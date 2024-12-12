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İzmir'de 35 yıllık komşu duvarı yıkıp her şeyi çaldı: 'Alkollüydüm'
İzmir'de 35 yıllık komşu duvarı yıkıp her şeyi çaldı: 'Alkollüydüm'
Sputnik Türkiye
İzmir'de bir adamın evlendiği zaman kullanmak üzere aldığı tüm eşyalar 35 yıllık komşuları tarafından çalındı. Evler arasında duvarı yıkıp yeniden ören... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde kasım ayında yaşanan olayda 2025'in şubat ayında evlenecek olan Ahmet Sağlam evi için aldığı eşyaları ailesinin evindeki bir odaya koydu.Evin hemen bitişiğinde oturan ailenin 35 yıllık komşusu F.C., ve beraberindeki G.C., balyozla önce kendi evlerinin ardından Sağlam'ın evinin duvarını kırdı.Evdeki iki televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri ve avizeleri alarak önce kendi evine taşıyan komşular daha sonra kamyonete yükledikleri eşyalarla ortadan kayboldu. Ancak ortadan kaybolmadan önce de evin duvarını yeniden ördüler. Çeyiz amaçlı alınan eşyaların sahibi Ahmet Sağlam'ın kız kardeşi eve gelince durumla karşı karşıya kaldı.Polis aldığı parmak izi örnekleriyle birlikte teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerden G.C.'yi 2 Aralık 2024 tarihinde yakalayan ekipler F.C.'nin kaçtığı Ankara'dan İzmir'e geri geldiği bilgisi üzerine onu yakalayarak gözaltına aldı. G.C., 3 Aralık tarihinde emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.F.C., ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.C.'nin savunmasında “Bir anlık gaflete düştüm. Alkollüydüm, olayı bu yüzden gerçekleştirdim” dediği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/aile-hekimi-ilac-yazamayacak--aile-hekiminin-maasi-kesilecek-iddialarina-saglik-bakani-memisoglu-1091428397.html
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izmir, komşu, bayraklı, duvar, hırsızlık, hırsız
izmir, komşu, bayraklı, duvar, hırsızlık, hırsız

İzmir'de 35 yıllık komşu duvarı yıkıp her şeyi çaldı: 'Alkollüydüm'

02:32 12.12.2024 (güncellendi: 02:34 12.12.2024)
© İHA / İHA-AW34838735 yıllık komşularının evinin duvarını delip çeyizlik eşyalarını çalan ve daha sonra duvarı yeniden inşa eden hırsızlık şüphelilerinden 1'i tutuklandı
35 yıllık komşularının evinin duvarını delip çeyizlik eşyalarını çalan ve daha sonra duvarı yeniden inşa eden hırsızlık şüphelilerinden 1'i tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© İHA / İHA-AW348387
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İzmir'de bir adamın evlendiği zaman kullanmak üzere aldığı tüm eşyalar 35 yıllık komşuları tarafından çalındı. Evler arasında duvarı yıkıp yeniden ören komşular yakalandı. Tutuklanan komşu "Alkollüydüm" diyerek kendini savundu.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde kasım ayında yaşanan olayda 2025'in şubat ayında evlenecek olan Ahmet Sağlam evi için aldığı eşyaları ailesinin evindeki bir odaya koydu.
Evin hemen bitişiğinde oturan ailenin 35 yıllık komşusu F.C., ve beraberindeki G.C., balyozla önce kendi evlerinin ardından Sağlam'ın evinin duvarını kırdı.
Evdeki iki televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri ve avizeleri alarak önce kendi evine taşıyan komşular daha sonra kamyonete yükledikleri eşyalarla ortadan kayboldu. Ancak ortadan kaybolmadan önce de evin duvarını yeniden ördüler.
Çeyiz amaçlı alınan eşyaların sahibi Ahmet Sağlam'ın kız kardeşi eve gelince durumla karşı karşıya kaldı.
© İHA / İHA-AW348387 35 yıllık komşularının evinin duvarını delip çeyizlik eşyalarını çalan şüpheliler daha sonra duvarı yeniden inşa etti.
 35 yıllık komşularının evinin duvarını delip çeyizlik eşyalarını çalan şüpheliler daha sonra duvarı yeniden inşa etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
35 yıllık komşularının evinin duvarını delip çeyizlik eşyalarını çalan şüpheliler daha sonra duvarı yeniden inşa etti.
© İHA / İHA-AW348387
Polis aldığı parmak izi örnekleriyle birlikte teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerden G.C.'yi 2 Aralık 2024 tarihinde yakalayan ekipler F.C.'nin kaçtığı Ankara'dan İzmir'e geri geldiği bilgisi üzerine onu yakalayarak gözaltına aldı.

G.C., 3 Aralık tarihinde emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
F.C., ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.C.'nin savunmasında “Bir anlık gaflete düştüm. Alkollüydüm, olayı bu yüzden gerçekleştirdim” dediği öğrenildi.
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