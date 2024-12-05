https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/hamamda-gaz-sizintisi-2-kisi-hayatini-kaybetti-1091196952.html
Hamamda gaz sızıntısı: 2 kişi hayatını kaybetti
Hamamda gaz sızıntısı: 2 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bir hamamda sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T12:28+0300
2024-12-05T12:28+0300
2024-12-05T12:28+0300
zehirlenme
ölüm
gaz sızıntısı
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Niğde Bor ilçesinde bir hamamda sobadan gaz sızdı, bir müşteri ve hamam çalışanı hayatını kaybetti. İlçe merkezindeki bir hamamın erkekler kısmında 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yoğun gaz kokusu olduğu öğrenilen hamama giren ekipler, hareketsiz yatan müşteri B.N. (55) ve hamam çalışanı Ş.A'nın (65) yaşamını yitirdiğini belirledi. Hamamdaki pelet sobasından sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen iki kişinin cenazesi, incelemenin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/istanbulda-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-22ye-yukseldi-1091195170.html
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zehirlenme, ölüm, gaz sızıntısı
zehirlenme, ölüm, gaz sızıntısı
Hamamda gaz sızıntısı: 2 kişi hayatını kaybetti
Bir hamamda sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti.
Niğde Bor ilçesinde bir hamamda sobadan gaz sızdı, bir müşteri ve hamam çalışanı hayatını kaybetti.
İlçe merkezindeki bir hamamın erkekler kısmında 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yoğun gaz kokusu olduğu öğrenilen hamama giren ekipler, hareketsiz yatan müşteri B.N. (55) ve hamam çalışanı Ş.A'nın (65) yaşamını yitirdiğini belirledi. Hamamdaki pelet sobasından sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen iki kişinin cenazesi, incelemenin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna götürüldü.