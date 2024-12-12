https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/bilim-insanlari-uyariyor-2025-kayitlardaki-en-sicak-yillardan-biri-olacak--1091451942.html

Bilim insanları uyarıyor: 2025 'kayıtlardaki en sıcak yıllardan' biri olacak

Bilim insanları uyarıyor: 2025 'kayıtlardaki en sıcak yıllardan' biri olacak

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, 2025 yılındaki hava sıcaklıklarının rekor derecelerde olacağını belirterek El Nino hava olaylarının 2024'te geride kalmasına rağmen gelecek... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

hava durumu

sıcaklık

yüksek sıcaklık

rekor sıcaklık

el nino

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Bilim insanları, 2023 ve 2024 yıllarında aşırı sıcaklar getiren El Nino etkisinin azalmasına rağmen gelecek yılın kayıtlardaki en sıcak ilk üç yılın arasında yer alacağından emin olduklarını açıkladı. Henüz 2024'ün bitmemesine rağmen bilim insanları 2025'in ne kadar sıcak olacağını şimdiden tahmin edebiliyor.1850'lerden bu yana kaydedilmeye başlayan hava durumu kayıtlarındaki en yüksek üç sıcaklıktan birinin 2025 yılında yaşanacağı açıklandı. Met Office'in (İngiltere'de bir Meteoroloji Ofisi) yaptığı açıklamaya göre gelecek yıl, küresel sıcaklıklarda artış yaşanacak ve 2025 yılı en yüksek üçüncü sıcak yıl olarak kayıtlara geçecek.2024 yılı, sanayi devrimi öncesine göre en az 1.5 santigrat derece daha sıcak, bu oran 2023 yılında 1.45 santigrat dereceydi. 2023 ve 2024'te dünyayı etkisi altına alan El Nino hava olaylarının 2025'te azalmasına rağmen sıcaklıklarda pek de bir değişiklik olmaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/bilim-insanlari-uyariyor-2100e-kadar-her-uc-turden-biri-yok-olabilir-1091284576.html

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hava durumu, sıcaklık, yüksek sıcaklık, rekor sıcaklık, el nino