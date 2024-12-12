https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/belarus-lideri-lukasenko-ulkeye-oresnik-fuzelerini-konuslandirma-emrini-verdi-1091452362.html
Belarus lideri Lukaşenko, ülkeye Oreşnik füzelerini konuşlandırma emrini verdi
Belarus lideri Lukaşenko, ülkeye Oreşnik füzelerini konuşlandırma emrini verdi
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun, Rusya'nın Oreşnik hipersonik balistik füzelerinin Belarus’a konuşlandırılmasını sağlama ve kullanımını yetkin bir şekilde... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T14:21+0300
2024-12-12T14:21+0300
2024-12-12T14:23+0300
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güvenlik konseyi
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Belarus Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakan Yardımcısı Pavel Muraveyko, Güvenlik Konseyi toplantısının ardından, ülke lideri Aleksandr Lukaşenko’nun, Oreşnik füzelerinin ülkeye konuşlandırma ve kullanımını planlama emrini verdiğini açıkladı.Muraveyko, “Tek bir emir var, topraklarımıza Oreşnik’in konuşlandırılmasını sağlamak ve yetkin bir şekilde kullanımını planlamak” ifadesini kullandı.Genelkurmay Başkanı, ülkeye kaç tane Oreşnik sisteminin sağlanacağı sorusuna, “Bunu sadece Rusya lideri biliyor” dedi.Lukaşenko, geçen hafta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Oreşnik sistemi dahil en modern Rus silahlarının Belarus topraklarında konuşlandırılmasını talep etmişti. Putin, Oreşnik'in 2025'in ikinci yarısında Belarus’a konuşlandırılmasının mümkün olduğunu dile getirmişti.
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belarus, aleksandr lukaşenko, oreşnik , güvenlik konseyi, rusya, vladimir putin
belarus, aleksandr lukaşenko, oreşnik , güvenlik konseyi, rusya, vladimir putin
Belarus lideri Lukaşenko, ülkeye Oreşnik füzelerini konuşlandırma emrini verdi
14:21 12.12.2024 (güncellendi: 14:23 12.12.2024)
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun, Rusya'nın Oreşnik hipersonik balistik füzelerinin Belarus’a konuşlandırılmasını sağlama ve kullanımını yetkin bir şekilde planlama emrini verdiği belirtildi.
Belarus Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakan Yardımcısı Pavel Muraveyko, Güvenlik Konseyi toplantısının ardından, ülke lideri Aleksandr Lukaşenko’nun, Oreşnik füzelerinin ülkeye konuşlandırma ve kullanımını planlama emrini verdiğini açıkladı.
Muraveyko, “Tek bir emir var, topraklarımıza Oreşnik’in konuşlandırılmasını sağlamak ve yetkin bir şekilde kullanımını planlamak” ifadesini kullandı.
Genelkurmay Başkanı, ülkeye kaç tane Oreşnik sisteminin sağlanacağı sorusuna, “Bunu sadece Rusya lideri biliyor” dedi.
Lukaşenko, geçen hafta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Oreşnik sistemi dahil en modern Rus silahlarının Belarus topraklarında konuşlandırılmasını talep etmişti. Putin, Oreşnik'in 2025'in ikinci yarısında Belarus’a konuşlandırılmasının mümkün olduğunu dile getirmişti.