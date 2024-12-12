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BBP'li ilçe başkanının şüpheli ölümü
BBP'li ilçe başkanının şüpheli ölümü
Sputnik Türkiye
Karaman BBP ilçe başkanı Süleyman Acaruygun, garajdaki aracında ölü bulundu. 12.12.2024, Sputnik Türkiye
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Karaman'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun garajdaki aracında ölü bulundu. Acaruygun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, çalışır durumdaki aracının egzoz gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali araştırılıyor. Zembilli Ali Efendi Mahallesi 708. Sokak'ta yaşayan Süleyman Acaruygun'un (40), oturduğu binanın kapalı garajındaki aracında hareketsiz olduğunu gören yakınları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Acaruygun'un cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. İlçe Başkanı Acaruygun'un, çalışır durumdaki aracının egzoz gazından zehirlenip ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/hamamda-gaz-sizintisi-2-kisi-hayatini-kaybetti-1091196952.html
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büyük birlik partisi (bbp), karaman
büyük birlik partisi (bbp), karaman

BBP'li ilçe başkanının şüpheli ölümü

15:02 12.12.2024
© MEHMET AKİF ORHAN-AW348648karaman
karaman - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© MEHMET AKİF ORHAN-AW348648
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Karaman BBP ilçe başkanı Süleyman Acaruygun, garajdaki aracında ölü bulundu.
Karaman'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun garajdaki aracında ölü bulundu. Acaruygun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, çalışır durumdaki aracının egzoz gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali araştırılıyor.
Zembilli Ali Efendi Mahallesi 708. Sokak'ta yaşayan Süleyman Acaruygun'un (40), oturduğu binanın kapalı garajındaki aracında hareketsiz olduğunu gören yakınları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Acaruygun'un cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. İlçe Başkanı Acaruygun'un, çalışır durumdaki aracının egzoz gazından zehirlenip ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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