https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-israile-ateskes-konusmaya-gidiyor-1091337419.html

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İsrail'e ateşkes konuşmaya gidiyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İsrail'e ateşkes konuşmaya gidiyor

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İsrail'e gideceği açıklandı. Açıklamada, Sullivan'ın İsrailli yetkililerle Gazze'de ateşkes anlaşması ve... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T22:15+0300

2024-12-09T22:15+0300

2024-12-09T22:15+0300

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abd

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gazze

ateşkes

jake sullivan

suriye

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Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İsrail'e gideceğini açıkladı.Savett açıklamasında, "Sullivan bu hafta İsrail'e gidecek, Gazze'de ateşkes anlaşması ve esirlerin serbest bırakılma çabaları, Suriye'deki son gelişmeler, Lübnan ve İran'la ilgili görüşmeler yapmak üzere İsrailli yetkililerle bir araya gelecek" ifadelerini kullandı.

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