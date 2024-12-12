https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/beyaz-yakali-kadin-istifa-ederek-kendi-markasini-kurdu-onayli-uc-sirketten-biri-oldu-1091463375.html

Beyaz yakalı kadın istifa ederek kendi markasını kurdu: Onaylı üç şirketten biri oldu

Beyaz yakalı kadın istifa ederek kendi markasını kurdu: Onaylı üç şirketten biri oldu

Sputnik Türkiye

İzmir'de bir şirkette 5 yıldır beyaz yakalı olarak çalışan Yasemin Sezgin pandemi döneminde hamile kalınca kalabalıktan uzaklaşarak kırsala yerleşti. Uzman... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T17:25+0300

2024-12-12T17:25+0300

2024-12-12T17:28+0300

yaşam

organik

organik gıda

organik tarım

beyaz yakalı

işçi

işveren

marka

türk patent ve marka kurumu

ticari marka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091462367_1:0:730:410_1920x0_80_0_0_06a1812f4b124e97eaf117479b163cb9.jpg

2020 yılında beyaz yakalı olarak çalıştığı şirketten istifa eden kadın kendi markasını İzmir'de onaylı 3 şirket arasına soktu.İzmir'de özel bir deniz lojistik firmasında 5 yıldır beyaz yakalı olarak çalışan Yasemin Sezgin pandemi döneminde hamile kalınca kalabalıktan uzaklaşarak kırsala yerleşti. Uzman olarak çalıştığı iş yerinden istifa eden kadın girişimci kendi markasını kurarak onaylı üç şirketten biri haline getirdi.Kırsal mahallede hayvancılıkla işe başladığını belirten Yasemin Sezgin organik ürünler üreterek tüm Türkiye'ye satmaya başladı. Ürünleri arasında konserve ve ilik suyu gibi gıdalar ekleyen kadın girişimci mahalledeki 3 kadını da istihdam etti. Kadın girişimci, Tire'de doğal gıdaya ulaşımın kolay olduğunu ancak kentte bunların bulunmadığını açıkladı. Çiftlik kurarak satış yapmak istediği için beyaz yakalı işinden istifa ettiğini belirten Yasemin Sezgin ''Tamamen Tire'nin domatesi, patlıcanı. Buradaki küçük işletmecilerle çalışıyoruz. Ürünlerimizde katkı ve koruyucu madde kullanmıyoruz. İzmir'de ilikli kemik suyu üretiminde onaylı 3 firma arasındayız. Buraya çok alıştık'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/sozlesmeli-memur-isci-alimlari-ilani-yayimlandi-kamu-personel-alimi-yapacak-kurumlar-listesi-belli-1091434642.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

organik, organik gıda, organik tarım, beyaz yakalı, işçi, işveren, marka, türk patent ve marka kurumu, ticari marka, konserve, gıda, gıda ürünü, gıda krizi, pandemi