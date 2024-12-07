https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/bilim-insanlari-uyariyor-2100e-kadar-her-uc-turden-biri-yok-olabilir-1091284576.html

Bilim insanları uyarıyor: '2100’e kadar her üç türden biri yok olabilir'

Bilim insanları uyarıyor: '2100’e kadar her üç türden biri yok olabilir'

Sputnik Türkiye

Araştırmalar, iklim değişikliğinin en büyük etkilerinden birinin ekosistemdeki dengesizlikler ve kitlesel yok oluşlar olacağını ortaya koyuyor. Uzmanlar... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T22:14+0300

2024-12-07T22:14+0300

2024-12-07T22:14+0300

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iklim değişikliği

sera gazı emisyonu

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Connecticut Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, sera gazı emisyonları kontrol altına alınmadığı takdirde, bugün yaşayan türlerin üçte birinin 2100 yılına kadar yok olabileceğini ortaya koydu. Üniversitede biyolog olan Mark Urban, bu sonuçlara ulaşmak için son 30 yılda türlerin iklim değişikliğine uyum sağlamadaki yeteneklerini inceleyen 485 farklı çalışmayı analiz etti.Araştırma sonuçları, saygın bilim dergisi Science’ta yayımlandı.'Ekosistemler büyük risk altında'Urban’ın analizine göre, insan faaliyetleri nedeniyle oluşan sera gazı salınımları, atmosfer ve okyanus sıcaklıklarını artırıyor. Bu durum yalnızca sıcaklık değişiklikleriyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda bazı bölgelerde aşırı yağış, diğerlerinde ise kuraklık gibi uç hava koşullarına yol açıyor. Aşırı sıcaklık artışları ve hava olayları, ekosistemlerin dengesini bozarak türlerin yaşamını tehdit ediyor.Araştırmada, türlerin yaşayabilirliği ve adaptasyon yetenekleri, onların bulunduğu bölgelere ve çevresel değişimlere uyum sağlama kapasitelerine göre değerlendirildi. Bulgular, küresel sıcaklık artışının 5.4 santigrat dereceye ulaşması halinde, türlerin üçte birinin yok olma riskiyle karşı karşıya kalacağını gösteriyor.Araştırmada, özellikle amfibiler gibi belirli tür gruplarının daha büyük bir risk taşıdığı belirtildi. Ek olarak, küçük türlerin yok oluşunun zincirleme etkiler yaratabileceği, bu türlere bağımlı daha büyük türlerin de risk altında olduğu ifade edildi.'Önlem alınmazsa geri dönülemez kayıplar yaşanabilir'Araştırma, iklim değişikliğinin sadece biyolojik çeşitliliği değil, aynı zamanda tüm ekosistemleri etkileyebileceğine dikkat çekmekte. Bu nedenle, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadelede küresel iş birliği, gezegenin geleceği için kritik öneme sahip.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ilk-insan-gecmisiyle-karsilasti-evrimlerinin-iki-farkli-asamasinda-olan-turler-15-milyon-yil-once-1090964935.html

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