Evdeki iki televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri ve avizeleri alarak önce kendi evine taşıyan komşular daha sonra kamyonete yükledikleri eşyalarla ortadan kayboldu. Ancak ortadan kaybolmadan önce de evin duvarını yeniden ördüler. Çeyiz amaçlı alınan eşyaların sahibi Ahmet Sağlam'ın kız kardeşi eve gelince durumla karşı karşıya kaldı.Polis aldığı parmak izi örnekleriyle birlikte teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerden G.C.'yi 2 Aralık 2024 tarihinde yakalayan ekipler F.C.'nin kaçtığı Ankara'dan İzmir'e geri geldiği bilgisi üzerine onu yakalayarak gözaltına aldı. G.C., 3 Aralık tarihinde emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.F.C., ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.C.'nin savunmasında “Bir anlık gaflete düştüm. Alkollüydüm, olayı bu yüzden gerçekleştirdim” dediği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/aile-hekimi-ilac-yazamayacak--aile-hekiminin-maasi-kesilecek-iddialarina-saglik-bakani-memisoglu-1091428397.html

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