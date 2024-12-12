https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/beyaz-yakali-kadin-istifa-ederek-kendi-markasini-kurdu-onayli-uc-sirketten-biri-oldu-1091463375.html
Beyaz yakalı kadın istifa ederek kendi markasını kurdu: Onaylı üç şirketten biri oldu
Beyaz yakalı kadın istifa ederek kendi markasını kurdu: Onaylı üç şirketten biri oldu
Sputnik Türkiye
İzmir'de bir şirkette 5 yıldır beyaz yakalı olarak çalışan Yasemin Sezgin pandemi döneminde hamile kalınca kalabalıktan uzaklaşarak kırsala yerleşti. Uzman... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T17:25+0300
2024-12-12T17:25+0300
2024-12-12T17:28+0300
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2020 yılında beyaz yakalı olarak çalıştığı şirketten istifa eden kadın kendi markasını İzmir'de onaylı 3 şirket arasına soktu.İzmir'de özel bir deniz lojistik firmasında 5 yıldır beyaz yakalı olarak çalışan Yasemin Sezgin pandemi döneminde hamile kalınca kalabalıktan uzaklaşarak kırsala yerleşti. Uzman olarak çalıştığı iş yerinden istifa eden kadın girişimci kendi markasını kurarak onaylı üç şirketten biri haline getirdi.Kırsal mahallede hayvancılıkla işe başladığını belirten Yasemin Sezgin organik ürünler üreterek tüm Türkiye'ye satmaya başladı. Ürünleri arasında konserve ve ilik suyu gibi gıdalar ekleyen kadın girişimci mahalledeki 3 kadını da istihdam etti. Kadın girişimci, Tire'de doğal gıdaya ulaşımın kolay olduğunu ancak kentte bunların bulunmadığını açıkladı. Çiftlik kurarak satış yapmak istediği için beyaz yakalı işinden istifa ettiğini belirten Yasemin Sezgin ''Tamamen Tire'nin domatesi, patlıcanı. Buradaki küçük işletmecilerle çalışıyoruz. Ürünlerimizde katkı ve koruyucu madde kullanmıyoruz. İzmir'de ilikli kemik suyu üretiminde onaylı 3 firma arasındayız. Buraya çok alıştık'' açıklamasında bulundu.
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organik, organik gıda, organik tarım, beyaz yakalı, işçi, işveren, marka, türk patent ve marka kurumu, ticari marka, konserve, gıda, gıda ürünü, gıda krizi, pandemi
organik, organik gıda, organik tarım, beyaz yakalı, işçi, işveren, marka, türk patent ve marka kurumu, ticari marka, konserve, gıda, gıda ürünü, gıda krizi, pandemi
Beyaz yakalı kadın istifa ederek kendi markasını kurdu: Onaylı üç şirketten biri oldu
17:25 12.12.2024 (güncellendi: 17:28 12.12.2024)
İzmir'de bir şirkette 5 yıldır beyaz yakalı olarak çalışan Yasemin Sezgin pandemi döneminde hamile kalınca kalabalıktan uzaklaşarak kırsala yerleşti. Uzman olarak çalıştığı iş yerinden istifa eden kadın girişimci kendi markasını kurarak onaylı üç şirketten biri haline getirdi.
2020 yılında beyaz yakalı olarak çalıştığı şirketten istifa eden kadın kendi markasını İzmir'de onaylı 3 şirket arasına soktu.
İzmir'de özel bir deniz lojistik firmasında 5 yıldır beyaz yakalı olarak çalışan Yasemin Sezgin pandemi döneminde hamile kalınca kalabalıktan uzaklaşarak kırsala yerleşti. Uzman olarak çalıştığı iş yerinden istifa eden kadın girişimci kendi markasını kurarak onaylı üç şirketten biri haline getirdi.
Kırsal mahallede hayvancılıkla işe başladığını belirten Yasemin Sezgin organik ürünler üreterek tüm Türkiye'ye satmaya başladı. Ürünleri arasında konserve ve ilik suyu gibi gıdalar ekleyen kadın girişimci mahalledeki 3 kadını da istihdam etti. Kadın girişimci, Tire'de doğal gıdaya ulaşımın kolay olduğunu ancak kentte bunların bulunmadığını açıkladı. Çiftlik kurarak satış yapmak istediği için beyaz yakalı işinden istifa ettiğini belirten Yasemin Sezgin ''Tamamen Tire'nin domatesi, patlıcanı. Buradaki küçük işletmecilerle çalışıyoruz. Ürünlerimizde katkı ve koruyucu madde kullanmıyoruz. İzmir'de ilikli kemik suyu üretiminde onaylı 3 firma arasındayız. Buraya çok alıştık'' açıklamasında bulundu.