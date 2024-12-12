https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/belarus-lideri-lukasenko-ulkeye-oresnik-fuzelerini-konuslandirma-emrini-verdi-1091452362.html

Belarus lideri Lukaşenko, ülkeye Oreşnik füzelerini konuşlandırma emrini verdi

Belarus lideri Lukaşenko, ülkeye Oreşnik füzelerini konuşlandırma emrini verdi

Sputnik Türkiye

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun, Rusya'nın Oreşnik hipersonik balistik füzelerinin Belarus’a konuşlandırılmasını sağlama ve kullanımını yetkin bir şekilde... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T14:21+0300

2024-12-12T14:21+0300

2024-12-12T14:23+0300

savunma

belarus

aleksandr lukaşenko

oreşnik

güvenlik konseyi

rusya

vladimir putin

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Belarus Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakan Yardımcısı Pavel Muraveyko, Güvenlik Konseyi toplantısının ardından, ülke lideri Aleksandr Lukaşenko’nun, Oreşnik füzelerinin ülkeye konuşlandırma ve kullanımını planlama emrini verdiğini açıkladı.Muraveyko, “Tek bir emir var, topraklarımıza Oreşnik’in konuşlandırılmasını sağlamak ve yetkin bir şekilde kullanımını planlamak” ifadesini kullandı.Genelkurmay Başkanı, ülkeye kaç tane Oreşnik sisteminin sağlanacağı sorusuna, “Bunu sadece Rusya lideri biliyor” dedi.Lukaşenko, geçen hafta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Oreşnik sistemi dahil en modern Rus silahlarının Belarus topraklarında konuşlandırılmasını talep etmişti. Putin, Oreşnik'in 2025'in ikinci yarısında Belarus’a konuşlandırılmasının mümkün olduğunu dile getirmişti.

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belarus, aleksandr lukaşenko, oreşnik , güvenlik konseyi, rusya, vladimir putin