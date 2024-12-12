https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/bm-genel-kurulu-gazzede-derhal-ateskes-ve-esirlerin-kosulsuz-serbest-birakilmasi-kararini-onayladi-1091429866.html

BM Genel Kurulu, Gazze'de derhal ateşkes ve esirlerin koşulsuz serbest bırakılması kararını onayladı

BM Genel Kurulu, Gazze'de derhal ateşkes ve esirlerin koşulsuz serbest bırakılması kararını onayladı

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de 'koşulsuz ve gecikmeksizin' ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması istendi 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T03:21+0300

2024-12-12T03:21+0300

2024-12-12T03:21+0300

israil- filistin çatışması

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

bm güvenlik konseyi

bm genel kurulu

israil

filistin

gazze

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin tarafından sunulan Gazze'de derhal kapsayıcı ve kalıcı ateşkes ile esirlerin koşulsuz serbest bırakılması talep edilen karar tasarısını kabul etti.Tasarı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 9 'hayır' ve 13 'çekimser' oyuna karşı 158 'evet' oyuyla kabul edildi. 'Koşulsuz ve gecikmeksizin' ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması istendiKararda, sivillerin korunması gerektiğinin altı çizilirken, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2735 sayılı kararı uyarınca derhal kalıcı ve kapsamlı ateşkesin sağlanması, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması, Filistinli mahkumların takası, öldürülen esirlerin iadesi, Gazze'nin tüm bölgelerinde, kuzey de dahil olmak üzere Filistinli sivillerin evlerine ve mahallelerine dönüşü ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesinin 'koşulsuz ve gecikmeksizin' uygulanması talep edildi.Gazze Şeridi’nin Filistin Devleti’nin bir parçası olduğu ve iki devletli çözüm vizyonuna kararlı bağlılık yinelenirken, Gazze Şeridi’nde demografik veya toprak değişikliği girişimleri ile özellikle Gazze Şeridi’nin topraklarının küçültülmesine yönelik eylemler reddedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-israile-ateskes-konusmaya-gidiyor-1091337419.html

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birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu, israil, filistin, gazze