https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-israile-ateskes-konusmaya-gidiyor-1091337419.html
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İsrail'e ateşkes konuşmaya gidiyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İsrail'e ateşkes konuşmaya gidiyor
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İsrail'e gideceği açıklandı. Açıklamada, Sullivan'ın İsrailli yetkililerle Gazze'de ateşkes anlaşması ve... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T22:15+0300
2024-12-09T22:15+0300
2024-12-09T22:15+0300
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Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İsrail'e gideceğini açıkladı.Savett açıklamasında, "Sullivan bu hafta İsrail'e gidecek, Gazze'de ateşkes anlaşması ve esirlerin serbest bırakılma çabaları, Suriye'deki son gelişmeler, Lübnan ve İran'la ilgili görüşmeler yapmak üzere İsrailli yetkililerle bir araya gelecek" ifadelerini kullandı.
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abd, israil, gazze, ateşkes, jake sullivan, suriye
abd, israil, gazze, ateşkes, jake sullivan, suriye
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İsrail'e ateşkes konuşmaya gidiyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İsrail'e gideceği açıklandı. Açıklamada, Sullivan'ın İsrailli yetkililerle Gazze'de ateşkes anlaşması ve esirlerin serbest bırakılma çabaları, Suriye'deki son gelişmeler, Lübnan ve İran'la ilgili görüşmeler yapacağı bildirildi.
Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İsrail'e gideceğini açıkladı.
Savett açıklamasında, "Sullivan bu hafta İsrail'e gidecek, Gazze'de ateşkes anlaşması ve esirlerin serbest bırakılma çabaları, Suriye'deki son gelişmeler, Lübnan ve İran'la ilgili görüşmeler yapmak üzere İsrailli yetkililerle bir araya gelecek" ifadelerini kullandı.