https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/bbpli-ilce-baskani-garajinda-olu-bulundu-1091453744.html

BBP'li ilçe başkanının şüpheli ölümü

BBP'li ilçe başkanının şüpheli ölümü

Sputnik Türkiye

Karaman BBP ilçe başkanı Süleyman Acaruygun, garajdaki aracında ölü bulundu. 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T15:02+0300

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türkiye

büyük birlik partisi (bbp)

karaman

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Karaman'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun garajdaki aracında ölü bulundu. Acaruygun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, çalışır durumdaki aracının egzoz gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali araştırılıyor. Zembilli Ali Efendi Mahallesi 708. Sokak'ta yaşayan Süleyman Acaruygun'un (40), oturduğu binanın kapalı garajındaki aracında hareketsiz olduğunu gören yakınları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Acaruygun'un cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. İlçe Başkanı Acaruygun'un, çalışır durumdaki aracının egzoz gazından zehirlenip ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/hamamda-gaz-sizintisi-2-kisi-hayatini-kaybetti-1091196952.html

türkiye

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