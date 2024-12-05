https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/biden-yonetimi-trump-intikam-almasin-diye-mevcut-calisanlara-onleyici-af-cikarmayi-planliyor-1091204705.html

Biden yönetimi, 'Trump intikam almasın' diye mevcut çalışanlara önleyici af çıkarmayı planlıyor

Biden yönetimi, 'Trump intikam almasın' diye mevcut çalışanlara önleyici af çıkarmayı planlıyor

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray'daki Joe Biden yönetiminin, 20 Ocak 2025'te Donald Trump'ın devlet başkanlığı görevini devralmasından önce mevcut ve eski üst düzey yetkililer için... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T14:44+0300

2024-12-05T14:44+0300

2024-12-05T14:44+0300

dünya

abd

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donald trump

adam schiff

demokrat parti (dp)

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kash patel

oval ofis

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Joe Biden yönetimi, Donald Trump başa geçmeden önce bazı üst düzey Beyaz Saray yetkilileri için af çıkarmayı tartışıyor. ABD Devlet Başkanı Joe Biden, oğlunu federal vergi ve silah suçlarından hüküm giymesinin ardından bu ay yapılması planlanan cezalandırma sürecini iptal ederek affettiğini açıklamıştı. ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın yönetimi, perşembe günü yerel medyanın üst düzey Demokrat Parti kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, 20 Ocak 2025'te başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın Oval Ofis'e gelmesinden sonra 'olası kovuşturmalardan korunmak için mevcut ve eski yetkililer için önleyici af' getirmeyi düşünüyor.Yerel medya, affedilme olasılığı en yüksek kişiler arasında, 6 Ocak 2021 Kongre Baskını olaylarını inceleyen soruşturma komitesinin üyeleri Senatör Adam Schiff ve eski Kongre üyesi Liz Cheney, Kovid-19 salgınında Cumhuriyetçiler tarafından yoğun bir şekilde eleştirilen Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün eski başkanı Anthony Fucci gibi üst düzey yetkililerin isimleri yer alıyor.Joe Biden yönetiminin, Trump'ın eleştirmenlerini takip edeceğine yemin eden Kash Patel'in Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörlüğüne aday gösterilmesi sonrasında önleyici afları tartıştığı görülüyor.

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abd, joe biden, donald trump, adam schiff, demokrat parti (dp), cumhuriyetçiler, fbi, kash patel, oval ofis, beyaz saray