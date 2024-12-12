https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/biden-giderayak-39-kisiyi-affetti-1500-kisinin-cezasini-hafifletti-devami-gelecek-1091455439.html
Biden giderayak 39 kişiyi affetti, 1500 kişinin cezasını hafifletti: 'Devamı gelecek'
Biden giderayak 39 kişiyi affetti, 1500 kişinin cezasını hafifletti: 'Devamı gelecek'
Sputnik Türkiye
Vergi kaçırma ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlunu 'asla affetmeyeceğini' söyledikten sonra ABD Devlet Başkanlığı'na veda etmeden önce... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T15:41+0300
2024-12-12T15:41+0300
2024-12-12T15:41+0300
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ABD Devlet Başkanı Joe Biden, yönetimi Donald Trump'a devretmeden önce 39 kişiyi affetti ve 1500 kişinin cezalarını hafifletti. Geçen hafta, Beyaz Saray'daki Joe Biden yönetiminin, 20 Ocak 2025'te Donald Trump'ın görevini devralmasından önce mevcut ve eski üst düzey yetkililer için 'önleyici af' çıkarmayı tartıştıkları bildirilmişti. Modern tarihin en büyük tek günlük af eylemi olarak nitelendirilen bu aftan, yararlanan 1500 kişiye, serbest bırakıldıktan sonra en az bir yıl boyunca ev hapsi cezası çeken kişiler için ceza indirimleri uygulanacağı duyuruldu. Bu kişiler, Kovid-19 zamanı mahkumlar arasında virüsün yayılmasını önlemek için serbest bırakılanları içeriyor. Joe Biden önümüzdeki haftalarda daha fazla adım atacağını ve af dilekçelerini incelemeye devam edeceğini söyledi. ABD Devlet Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Joe Biden, oğlunu federal vergi ve silah suçlarından hüküm giymesinin ardından bu ay yapılması planlanan cezalandırma sürecini iptal ederek affettiğini açıklamıştı. Ocak ayında göreve başlayacak olan Donald Trump'tan önce 'olası kovuşturmalardan korunmak için mevcut ve eski yetkililer için önleyici af' getirmeyi düşündüğünü açıklamıştı.İkinci en büyük tek günlük af yasası, 2017'de görevden ayrılmadan hemen önce 330 kişiyle Barack Obama tarafından çıkarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/biden-yonetimi-trump-intikam-almasin-diye-mevcut-calisanlara-onleyici-af-cikarmayi-planliyor-1091204705.html
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Biden giderayak 39 kişiyi affetti, 1500 kişinin cezasını hafifletti: 'Devamı gelecek'
Vergi kaçırma ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlunu 'asla affetmeyeceğini' söyledikten sonra ABD Devlet Başkanlığı'na veda etmeden önce 'affettiğini' açıklayan Joe Biden, yönetimi Trump'a devretmeden önce 39 kişiyi affetti, 1500 kişinin cezasını hafifletti.
ABD Devlet Başkanı Joe Biden, yönetimi Donald Trump'a devretmeden önce 39 kişiyi affetti ve 1500 kişinin cezalarını hafifletti. Geçen hafta, Beyaz Saray'daki Joe Biden yönetiminin, 20 Ocak 2025'te Donald Trump'ın görevini devralmasından önce mevcut ve eski üst düzey yetkililer için 'önleyici af' çıkarmayı tartıştıkları bildirilmişti.
Modern tarihin en büyük tek günlük af eylemi olarak nitelendirilen bu aftan, yararlanan 1500 kişiye, serbest bırakıldıktan sonra en az bir yıl boyunca ev hapsi cezası çeken kişiler için ceza indirimleri uygulanacağı duyuruldu. Bu kişiler, Kovid-19 zamanı mahkumlar arasında virüsün yayılmasını önlemek için serbest bırakılanları içeriyor. Joe Biden önümüzdeki haftalarda daha fazla adım atacağını ve af dilekçelerini incelemeye devam edeceğini söyledi.
ABD Devlet Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Amerika, olasılık ve ikinci şanslar vaadi üzerine kuruldu. Başkan olarak, pişmanlık ve rehabilitasyon gösteren insanlara merhamet gösterme, Amerikalılara günlük hayata katılma ve toplumlarına katkıda bulunma fırsatını geri kazandırma ve özellikle uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş olanlar olmak üzere şiddet içermeyen suçlular için ceza eşitsizliklerini ortadan kaldırmak için adımlar atma ayrıcalığına sahibim.
Joe Biden, oğlunu federal vergi ve silah suçlarından hüküm giymesinin ardından bu ay yapılması planlanan cezalandırma sürecini iptal ederek affettiğini açıklamıştı. Ocak ayında göreve başlayacak olan Donald Trump'tan önce 'olası kovuşturmalardan korunmak için mevcut ve eski yetkililer için önleyici af' getirmeyi düşündüğünü açıklamıştı.
İkinci en büyük tek günlük af yasası, 2017'de görevden ayrılmadan hemen önce 330 kişiyle Barack Obama tarafından çıkarılmıştı.