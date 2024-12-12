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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/bm-genel-kurulu-gazzede-derhal-ateskes-ve-esirlerin-kosulsuz-serbest-birakilmasi-kararini-onayladi-1091429866.html
BM Genel Kurulu, Gazze'de derhal ateşkes ve esirlerin koşulsuz serbest bırakılması kararını onayladı
BM Genel Kurulu, Gazze'de derhal ateşkes ve esirlerin koşulsuz serbest bırakılması kararını onayladı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de 'koşulsuz ve gecikmeksizin' ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması istendi 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T03:21+0300
2024-12-12T03:21+0300
israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
bm güvenlik konseyi
bm genel kurulu
israil
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gazze
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin tarafından sunulan Gazze'de derhal kapsayıcı ve kalıcı ateşkes ile esirlerin koşulsuz serbest bırakılması talep edilen karar tasarısını kabul etti.Tasarı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 9 'hayır' ve 13 'çekimser' oyuna karşı 158 'evet' oyuyla kabul edildi. 'Koşulsuz ve gecikmeksizin' ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması istendiKararda, sivillerin korunması gerektiğinin altı çizilirken, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2735 sayılı kararı uyarınca derhal kalıcı ve kapsamlı ateşkesin sağlanması, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması, Filistinli mahkumların takası, öldürülen esirlerin iadesi, Gazze'nin tüm bölgelerinde, kuzey de dahil olmak üzere Filistinli sivillerin evlerine ve mahallelerine dönüşü ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesinin 'koşulsuz ve gecikmeksizin' uygulanması talep edildi.Gazze Şeridi’nin Filistin Devleti’nin bir parçası olduğu ve iki devletli çözüm vizyonuna kararlı bağlılık yinelenirken, Gazze Şeridi’nde demografik veya toprak değişikliği girişimleri ile özellikle Gazze Şeridi’nin topraklarının küçültülmesine yönelik eylemler reddedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-israile-ateskes-konusmaya-gidiyor-1091337419.html
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birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu, israil, filistin, gazze
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu, israil, filistin, gazze

BM Genel Kurulu, Gazze'de derhal ateşkes ve esirlerin koşulsuz serbest bırakılması kararını onayladı

03:21 12.12.2024
© AABirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de 'koşulsuz ve gecikmeksizin' ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması istendi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin tarafından sunulan Gazze'de derhal kapsayıcı ve kalıcı ateşkes ile esirlerin koşulsuz serbest bırakılması talep edilen karar tasarısını kabul etti.
Tasarı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 9 'hayır' ve 13 'çekimser' oyuna karşı 158 'evet' oyuyla kabul edildi.

'Koşulsuz ve gecikmeksizin' ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması istendi

Kararda, sivillerin korunması gerektiğinin altı çizilirken, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2735 sayılı kararı uyarınca derhal kalıcı ve kapsamlı ateşkesin sağlanması, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması, Filistinli mahkumların takası, öldürülen esirlerin iadesi, Gazze'nin tüm bölgelerinde, kuzey de dahil olmak üzere Filistinli sivillerin evlerine ve mahallelerine dönüşü ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesinin 'koşulsuz ve gecikmeksizin' uygulanması talep edildi.
Gazze Şeridi’nin Filistin Devleti’nin bir parçası olduğu ve iki devletli çözüm vizyonuna kararlı bağlılık yinelenirken, Gazze Şeridi’nde demografik veya toprak değişikliği girişimleri ile özellikle Gazze Şeridi’nin topraklarının küçültülmesine yönelik eylemler reddedildi.
Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
DÜNYA
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İsrail'e ateşkes konuşmaya gidiyor
9 Aralık, 22:15
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