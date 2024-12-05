https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/hamamda-gaz-sizintisi-2-kisi-hayatini-kaybetti-1091196952.html

Hamamda gaz sızıntısı: 2 kişi hayatını kaybetti

Hamamda gaz sızıntısı: 2 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bir hamamda sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti. 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T12:28+0300

2024-12-05T12:28+0300

2024-12-05T12:28+0300

zehirlenme

ölüm

gaz sızıntısı

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Niğde Bor ilçesinde bir hamamda sobadan gaz sızdı, bir müşteri ve hamam çalışanı hayatını kaybetti. İlçe merkezindeki bir hamamın erkekler kısmında 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yoğun gaz kokusu olduğu öğrenilen hamama giren ekipler, hareketsiz yatan müşteri B.N. (55) ve hamam çalışanı Ş.A'nın (65) yaşamını yitirdiğini belirledi. Hamamdaki pelet sobasından sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen iki kişinin cenazesi, incelemenin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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zehirlenme, ölüm, gaz sızıntısı